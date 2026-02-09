УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7076 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС Мирна угода між РФ та Україною
2 116 15

ЄС готує варіанти для включення членства України до мирної угоди, - Bloomberg

ЄС

Європейський Союз розглядає низку варіантів для включення членства України до майбутньої мирної угоди щодо завершення російської війни. 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Варіанти ЄС для України

Зазначається, що варіанти від блоку включають надання Україні попереднього захисту, який передбачає вступ до ЄС, а також негайний доступ до деяких прав країн-членів.

Водночас, за словами співрозмовників, блок надасть Україні чітку часову межу кроків, які їй потрібно здійснити для просування формальної процедури вступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує на політичне рішення щодо членства у Євросоюзі у 2027 році, - ОП

Інші варіанти, що розглядаються, включатимуть продовження нинішнього шляху євроінтеграції або запровадження перехідного періоду та поступового членства в Євросоюзі, додали співрозмовники агентства.

Мирна угода

Речник Європейської комісії у відповідь на запитання Bloomberg заявив, що майбутній вступ України до ЄС є частиною обговорення мирної угоди.

Проєкт 20-пунктного мирного плану, над яким Україна працювала переважно разом із США, передбачає членство в ЄС у 2027 році, при цьому Київ отримає деякі переваги членства на перехідний період.

Читайте також: Засідання Ради ЄС: 11 лютого у Брюсселі обговорять військову допомогу Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне приєднатися до блоку до того року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки для держави.

ЄС розбудовує тісні зв'язки з країнами-кандидатами напередодні їхнього вступу. У випадку України, блок уже використовує такі можливості в рамках Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, за словами представника.

  • Київ отримав статус кандидата у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії, а наприкінці 2023 року було схвалено початок переговорів про вступ.
  • Офіційні переговори розпочалися у 2024 році, але процес був зупинений Угорщиною, яка блокує відкриття так званих переговорних розділів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таяні про ідею прискореного вступу України в ЄС: потрібно досягти прогресу

Автор: 

членство в ЄС (1491) Євросоюз (15062)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
09.02.2026 20:58 Відповісти
+3
туфта....папірець в обмін на щось реальне. - нас так уже надували і з ЯЗ і з корисними копалинами.

ТІЛЬКИ ДЕБІЛ в це повірить
показати весь коментар
09.02.2026 21:02 Відповісти
+3
Пуйня це, панове…
показати весь коментар
09.02.2026 21:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.02.2026 20:58 Відповісти
Губошлёп Вучич не спи*дел. Украина будет в ЕС уже в этом году!
показати весь коментар
09.02.2026 21:00 Відповісти
туфта....папірець в обмін на щось реальне. - нас так уже надували і з ЯЗ і з корисними копалинами.

ТІЛЬКИ ДЕБІЛ в це повірить
показати весь коментар
09.02.2026 21:02 Відповісти
так шо тут деньгі а шо тут стулья ? Невже членство в ЄС ?
ну тоді коаліція Єднаня й новий як мініму Кабанчук з не урядом Ахмєто-Пінчуко-Беня-Зе-Мімндічмафії ...
показати весь коментар
09.02.2026 21:03 Відповісти
Членсвто в ЄС тільки при знищенні сьогоднішньї мафії перставленних ліжок кабміну при Єрамковладі = не КАБАНЧУК голова ВР.
показати весь коментар
09.02.2026 21:07 Відповісти
Якщо довго будете готувати і якщо Україна впаде до того часу, то, думаю, вам дуже несподобається різке посилення росії і всі наслідки, які для вас з цього слідують, які дуже страшні. Так що беріть нас в ЄС на найкращих для України умовах і краще в найближчі 2 роки, не довше. Якщо Угорщину ви взяли і чомусь тримаєте, то без України в ЄС, за цих умов, вам дійсно буде торба.
показати весь коментар
09.02.2026 21:04 Відповісти
Ні просто ЄС затвердить новий склад УРЯДУ від нової коаліції у ВР - можна памєчтать?
показати весь коментар
09.02.2026 21:08 Відповісти
Вже 2 роки готували т.з. "гарантії безпеки", які в підсумку виявились нічим більшим ніж теперішня допомога.

Тепер з метою затягування часу будуть готувати "включення членства в мирну угоду", а в підсумку як вже заявив Мерц - скажуть що Україна може вступити в ЄС тільки в загальному порядку.
показати весь коментар
09.02.2026 21:06 Відповісти
"Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне приєднатися до блоку до того року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки для держави."

Якась маячня. Як і чим ЄС гарантує безпеку її членів? На основі якого закону?
показати весь коментар
09.02.2026 21:23 Відповісти
Пуйня це, панове…
показати весь коментар
09.02.2026 21:23 Відповісти
ЄС би і радий вписати в гарантії для України її вступ до своїх членів, але цим він може допомогти членограю виграти наступні вибори, якщо вони будуть.
Тому і така позиція. Буде інший президент - не кловун- Україну зразу приймуть в ЄС.
показати весь коментар
09.02.2026 21:56 Відповісти
Хотел бы присоединиться к НАТО и к ЕС, и чтобы в Украине было евро, а не гривна. Плюс запрет продажи земли и признание всех сделок по такой продажи во время войны незаконными, а затем и полная отмена преступного закона по продаже с/х земли. Только в аренду на 10 лет и не более!
показати весь коментар
09.02.2026 22:57 Відповісти
як помилилися всі в ЄС ...коли підтримали свого відгодованого на піарі торчка 🤡 ...Україну знищює ,а ще і до ЄС дорогу відкрив , не тількі русні, а і китаю ...пахне дуже смаженим ,підгоряє ...
показати весь коментар
09.02.2026 22:59 Відповісти
,,дела идут, контора пишет --- руб дадут, а два запишут,,. Из избранного.
показати весь коментар
10.02.2026 03:29 Відповісти
Не буде цього ніколи....зевиродка самі цього не дозволять тому що їх всіх по законам Європи чекає буцігарня....
показати весь коментар
10.02.2026 06:14 Відповісти
 
 