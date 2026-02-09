ЕС готовит варианты для включения членства Украины в мирное соглашение, - Bloomberg
Европейский Союз рассматривает ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение о завершении российской войны.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, передает Цензор.НЕТ.
Варианты ЕС для Украины
Отмечается, что варианты от блока включают предоставление Украине предварительной защиты, которая предусматривает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам стран-членов.
В то же время, по словам собеседников, блок предоставит Украине четкий временной предел шагов, которые ей нужно осуществить для продвижения формальной процедуры вступления.
Другие рассматриваемые варианты будут включать продолжение нынешнего пути евроинтеграции или введение переходного периода и постепенного членства в Евросоюзе, добавили собеседники агентства.
Мирное соглашение
Спикер Европейской комиссии в ответ на вопрос Bloomberg заявил, что будущее вступление Украины в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения.
Проект 20-пунктного мирного плана, над которым Украина работала преимущественно вместе с США, предусматривает членство в ЕС в 2027 году, при этом Киев получит некоторые преимущества членства на переходный период.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится присоединиться к блоку к тому году, поскольку членство является ключевой гарантией безопасности для государства.
ЕС развивает тесные связи со странами-кандидатами накануне их вступления. В случае Украины блок уже использует такие возможности в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, по словам представителя.
- Киев получил статус кандидата в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России, а в конце 2023 года было одобрено начало переговоров о вступлении.
- Официальные переговоры начались в 2024 году, но процесс был остановлен Венгрией, которая блокирует открытие так называемых переговорных разделов.
ТІЛЬКИ ДЕБІЛ в це повірить
ну тоді коаліція Єднаня й новий як мініму Кабанчук з не урядом Ахмєто-Пінчуко-Беня-Зе-Мімндічмафії ...
Тепер з метою затягування часу будуть готувати "включення членства в мирну угоду", а в підсумку як вже заявив Мерц - скажуть що Україна може вступити в ЄС тільки в загальному порядку.
Якась маячня. Як і чим ЄС гарантує безпеку її членів? На основі якого закону?
Тому і така позиція. Буде інший президент - не кловун- Україну зразу приймуть в ЄС.