В ЕС обсуждают план частичного членства Украины в Евросоюзе, - Politico
В Евросоюзе обсуждают беспрецедентный план, согласно которому Украине могут предоставить частичное членство в блоке уже в следующем году.
Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, план предусматривает, что Украина может получить членство в ЕС "авансом", то есть до того, как выполнит все реформы, необходимые для получения полноценных привилегий членства.
Такую идею называют "обратным расширением" (reverse enlargement). Так, страна становится членом ЕС в начале процесса, а не в конце, когда все критерии для членства достигнуты.
Чиновники ЕС говорят, что эта идея привлекательна, поскольку она даст Киеву передышку для завершения реформ своих демократических институтов, судебной и политической системы, в то же время уменьшит риски, что из-за затягивания процесса Украина начнет терять надежду когда-либо присоединиться к блоку и отвернется от Запада.
Речь идет о реализации нескольких шагов.
ЕС уже предоставил Украине информацию о работе над тремя из шести переговорных кластеров. На неформальной встрече министров на Кипре в марте украинской делегации планируют предоставить детали по другим кластерам, чтобы по ним тоже начиналась работа.
Однако такой подход, говорят собеседники Politico, не будет означать ослабления реформ. Украина сможет получить реальные преимущества от членства именно благодаря тому, что произойдет трансформация.
Также речь пойдет обупрощенной форме членства в ЕС.
ЕС рассматривает вариант с "обратным расширением". Страна-кандидат сначала вступает в ЕС, а затем постепенно получает права и обязанности. Ранее президент Зеленский говорил, что не поддерживает идею о вступлении в ЕС с частичными правами.
Несмотря на поддержку такой идеи, у нее есть и противники. В ЕС считают, что делить страны-члены на "две категории" - несправедливо. Германия же обеспокоена таким "авансом", поскольку считает, что страны-члены потом не смогут выполнить все необходимые критерии, что станет проблемой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- так було з ЯЗ
- так уже з корисними покалинами
розвод лошар продовжується
Не хочуть брати/впускати... Якщо захоче більшість того опортуністичного імпотентно колгоспу ЄС, то дєжурная у конторі Баба Яга Орбан заблокують.
А ще всі разом бояться т. Пу... Макрон почав процес зближення... - а що Трампу можна, а Макрону ніззя...Європі не вперше здавати свої сусідів - Мюнхен38 не один раз у новітній історії повторювався.
Їм ця кловунарня у себе вдома не потрібна. Своїх вистачає.
Частково вагітні?