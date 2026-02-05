США і Росія наблизилися до угоди про продовження договору СНО-III, - Axios

США та Росія перебувають на фінальній стадії домовленостей щодо продовження дії договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III).

Про це порталу Axios повідомили три джерела, знайомі з перебігом переговорів, пише Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників видання, протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі тривали переговори між представниками США та Росії. Водночас одне з джерел зазначило, що формальної згоди сторони поки не досягли, а проєкт домовленостей має бути затверджений президентами.

За інформацією Axios, переговори щодо нового формату СНО вели посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер на полях консультацій щодо України в Абу-Дабі.

Термін дії чинного договору СНО-III спливає у четвер. Наразі невідомо, чи буде офіційно оформлено продовження його дії на додатковий період, який може становити близько шести місяців.

Раніше Володимир Путін пропонував короткострокове продовження договору, однак МЗС Росії заявляло, що російські ініціативи нібито були проігноровані. У Білому домі скептично ставилися до пролонгації СНО-III через відсутність у договорі обмежень для Китаю, який нарощує свій ядерний потенціал, але не зацікавлений у приєднанні до подібних угод.

За словами одного з джерел, наступним кроком може стати підписання угоди про продовження дії договору безпосередньо Трампом і Путіним.

Що таке договір СНО?

Договір СНО (або START — Strategic Arms Reduction Treaty) — це міжнародна угода між США та СРСР (згодом Росією) про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, зокрема ядерних боєголовок та засобів їх доставки (міжконтинентальних ракет, бомбардувальників). Перший договір (СНО-1) підписано у 1991 році.

Основі положенні договору СНО:

Обмеження озброєнь: Скорочення ядерних арсеналів до 700 розгорнутих МБР, БРПЧ та важких бомбардувальників (ТБ), 1550 боєзарядів на них, та 800 розгорнутих/нерозгорнутих пускових установок.

Верифікація: Механізми контролю включають інспекційну діяльність, обмін даними про місця дислокації, стан та чисельність озброєнь.

Транспарентність: Обмін телеметричними даними під час випробувань ракет для підтвердження дотримання обмежень.

Двостороння консультативна комісія (ДКК): Орган для вирішення питань, пов'язаних із виконанням договору.

СНО-1 (1991): Підписано, що призвело до ядерного роззброєння України, Білорусі та Казахстану.

СНО-2 (1993): Спрямований на заборону ракет з роздільними боєголовками, але не набув повної сили.

СНО-3/ДСНО (2010): Останній договір, продовжений у 2021 році, що обмежував кількість боєголовок до 1550 на кожну сторону.

"Путін не має коштів для нової гонки стратегічних озброєнь", - підкреслив міністр.

Він додав, що завершення дії договору СНО має стати й завершенням ядерного шантажу з боку Росії, а Україна, як держава, що зробила значний внесок у глобальну денуклеаризацію, має право закликати до збереження сильної та принципової трансатлантичної єдності.

