ЄС готує варіанти для включення членства України до мирної угоди, - Bloomberg

Європейський Союз розглядає низку варіантів для включення членства України до майбутньої мирної угоди щодо завершення російської війни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Варіанти ЄС для України

Зазначається, що варіанти від блоку включають надання Україні попереднього захисту, який передбачає вступ до ЄС, а також негайний доступ до деяких прав країн-членів.

Водночас, за словами співрозмовників, блок надасть Україні чітку часову межу кроків, які їй потрібно здійснити для просування формальної процедури вступу.

Інші варіанти, що розглядаються, включатимуть продовження нинішнього шляху євроінтеграції або запровадження перехідного періоду та поступового членства в Євросоюзі, додали співрозмовники агентства.

Мирна угода

Речник Європейської комісії у відповідь на запитання Bloomberg заявив, що майбутній вступ України до ЄС є частиною обговорення мирної угоди.

Проєкт 20-пунктного мирного плану, над яким Україна працювала переважно разом із США, передбачає членство в ЄС у 2027 році, при цьому Київ отримає деякі переваги членства на перехідний період.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне приєднатися до блоку до того року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки для держави.

ЄС розбудовує тісні зв'язки з країнами-кандидатами напередодні їхнього вступу. У випадку України, блок уже використовує такі можливості в рамках Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, за словами представника.

Київ отримав статус кандидата у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії, а наприкінці 2023 року було схвалено початок переговорів про вступ.

Офіційні переговори розпочалися у 2024 році, але процес був зупинений Угорщиною, яка блокує відкриття так званих переговорних розділів.

