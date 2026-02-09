Засідання Ради ЄС: 11 лютого у Брюсселі обговорять військову допомогу Україні

У середу, 11 лютого, в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС з питань оборони щодо підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах "Європейської правди" з Брюсселя.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Профільні міністри ЄС обговорять подальшу військову допомогу Україні. Міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у дискусії та представить оцінку ситуації.

Читайте також: AP: США нададуть Україні запчастини для військової техніки

Основні напрямки обговорення

Повідомляється, що на порядку денному три ключові питання: внесок ЄС у гарантії безпеки для України, пошук додаткового фінансування та посилення оборонної співпраці.

Міністри розглянуть також гарантії безпеки України у рамках мирного процесу та шляхи інноваційного розвитку оборонного сектора.

Федоров представить оцінку поточної ситуації та перспективи співпраці з державами-членами ЄС у сфері оборонних технологій. Після цього відбудеться обговорення інших аспектів підтримки та мобілізації фінансових ресурсів, включно з кредитами з пакету 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Також читайте: ВООЗ хоче залучити $42 мільйони на захист системи охорони здоров’я України. Куди спрямують допомогу?

Роль України та позиція Києва

Міністр оборони України підкреслить важливість інновацій у сфері оборони та координації з союзниками.

Засідання Ради ЄС розпочнеться о 17:45 за київським часом, а після обговорення українських питань перейдуть до широкого спектра безпекових тем ЄС на 2026 рік.

Попередні збої у постачанні озброєнь залишаються проблемою для Києва.

Президент Зеленський раніше критично висловлювався про недостатню підтримку європейських союзників у Давосі, зокрема щодо ракет ППО.

Також читайте: 90% ракет для ППО Україна отримала через механізм PURL, - Рютте