2 601 14

У ЄС обговорюють план часткового членства України в Євросоюзі, - Politico

У Євросоюзі обговорюють безпрецедентний план, згідно з яким Україні можуть надати часткове членство в блоці вже наступного року.

Про це йдеться в матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, план передбачає, що Україна може отримати членство ЄС "авансом", тобто до того, як виконає усі реформи, необхідні для отримання повноцінних привілеїв членства.

Таку ідею називають "зворотним розширенням" (reverse enlargement). Так, країна стає членом ЄС на початку процесу, а не в кінці, коли всіх критеріїв для членства досягнуто.

Посадовці ЄС кажуть, що ця ідея приваблива, оскільки вона дасть Києву перепочинок для завершення реформ своїх демократичних інституцій, судової та політичної системи, водночас зменшить ризики, що через затягування процесу Україна почне втрачати надію коли-небудь приєднатися до блоку та відвернеться від Заходу.

Йдеться про реалізацію кількох кроків.

ЄС вже надав Україні інформацію про роботу над трьома з шести переговорних кластерів. На неформальній зустрічі міністрів на Кіпрі у березні українській делегації планують надати деталі щодо інших кластерів, щоб за ними теж починалась робота.

Проте такий підхід, кажуть співрозмовники Politico, не означатиме послаблень у реформах. Україна зможе отримати реальні переваги від членства саме завдяки тому, що відбудеться трансформація.

Також йтиметься про спрощену форму членства в ЄС.

ЄС розглядає варіант із "зворотним розширенням". Країна-кандидат спочатку вступа у ЄС, а потім поступово отримує права та зобов'язання. Раніше президент Зеленський казав, що не підтримує ідею про вступ до ЄС із частковими правами.

Попри підтримку такої ідеї, вона має й противників. У ЄС вважають, що ділити країни-члени на "дві категорії" - несправедливо. Німеччина ж стурбована таким "авансом", оскільки вважає, що країни-члени потім не зможуть виконати усі необхідні критерії, що стане проблемою.

ПЕРЕКЛАД - віддайте щось РЕАЛЬНЕ, а ми вам папір.

- так було з ЯЗ
- так уже з корисними покалинами

розвод лошар продовжується
10.02.2026 11:55 Відповісти
Про що і мова-єрмаківщина в єс не потрібна
10.02.2026 11:59 Відповісти
З таких гріх не отримати - 73 % ДБЙБів обрали собі буратінку
10.02.2026 12:09 Відповісти
"Частково", це статус типу кандидата. Ніби є, але прав нема, і вступ буде коли Україна виконає умови. В ЄС рохзуміють, що при Зеленскому нас не візьмуть. Туреччина вже 40 років кандидатом.
10.02.2026 11:57 Відповісти
Про що і мова-єрмаківщина в єс не потрібна
10.02.2026 11:59 Відповісти
Не хочуть брати/впускати... Якщо захоче більшість того опортуністичного імпотентно колгоспу ЄС, то дєжурная у конторі Баба Яга Орбан заблокують.

А ще всі разом бояться т. Пу... Макрон почав процес зближення... - а що Трампу можна, а Макрону ніззя...Європі не вперше здавати свої сусідів - Мюнхен38 не один раз у новітній історії повторювався.
10.02.2026 12:09 Відповісти
А орбан із сіярто заслуговують бути в ЄС
10.02.2026 12:23 Відповісти
Давайте туди ще й піськограя долучимо. На ЄС тоді можна ставити хрест.
10.02.2026 12:37 Відповісти
Поки в кріслі президента буде сидіти кловун- ЄС не надасть членство щоб не підіграти кварталу95 на можливих майбутніх виборах.
Їм ця кловунарня у себе вдома не потрібна. Своїх вистачає.
10.02.2026 12:35 Відповісти
Гейропейці,прокоментуйте часткову вагітність своєї подруги,дружини,доньки.
Частково вагітні?
10.02.2026 12:37 Відповісти
Ваша фуфайка, європейське паньство, нас не гріє.
10.02.2026 17:44 Відповісти
 
 