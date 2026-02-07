1 431 8

AP: США нададуть Україні запчастини для військової техніки

Сполучені Штати погодили продаж Україні запасних частин для військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись Associated Press.

Журналісти пишуть, що рішення ухвалили на тлі збільшення обстрілів з боку Росії та критичних потреб оборони України. Американські запчастини допоможуть обслуговувати техніку, яка вже перебуває на озброєнні українських сил. Загальна вартість угоди становить 185 мільйонів доларів, йдеться у повідомленнях ЗМІ.

Що саме отримають Збройні сили України

Пакет допомоги включає запасні частини "класу IX", необхідні для підтримки бойових можливостей техніки.

До комплекту входять двигуни, трансмісії, гальмівні системи, колеса та шини, уточнюють джерела. Такі деталі полегшать технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

Росія активізувала удари по енергетичній системі, намагаючись створити проблеми для мирного населення взимку. "Ці запчастини допоможуть підтримувати техніку у бойовому стані щодня", — заявили в оборонних колах у Вашингтоні.

З паршивої вівці хош шерсті клок
07.02.2026 08:47 Відповісти
А давай чесно-а вони тобі щось винні?
07.02.2026 08:52 Відповісти
А Будапештський меморандум - то фількина грамота?
07.02.2026 11:40 Відповісти
Там прописані консультації всіх сторін.Рашка на консультації не згідна.В меморандумі не прописані дії на цей випадок.Тому так -це фількіна грамота.До речі дві особи що брали участь в написанні цієї фількеної грамоти і зараз є в переговорній групі від України.Так що буде новий філь ковий мемлоандум
07.02.2026 12:17 Відповісти
А вигладає так, ніби Україну просто надурили. Ядерну зброю примусили віддати - а гарантії виявилися несправжніми.
07.02.2026 19:59 Відповісти
Ну то подай в суд.В печерський.
07.02.2026 20:43 Відповісти
Байден вам поганий був?Трамп то зашібісь?Оце досягнення української дипломатії!!!
07.02.2026 08:51 Відповісти
Краще в лондонський.
08.02.2026 18:27 Відповісти
 
 