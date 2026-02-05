США и РФ договорились возобновить военный диалог

Соединенные Штаты и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне.

Об этом говорится в заявлении Европейского командования Вооруженных сил США по итогам встречи в Абу-Даби, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что этот канал коммуникации был приостановлен осенью 2021 года, непосредственно перед началом полномасштабного вторжения РФ.

Возобновление диалога произошло после встреч в столице Объединенных Арабских Эмиратов между генералом Алексусом Гринкевичем, командующим Европейским командованием Вооруженных сил США, и военными чиновниками России и Украины.

"Поддержка диалога между военными является важным фактором глобальной стабильности и мира, которых можно достичь только с помощью силы, и обеспечивает средства для повышения прозрачности и деэскалации", – говорится в заявлении.

Работа над достижением мира

Также отмечается, что этот канал обеспечит постоянный контакт между военными, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что США и Россия находятся на финальной стадии договоренностей о продлении действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Мирные переговоры в ОАЭ

легалізація у Західному світі кровожерливих терористів - прямий шлях до пекла
раніше штати терористів утилізували в нуль
05.02.2026 17:41 Ответить
Та треба було зробити це раніше, з початку навали.
05.02.2026 17:49 Ответить
Чотири роки цапи вмовляли американських генералів - давайте спілкуватись і партнерствовать, адже Україна втратила Державність, жодного дипломата на її боці там немає!
Тепер трамп просто пропонує економічний зиск для учасників концесії на кістках ( сотень тисяч ) мирняка і Захисників України
05.02.2026 17:51 Ответить
а "військовий діалог на високому рівні" - це, коли вже можна ї&@шить один одного ядеркою чи ще ні?
05.02.2026 18:00 Ответить
... кошка бросила котят - пусть е..ться как хотят...
05.02.2026 18:02 Ответить
Об членограя витирають ноги всі кому не лінь, воно вже пусте місце.
05.02.2026 18:11 Ответить
Я ж казала - ще трохи, і томагавки полетять на Україну разом з Іскандерами.
05.02.2026 18:36 Ответить
 
 