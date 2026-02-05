США та РФ домовилися відновити військовий діалог

США і РФ відновлюють військовий діалог

Сполучені Штати та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні.

Про це йдеться у заяві Європейського командування Збройних сил США за підсумками зустрічі в Абу-Дабі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що цей канал комунікації був призупинений восени 2021 року, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

Відновлення діалогу відбулося після зустрічей у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів між генералом Алексусом Гринкевичем, командувачем Європейського командування Збройних сил США, та військовими посадовцями Росії та України.

"Підтримка діалогу між військовими є важливим фактором глобальної стабільності та миру, яких можна досягти лише за допомогою сили, і забезпечує засоби для підвищення прозорості та деескалації", – йдеться в заяві.

Робота над досягненням миру

Також зауважується, що цей канал забезпечить постійний контакт між військовими, оскільки сторони продовжують працювати над досягненням тривалого миру.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що США та Росія перебувають на фінальній стадії домовленостей щодо продовження дії договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III).

легалізація у Західному світі кровожерливих терористів - прямий шлях до пекла
раніше штати терористів утилізували в нуль
05.02.2026 17:41 Відповісти
Та треба було зробити це раніше, з початку навали.
05.02.2026 17:49 Відповісти
Чотири роки цапи вмовляли американських генералів - давайте спілкуватись і партнерствовать, адже Україна втратила Державність, жодного дипломата на її боці там немає!
Тепер трамп просто пропонує економічний зиск для учасників концесії на кістках ( сотень тисяч ) мирняка і Захисників України
05.02.2026 17:51 Відповісти
а "військовий діалог на високому рівні" - це, коли вже можна ї&@шить один одного ядеркою чи ще ні?
05.02.2026 18:00 Відповісти
... кошка бросила котят - пусть е..ться как хотят...
05.02.2026 18:02 Відповісти
Об членограя витирають ноги всі кому не лінь, воно вже пусте місце.
05.02.2026 18:11 Відповісти
Я ж казала - ще трохи, і томагавки полетять на Україну разом з Іскандерами.
05.02.2026 18:36 Відповісти
 
 