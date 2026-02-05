США и РФ договорились возобновить военный диалог
Соединенные Штаты и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне.
Об этом говорится в заявлении Европейского командования Вооруженных сил США по итогам встречи в Абу-Даби, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что этот канал коммуникации был приостановлен осенью 2021 года, непосредственно перед началом полномасштабного вторжения РФ.
Возобновление диалога произошло после встреч в столице Объединенных Арабских Эмиратов между генералом Алексусом Гринкевичем, командующим Европейским командованием Вооруженных сил США, и военными чиновниками России и Украины.
"Поддержка диалога между военными является важным фактором глобальной стабильности и мира, которых можно достичь только с помощью силы, и обеспечивает средства для повышения прозрачности и деэскалации", – говорится в заявлении.
Работа над достижением мира
Также отмечается, что этот канал обеспечит постоянный контакт между военными, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что США и Россия находятся на финальной стадии договоренностей о продлении действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби стартовали следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
раніше штати терористів утилізували в нуль
Тепер трамп просто пропонує економічний зиск для учасників концесії на кістках ( сотень тисяч ) мирняка і Захисників України