Засідання Ради ЄС: 11 лютого у Брюсселі обговорять військову допомогу Україні

У середу, 11 лютого, в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС з питань оборони щодо підтримки України.

  • Профільні міністри ЄС обговорять подальшу військову допомогу Україні. Міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у дискусії та представить оцінку ситуації.

Основні напрямки обговорення

Повідомляється, що на порядку денному три ключові питання: внесок ЄС у гарантії безпеки для України, пошук додаткового фінансування та посилення оборонної співпраці.
Міністри розглянуть також гарантії безпеки України у рамках мирного процесу та шляхи інноваційного розвитку оборонного сектора.

Федоров представить оцінку поточної ситуації та перспективи співпраці з державами-членами ЄС у сфері оборонних технологій. Після цього відбудеться обговорення інших аспектів підтримки та мобілізації фінансових ресурсів, включно з кредитами з пакету 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Роль України та позиція Києва

Міністр оборони України підкреслить важливість інновацій у сфері оборони та координації з союзниками.

Засідання Ради ЄС розпочнеться о 17:45 за київським часом, а після обговорення українських питань перейдуть до широкого спектра безпекових тем ЄС на 2026 рік.

Попередні збої у постачанні озброєнь залишаються проблемою для Києва.

  • Президент Зеленський раніше критично висловлювався про недостатню підтримку європейських союзників у Давосі, зокрема щодо ракет ППО.

Засідання ради брехунів і сцикунів
показати весь коментар
09.02.2026 20:13 Відповісти
 
 