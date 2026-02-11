Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський, коментуючи поширений медіа план Європейського Союзу щодо часткового членства України в ЄС заявив, що для української держави важлива конкретна дата.
Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Членство "авансом"
Напередодні видання Politico написало, що у Євросоюзі обговорюють безпрецедентний план, згідно з яким Україні можуть надати часткове членство в блоці вже наступного року.
- План начебто передбачає, що Україна може отримати членство ЄС "авансом", тобто до того, як виконає усі реформи, необхідні для отримання повноцінних привілеїв членства.
Реакція Зеленського
Коментуючи цей матеріал, Зеленський заявив, що ставиться до таких "чуток дуже обережно".
"Я казав наступне і хочу це підкреслити – Україна зробить все, щоб технічно бути готовою вступу до 2027 року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге: я хочу конкретну дату", - наголосив президент.
За словами глави держави, якщо у договорі, який потенційно будуть підписувати США, Росія, Україна та Європа не буде дати вступу України в ЄС – РФ "зробить все потім, щоб заблокувати процес".
"Тому для нас ЄС – це конкретика, бо це ще раз підкреслюю гарантії безпеки. Гарантії безпеки для України – це конкретика з конкретною датою", - додав Зеленський.
Конкретні дату, вибачте реально вже соромно за.... Хамство наше все. 🤢
"Лицедей - это профессиональный творец иллюзий. Тут Зеленский действительно успешен и еффективен. Иллюзия, будто-бы школьный учитель/комик без опыта политической деятельности способен привести государство к успеху, была лучшей в его карьере. Даже мы в свое время поверили". Разумков,Печерський холм.
Бо покищо Слуги не можуть проголосувати навіть те, що потрібно для отримання грошей від МВФ.