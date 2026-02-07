Америка предоставит Украине запчасти для военной техники
Соединенные Штаты согласовали продажу Украине запасных частей для военной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Журналисты пишут, что решение приняли на фоне увеличения обстрелов со стороны России и критических потребностей обороны Украины. Американские запчасти помогут обслуживать технику, которая уже находится на вооружении украинских сил. Общая стоимость сделки составляет 185 миллионов долларов, говорится в сообщениях СМИ.
Что именно получат Вооруженные силы Украины
Пакет помощи включает запасные части "класса IX", необходимые для поддержания боевых возможностей техники.
В комплект входят двигатели, трансмиссии, тормозные системы, колеса и шины, уточняют источники. Такие детали облегчат техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
Россия активизировала удары по энергетической системе, пытаясь создать проблемы для мирного населения зимой. "Эти запчасти помогут поддерживать технику в боевом состоянии ежедневно", - заявили в оборонных кругах в Вашингтоне.
- Ранее мы сообщали, что делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили возможность заключить мирное соглашение с Россией уже в марте 2026 года и проведение общенациональных выборов и референдума в мае. В то же время до сих пор нет согласия по ключевому вопросу территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль