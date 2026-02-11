Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, коментуючи поширений медіа план Європейського Союзу щодо часткового членства України в ЄС заявив, що для української держави важлива конкретна дата.

Членство "авансом"

Напередодні видання Politico написало, що у Євросоюзі обговорюють безпрецедентний план, згідно з яким Україні можуть надати часткове членство в блоці вже наступного року. 

  • План начебто передбачає, що Україна може отримати членство ЄС "авансом", тобто до того, як виконає усі реформи, необхідні для отримання повноцінних привілеїв членства.

Реакція Зеленського

Коментуючи цей матеріал, Зеленський заявив, що ставиться до таких "чуток дуже обережно".

"Я казав наступне і хочу це підкреслити – Україна зробить все, щоб технічно бути готовою вступу до 2027 року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге: я хочу конкретну дату", - наголосив президент.

За словами глави держави, якщо у договорі, який потенційно будуть підписувати США, Росія, Україна та Європа не буде дати вступу України в ЄС – РФ "зробить все потім, щоб заблокувати процес".

"Тому для нас ЄС – це конкретика, бо це ще раз підкреслюю гарантії безпеки. Гарантії безпеки для України – це конкретика з конкретною датою", - додав Зеленський.

Топ коментарі
Быдлодипломатия. Это новый стиль дипломатии от Зели и Ермака.
11.02.2026 21:04
На фото просто великомученик з хреста знятий🤣
11.02.2026 21:06
Скільки б в нормальній країні ЄС протримався уряд хоч з мізером таких зашкварів корупції? На фоні України, точніше влади, в ЄС Орбан буде виглядати безкорисливим паломником.
11.02.2026 21:04
Ага, на крыльях тысяч Фламинго через лес из миллиарда деревьев. И только так
11.02.2026 21:00
З такою пикою, як на світлині, тільки до божевільні візьмуть .
11.02.2026 21:44
Конкретні дату, вибачте реально вже соромно за.... Хамство наше все. 🤢
11.02.2026 21:01
И мне тоже хочется, но не реально, родной...
11.02.2026 21:01
Ти не хочеш так сильно, як Зеленський. Ніхто так сильно не хоче. Подивись на це потужне фото - хоче з усієї сили.
11.02.2026 21:04
Сколько у нас уже было этих планов от "величашего"? Начиная с ускоренного принятия в НАТО и до 28 потужных планов перемоги с незламными гарантиями, одобренными всеми сельсоветами и трудовыми коллективами страны.
11.02.2026 21:03
Гігавати розбмблені вщент який ЄС?!
11.02.2026 21:05
З одного боку всім серцем і душею хочу щоб ми потрапили в ЄС при нинішньому президенту щоб маски були зняті і його як віслюка позору тягали по справжнім судам. Де реальні вироки.
як завжди - все в майбутньому часі, і ніколи, підкреслюю, ніколи про те, чи вдалось хоч щось досягти вже?

11.02.2026 21:12
Частково візьмуть - частково ні - якась беліберда
11.02.2026 21:14
Що воно верзе... Яке кончене 🤣 🤣 🤣 🤣
11.02.2026 21:18
Ти би спочатку пояснив суспільству плюси ТА МІНУСИ вступу до наддержави ЄС, провів референдум на цю тему. А так, воно вже за три копійки вирішило долю України та українців.
11.02.2026 21:19
Знову це хуцпате неголене *****
11.02.2026 21:19
Вже за сім років наслухались анонсів від лиходія.
"Лицедей - это профессиональный творец иллюзий. Тут Зеленский действительно успешен и еффективен. Иллюзия, будто-бы школьный учитель/комик без опыта политической деятельности способен привести государство к успеху, была лучшей в его карьере. Даже мы в свое время поверили". Разумков,Печерський холм.
11.02.2026 21:25
Бреше, як завжди!
11.02.2026 21:26
ага, вернет миндича и миндичей
11.02.2026 21:36
це вступлення економічно не вигідне україні- це просто для зелі причина за що йде війна. він хоче зняти з себе відповідальність за етноцид
11.02.2026 21:49
Кончаний зепрезерватив
11.02.2026 21:52
Нічого не буде
11.02.2026 21:55
Перекладу, це те, щоб не за*бывали рік . ЗЕ, зроби все, на завтра, на післязавтра, через місяць, закінчилася війна. Ось є перше і святе, нікому і нах не потрібно думати про ЄС, саме зараз...
11.02.2026 22:02
108 місце по корупції, Грузія-52, москалі-158, який вступ у 2027 році? ***** баригоквартальний
11.02.2026 22:10
З міндічами, цукерманами, єрмаками, бакановими та іншими мародерами до ЄС не беруть.
11.02.2026 22:46
Всё звёзды указывают на 30 февраля.
11.02.2026 23:39
Точно?
Бо покищо Слуги не можуть проголосувати навіть те, що потрібно для отримання грошей від МВФ.
12.02.2026 03:39
Почни вступ в ЄС із себе - подай у відставку!
12.02.2026 06:30
- Я та мої друзі вам розкажуть, як там у Монако.
12.02.2026 07:49
 
 