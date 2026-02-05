США и РФ договорились возобновить военный диалог

Соединенные Штаты и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне.

Об этом говорится в заявлении Европейского командования Вооруженных сил США по итогам встречи в Абу-Даби, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что этот канал коммуникации был приостановлен осенью 2021 года, непосредственно перед началом полномасштабного вторжения РФ.

Возобновление диалога произошло после встреч в столице Объединенных Арабских Эмиратов между генералом Алексусом Гринкевичем, командующим Европейским командованием Вооруженных сил США, и военными чиновниками России и Украины.

"Поддержка диалога между военными является важным фактором глобальной стабильности и мира, которых можно достичь только с помощью силы, и обеспечивает средства для повышения прозрачности и деэскалации", – говорится в заявлении.

Работа над достижением мира

Также отмечается, что этот канал обеспечит постоянный контакт между военными, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что США и Россия находятся на финальной стадии договоренностей о продлении действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

