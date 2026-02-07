Америка предоставит Украине запчасти для военной техники

Соединенные Штаты согласовали продажу Украине запасных частей для военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Журналисты пишут, что решение приняли на фоне увеличения обстрелов со стороны России и критических потребностей обороны Украины. Американские запчасти помогут обслуживать технику, которая уже находится на вооружении украинских сил. Общая стоимость сделки составляет 185 миллионов долларов, говорится в сообщениях СМИ.

Что именно получат Вооруженные силы Украины

Пакет помощи включает запасные части "класса IX", необходимые для поддержания боевых возможностей техники.

В комплект входят двигатели, трансмиссии, тормозные системы, колеса и шины, уточняют источники. Такие детали облегчат техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Россия активизировала удары по энергетической системе, пытаясь создать проблемы для мирного населения зимой. "Эти запчасти помогут поддерживать технику в боевом состоянии ежедневно", - заявили в оборонных кругах в Вашингтоне.

З паршивої вівці хош шерсті клок
07.02.2026 08:47 Ответить
А давай чесно-а вони тобі щось винні?
07.02.2026 08:52 Ответить
А Будапештський меморандум - то фількина грамота?
07.02.2026 11:40 Ответить
Там прописані консультації всіх сторін.Рашка на консультації не згідна.В меморандумі не прописані дії на цей випадок.Тому так -це фількіна грамота.До речі дві особи що брали участь в написанні цієї фількеної грамоти і зараз є в переговорній групі від України.Так що буде новий філь ковий мемлоандум
07.02.2026 12:17 Ответить
А вигладає так, ніби Україну просто надурили. Ядерну зброю примусили віддати - а гарантії виявилися несправжніми.
07.02.2026 19:59 Ответить
Ну то подай в суд.В печерський.
07.02.2026 20:43 Ответить
Байден вам поганий був?Трамп то зашібісь?Оце досягнення української дипломатії!!!
07.02.2026 08:51 Ответить
Краще в лондонський.
08.02.2026 18:27 Ответить
 
 