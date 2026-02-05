США та РФ домовилися відновити військовий діалог
Сполучені Штати та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні.
Про це йдеться у заяві Європейського командування Збройних сил США за підсумками зустрічі в Абу-Дабі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що цей канал комунікації був призупинений восени 2021 року, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ.
Відновлення діалогу відбулося після зустрічей у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів між генералом Алексусом Гринкевичем, командувачем Європейського командування Збройних сил США, та військовими посадовцями Росії та України.
"Підтримка діалогу між військовими є важливим фактором глобальної стабільності та миру, яких можна досягти лише за допомогою сили, і забезпечує засоби для підвищення прозорості та деескалації", – йдеться в заяві.
Робота над досягненням миру
Також зауважується, що цей канал забезпечить постійний контакт між військовими, оскільки сторони продовжують працювати над досягненням тривалого миру.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що США та Росія перебувають на фінальній стадії домовленостей щодо продовження дії договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III).
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі стартували наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
раніше штати терористів утилізували в нуль
Тепер трамп просто пропонує економічний зиск для учасників концесії на кістках ( сотень тисяч ) мирняка і Захисників України