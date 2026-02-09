РУС
1 995 15

ЕС готовит варианты для включения членства Украины в мирное соглашение, - Bloomberg

ЄС

Европейский Союз рассматривает ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение о завершении российской войны. 

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, передает Цензор.НЕТ.



Варианты ЕС для Украины

Отмечается, что варианты от блока включают предоставление Украине предварительной защиты, которая предусматривает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам стран-членов.

В то же время, по словам собеседников, блок предоставит Украине четкий временной предел шагов, которые ей нужно осуществить для продвижения формальной процедуры вступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на политическое решение о членстве в Евросоюзе в 2027 году, - ОП

Другие рассматриваемые варианты будут включать продолжение нынешнего пути евроинтеграции или введение переходного периода и постепенного членства в Евросоюзе, добавили собеседники агентства.

Мирное соглашение

Спикер Европейской комиссии в ответ на вопрос Bloomberg заявил, что будущее вступление Украины в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения.

Проект 20-пунктного мирного плана, над которым Украина работала преимущественно вместе с США, предусматривает членство в ЕС в 2027 году, при этом Киев получит некоторые преимущества членства на переходный период.

Читайте также: Заседание Совета ЕС: 11 февраля в Брюсселе обсудят военную помощь Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится присоединиться к блоку к тому году, поскольку членство является ключевой гарантией безопасности для государства.

ЕС развивает тесные связи со странами-кандидатами накануне их вступления. В случае Украины блок уже использует такие возможности в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, по словам представителя.

  • Киев получил статус кандидата в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России, а в конце 2023 года было одобрено начало переговоров о вступлении.
  • Официальные переговоры начались в 2024 году, но процесс был остановлен Венгрией, которая блокирует открытие так называемых переговорных разделов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таяни об идее ускоренного вступления Украины в ЕС: нужно достичь прогресса

Автор: 

членство в ЕС (1233) Евросоюз (18163)
Топ комментарии
+3

09.02.2026 20:58 Ответить
+3
туфта....папірець в обмін на щось реальне. - нас так уже надували і з ЯЗ і з корисними копалинами.

ТІЛЬКИ ДЕБІЛ в це повірить

09.02.2026 21:02 Ответить
+3
Пуйня це, панове…

09.02.2026 21:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:

09.02.2026 20:58 Ответить
Губошлёп Вучич не спи*дел. Украина будет в ЕС уже в этом году!

09.02.2026 21:00 Ответить
туфта....папірець в обмін на щось реальне. - нас так уже надували і з ЯЗ і з корисними копалинами.

ТІЛЬКИ ДЕБІЛ в це повірить

09.02.2026 21:02 Ответить
так шо тут деньгі а шо тут стулья ? Невже членство в ЄС ?
ну тоді коаліція Єднаня й новий як мініму Кабанчук з не урядом Ахмєто-Пінчуко-Беня-Зе-Мімндічмафії ...

09.02.2026 21:03 Ответить
Членсвто в ЄС тільки при знищенні сьогоднішньї мафії перставленних ліжок кабміну при Єрамковладі = не КАБАНЧУК голова ВР.

09.02.2026 21:07 Ответить
Якщо довго будете готувати і якщо Україна впаде до того часу, то, думаю, вам дуже несподобається різке посилення росії і всі наслідки, які для вас з цього слідують, які дуже страшні. Так що беріть нас в ЄС на найкращих для України умовах і краще в найближчі 2 роки, не довше. Якщо Угорщину ви взяли і чомусь тримаєте, то без України в ЄС, за цих умов, вам дійсно буде торба.

09.02.2026 21:04 Ответить
Ні просто ЄС затвердить новий склад УРЯДУ від нової коаліції у ВР - можна памєчтать?

09.02.2026 21:08 Ответить
Вже 2 роки готували т.з. "гарантії безпеки", які в підсумку виявились нічим більшим ніж теперішня допомога.

Тепер з метою затягування часу будуть готувати "включення членства в мирну угоду", а в підсумку як вже заявив Мерц - скажуть що Україна може вступити в ЄС тільки в загальному порядку.

09.02.2026 21:06 Ответить
"Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне приєднатися до блоку до того року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки для держави."

Якась маячня. Як і чим ЄС гарантує безпеку її членів? На основі якого закону?

09.02.2026 21:23 Ответить
Пуйня це, панове…

09.02.2026 21:23 Ответить
ЄС би і радий вписати в гарантії для України її вступ до своїх членів, але цим він може допомогти членограю виграти наступні вибори, якщо вони будуть.
Тому і така позиція. Буде інший президент - не кловун- Україну зразу приймуть в ЄС.

09.02.2026 21:56 Ответить
Хотел бы присоединиться к НАТО и к ЕС, и чтобы в Украине было евро, а не гривна. Плюс запрет продажи земли и признание всех сделок по такой продажи во время войны незаконными, а затем и полная отмена преступного закона по продаже с/х земли. Только в аренду на 10 лет и не более!

09.02.2026 22:57 Ответить
як помилилися всі в ЄС ...коли підтримали свого відгодованого на піарі торчка 🤡 ...Україну знищює ,а ще і до ЄС дорогу відкрив , не тількі русні, а і китаю ...пахне дуже смаженим ,підгоряє ...

09.02.2026 22:59 Ответить
,,дела идут, контора пишет --- руб дадут, а два запишут,,. Из избранного.

10.02.2026 03:29 Ответить
Не буде цього ніколи....зевиродка самі цього не дозволять тому що їх всіх по законам Європи чекає буцігарня....

10.02.2026 06:14 Ответить
 
 