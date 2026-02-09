Засідання Ради ЄС: 11 лютого у Брюсселі обговорять військову допомогу Україні
У середу, 11 лютого, в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС з питань оборони щодо підтримки України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах "Європейської правди" з Брюсселя.
- Профільні міністри ЄС обговорять подальшу військову допомогу Україні. Міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у дискусії та представить оцінку ситуації.
Основні напрямки обговорення
Повідомляється, що на порядку денному три ключові питання: внесок ЄС у гарантії безпеки для України, пошук додаткового фінансування та посилення оборонної співпраці.
Міністри розглянуть також гарантії безпеки України у рамках мирного процесу та шляхи інноваційного розвитку оборонного сектора.
Федоров представить оцінку поточної ситуації та перспективи співпраці з державами-членами ЄС у сфері оборонних технологій. Після цього відбудеться обговорення інших аспектів підтримки та мобілізації фінансових ресурсів, включно з кредитами з пакету 90 млрд євро на 2026–2027 роки.
Роль України та позиція Києва
Міністр оборони України підкреслить важливість інновацій у сфері оборони та координації з союзниками.
Засідання Ради ЄС розпочнеться о 17:45 за київським часом, а після обговорення українських питань перейдуть до широкого спектра безпекових тем ЄС на 2026 рік.
Попередні збої у постачанні озброєнь залишаються проблемою для Києва.
- Президент Зеленський раніше критично висловлювався про недостатню підтримку європейських союзників у Давосі, зокрема щодо ракет ППО.
