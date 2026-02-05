США та РФ домовилися відновити військовий діалог

Сполучені Штати та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні.

Про це йдеться у заяві Європейського командування Збройних сил США за підсумками зустрічі в Абу-Дабі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що цей канал комунікації був призупинений восени 2021 року, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

Відновлення діалогу відбулося після зустрічей у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів між генералом Алексусом Гринкевичем, командувачем Європейського командування Збройних сил США, та військовими посадовцями Росії та України.

"Підтримка діалогу між військовими є важливим фактором глобальної стабільності та миру, яких можна досягти лише за допомогою сили, і забезпечує засоби для підвищення прозорості та деескалації", – йдеться в заяві.

Робота над досягненням миру

Також зауважується, що цей канал забезпечить постійний контакт між військовими, оскільки сторони продовжують працювати над досягненням тривалого миру.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що США та Росія перебувають на фінальній стадії домовленостей щодо продовження дії договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III).

