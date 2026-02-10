В ЕС обсуждают план частичного членства Украины в Евросоюзе, - Politico

В Евросоюзе обсуждают беспрецедентный план, согласно которому Украине могут предоставить частичное членство в блоке уже в следующем году.

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, план предусматривает, что Украина может получить членство в ЕС "авансом", то есть до того, как выполнит все реформы, необходимые для получения полноценных привилегий членства.

Такую идею называют "обратным расширением" (reverse enlargement). Так, страна становится членом ЕС в начале процесса, а не в конце, когда все критерии для членства достигнуты.

Чиновники ЕС говорят, что эта идея привлекательна, поскольку она даст Киеву передышку для завершения реформ своих демократических институтов, судебной и политической системы, в то же время уменьшит риски, что из-за затягивания процесса Украина начнет терять надежду когда-либо присоединиться к блоку и отвернется от Запада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент 11 февраля проголосует за кредит Украине на 90 млрд евро

Речь идет о реализации нескольких шагов.

ЕС уже предоставил Украине информацию о работе над тремя из шести переговорных кластеров. На неформальной встрече министров на Кипре в марте украинской делегации планируют предоставить детали по другим кластерам, чтобы по ним тоже начиналась работа.

Однако такой подход, говорят собеседники Politico, не будет означать ослабления реформ. Украина сможет получить реальные преимущества от членства именно благодаря тому, что произойдет трансформация.

Читайте также: ЕС готовит варианты для включения членства Украины в мирное соглашение, - Bloomberg

Также речь пойдет обупрощенной форме членства в ЕС.

ЕС рассматривает вариант с "обратным расширением". Страна-кандидат сначала вступает в ЕС, а затем постепенно получает права и обязанности. Ранее президент Зеленский говорил, что не поддерживает идею о вступлении в ЕС с частичными правами.

Несмотря на поддержку такой идеи, у нее есть и противники. В ЕС считают, что делить страны-члены на "две категории" - несправедливо. Германия же обеспокоена таким "авансом", поскольку считает, что страны-члены потом не смогут выполнить все необходимые критерии, что станет проблемой.

Читайте: В Европе призвали срочно уменьшить зависимость от американских Visa и Mastercard