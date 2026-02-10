РУС
В ЕС обсуждают план частичного членства Украины в Евросоюзе, - Politico

Вступление Украины в ЕС авансом: Politico рассказало подробности

В Евросоюзе обсуждают беспрецедентный план, согласно которому Украине могут предоставить частичное членство в блоке уже в следующем году.

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Так, план предусматривает, что Украина может получить членство в ЕС "авансом", то есть до того, как выполнит все реформы, необходимые для получения полноценных привилегий членства.

Такую идею называют "обратным расширением" (reverse enlargement). Так, страна становится членом ЕС в начале процесса, а не в конце, когда все критерии для членства достигнуты.

Чиновники ЕС говорят, что эта идея привлекательна, поскольку она даст Киеву передышку для завершения реформ своих демократических институтов, судебной и политической системы, в то же время уменьшит риски, что из-за затягивания процесса Украина начнет терять надежду когда-либо присоединиться к блоку и отвернется от Запада.

Речь идет о реализации нескольких шагов.

ЕС уже предоставил Украине информацию о работе над тремя из шести переговорных кластеров. На неформальной встрече министров на Кипре в марте украинской делегации планируют предоставить детали по другим кластерам, чтобы по ним тоже начиналась работа.

Однако такой подход, говорят собеседники Politico, не будет означать ослабления реформ. Украина сможет получить реальные преимущества от членства именно благодаря тому, что произойдет трансформация.

Также речь пойдет обупрощенной форме членства в ЕС.

ЕС рассматривает вариант с "обратным расширением". Страна-кандидат сначала вступает в ЕС, а затем постепенно получает права и обязанности. Ранее президент Зеленский говорил, что не поддерживает идею о вступлении в ЕС с частичными правами.

Несмотря на поддержку такой идеи, у нее есть и противники. В ЕС считают, что делить страны-члены на "две категории" - несправедливо. Германия же обеспокоена таким "авансом", поскольку считает, что страны-члены потом не смогут выполнить все необходимые критерии, что станет проблемой.

ПЕРЕКЛАД - віддайте щось РЕАЛЬНЕ, а ми вам папір.

- так було з ЯЗ
- так уже з корисними покалинами

розвод лошар продовжується
Про що і мова-єрмаківщина в єс не потрібна
З таких гріх не отримати - 73 % ДБЙБів обрали собі буратінку
ПЕРЕКЛАД - віддайте щось РЕАЛЬНЕ, а ми вам папір.

- так було з ЯЗ
- так уже з корисними покалинами

розвод лошар продовжується
З таких гріх не отримати - 73 % ДБЙБів обрали собі буратінку
"Частково", це статус типу кандидата. Ніби є, але прав нема, і вступ буде коли Україна виконає умови. В ЄС рохзуміють, що при Зеленскому нас не візьмуть. Туреччина вже 40 років кандидатом.
Про що і мова-єрмаківщина в єс не потрібна
Не хочуть брати/впускати... Якщо захоче більшість того опортуністичного імпотентно колгоспу ЄС, то дєжурная у конторі Баба Яга Орбан заблокують.

А ще всі разом бояться т. Пу... Макрон почав процес зближення... - а що Трампу можна, а Макрону ніззя...Європі не вперше здавати свої сусідів - Мюнхен38 не один раз у новітній історії повторювався.
А орбан із сіярто заслуговують бути в ЄС
Давайте туди ще й піськограя долучимо. На ЄС тоді можна ставити хрест.
Поки в кріслі президента буде сидіти кловун- ЄС не надасть членство щоб не підіграти кварталу95 на можливих майбутніх виборах.
Їм ця кловунарня у себе вдома не потрібна. Своїх вистачає.
Гейропейці,прокоментуйте часткову вагітність своєї подруги,дружини,доньки.
Частково вагітні?
Ваша фуфайка, європейське паньство, нас не гріє.
