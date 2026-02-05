Припинення дії договору СНО-III є наслідком руйнування Росією глобальної безпеки, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що припинення дії договору СНО-III між Росією та США є прямим наслідком навмисного руйнування Москвою архітектури глобальної безпеки та інструментом маніпуляцій.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, диктатор РФ Володимир Путін прагне зробити міжнародні правила вибірковими або такими, що можуть бути поставлені під сумнів, а нові - встановлювати виключно за згодою Москви.
"Москва порушила договір і вийшла з нього в 2023 році. Путін тепер використовує це як ще один інструмент ядерного шантажу, щоб підірвати міжнародну підтримку України", - зазначив Сибіга.
Глава МЗС наголосив, що Росії не слід дозволяти подібні маніпуляції, а саму державу "можна і потрібно стримувати". Він нагадав, що США та їхні європейські союзники вже мали успішний досвід стримування СРСР у 1970-1980-х роках.
Сибіга також заявив, що нинішня Росія не здатна зрівнятися з потенціалом Радянського Союзу, а її економіка входить у рецесію через відмову Кремля припинити війну проти України.
Що таке договір СНО?
Договір СНО (або START — Strategic Arms Reduction Treaty) — це міжнародна угода між США та СРСР (згодом Росією) про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, зокрема ядерних боєголовок та засобів їх доставки (міжконтинентальних ракет, бомбардувальників). Перший договір (СНО-1) підписано у 1991 році.
Основі положенні договору СНО:
- Обмеження озброєнь: Скорочення ядерних арсеналів до 700 розгорнутих МБР, БРПЧ та важких бомбардувальників (ТБ), 1550 боєзарядів на них, та 800 розгорнутих/нерозгорнутих пускових установок.
- Верифікація: Механізми контролю включають інспекційну діяльність, обмін даними про місця дислокації, стан та чисельність озброєнь.
- Транспарентність: Обмін телеметричними даними під час випробувань ракет для підтвердження дотримання обмежень.
- Двостороння консультативна комісія (ДКК): Орган для вирішення питань, пов'язаних із виконанням договору.
СНО-1 (1991): Підписано, що призвело до ядерного роззброєння України, Білорусі та Казахстану.
СНО-2 (1993): Спрямований на заборону ракет з роздільними боєголовками, але не набув повної сили.
СНО-3/ДСНО (2010): Останній договір, продовжений у 2021 році, що обмежував кількість боєголовок до 1550 на кожну сторону.
"Путін не має коштів для нової гонки стратегічних озброєнь", - підкреслив міністр.
Він додав, що завершення дії договору СНО має стати й завершенням ядерного шантажу з боку Росії, а Україна, як держава, що зробила значний внесок у глобальну денуклеаризацію, має право закликати до збереження сильної та принципової трансатлантичної єдності.
