AP: США нададуть Україні запчастини для військової техніки
Сполучені Штати погодили продаж Україні запасних частин для військової техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись Associated Press.
Журналісти пишуть, що рішення ухвалили на тлі збільшення обстрілів з боку Росії та критичних потреб оборони України. Американські запчастини допоможуть обслуговувати техніку, яка вже перебуває на озброєнні українських сил. Загальна вартість угоди становить 185 мільйонів доларів, йдеться у повідомленнях ЗМІ.
Що саме отримають Збройні сили України
Пакет допомоги включає запасні частини "класу IX", необхідні для підтримки бойових можливостей техніки.
До комплекту входять двигуни, трансмісії, гальмівні системи, колеса та шини, уточнюють джерела. Такі деталі полегшать технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.
Росія активізувала удари по енергетичній системі, намагаючись створити проблеми для мирного населення взимку. "Ці запчастини допоможуть підтримувати техніку у бойовому стані щодня", — заявили в оборонних колах у Вашингтоні.
- Раніше ми повідомляли, що Делегації США та України на перемовинах в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду з Росією вже в березні 2026 року та проведення загальнонаціональних виборів й референдуму у травні. Водночас досі немає згоди з ключового питання території.
