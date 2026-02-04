УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17090 відвідувачів онлайн
Новини Розповсюдження ядерної зброї Ядерна безпека Ядерне роззброєння США та РФ
3 118 47

Росія більше не пов’язує себе ядерними обмеженнями після припинення угоди зі США, - МЗС РФ

Путін

Міністерство закордонних справ РФ виступило із заявою щодо припинення дії 5 лютого 2026 року російсько-американського Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Заяву російського МЗС оприлюднено 4 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обмеження на ядерний арсенал

Там заявили, що Москва так і не отримала від Вашингтона офіційної реакції на свою пропозицію щодо дотримання лімітів ДСНО.

"За нинішніх обставин виходимо з того, що сторони за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї більше не пов'язані жодними зобов'язаннями та симетричними деклараціями в контексті Договору, включаючи його центральні положення, і в принциповому плані вільні у виборі своїх подальших кроків", - заявило МЗС РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Росія мають відновити договір про контроль над ядерною зброєю, - Папа Римський Лев XIV

У відомстві наголосили, що Росія планує діяти відповідально та виважено, вибудовуючи свою лінію у сфері стратегічних наступальних озброєнь на основі ретельного аналізу військової політики США та загальної ситуації у стратегічній галузі.

"Російська Федерація незмінно готова до рішучих військово-технічних контрзаходів з метою усунення потенційних додаткових загроз національній безпеці", - зазначили в МЗС РФ.

Водночас там додали, що на перспективу Росія "залишається відкритою для пошуку політико-дипломатичних шляхів комплексної стабілізації стратегічної обстановки на основі рівноправних та взаємовигідних діалогових рішень у разі формування належних умов для такої взаємодії".

Дивіться також: Росія застосує ядерну зброю лише за загрози існуванню держави, - Медведєв. ВIДЕО

Більше контексту

  • Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.
  • Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.
  • Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
  • Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.
  • Раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність. Однак він сказав, що необхідно укласти "кращу угоду".

Читайте також: Росія готова до нового світу без ядерних обмежень. США мають переглянути "ворожу політику", - МЗС РФ

Автор: 

росія (69991) США (26528) ядерна зброя (1285) ядерна безпека (616)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА - ВОНИ НІКОЛИ СЕБЕ НІЧИМ І НЕ ПОВЯЗУЮТЬ. ВСЕ.

Якщо вам здається що колись рузкіе щось виконують по договорам - там це лише тому що вони в той період голодні і босі і не можуть просто його порушити
показати весь коментар
04.02.2026 21:51 Відповісти
+19
И что? Попугайте еще весь мир голой жопой.
Мир испугается, Украине уже нечего пугаться.
показати весь коментар
04.02.2026 21:47 Відповісти
+13
Україна має стати ядерною державою, це єдиний варіант існувати поряд з кацапами.
показати весь коментар
04.02.2026 21:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И что? Попугайте еще весь мир голой жопой.
Мир испугается, Украине уже нечего пугаться.
показати весь коментар
04.02.2026 21:47 Відповісти
Не голой, а резиновой!
показати весь коментар
04.02.2026 22:14 Відповісти
Україна має стати ядерною державою, це єдиний варіант існувати поряд з кацапами.
показати весь коментар
04.02.2026 21:47 Відповісти
в принципі, вибір дуже простий: або Україна буде ядерною державою, або вона буде окупованою в складі рф.

зе поки що обрав другий варіант
показати весь коментар
04.02.2026 21:57 Відповісти
наявність найбільшого у світі ядерного арсеналу не змогла вберегти совок від зникнення із карти світу.
показати весь коментар
04.02.2026 22:21 Відповісти
Воно не Україна і навіть етнічно далекий від українців. Першим його варіантом по здачі країни, українці підтерлись весною 22-го, а от за другу спробу прикинутись невинним козликом козлярі вже не проканає.
показати весь коментар
04.02.2026 22:35 Відповісти
Кацапстан не повинен існувати. Тількі окреми республікі
показати весь коментар
04.02.2026 22:05 Відповісти
Нахрена "воно" нам ???
Вистачило б пару сотень ракет типу "Томагавк " чи хоча б "довгий Нептун" + "сталеві" яйця президента,а не віслюка.
І в разі продовження геноциду укр. народу спочатку робимо з Москви то,що вони роблять з Києвом. Будуть погрожувати тактичною ядеркою- вїбемо по їх атомних станціях.
От вам,кацапосвині, наші гарантії вашої безпеки.
Переконаний - цього достатньо.
Не ми такі-світ такий.
показати весь коментар
04.02.2026 22:06 Відповісти
На даному етапі достатньо буде ракет, які зможуть захерячити в будь-яку російську АЕС.
показати весь коментар
04.02.2026 22:18 Відповісти
Керманичі фуєви. Доведуть планету...
показати весь коментар
04.02.2026 21:48 Відповісти
Так в чем проблема? Нанеси превентивный ядерный удар по Вашинтгтону! Или что, сцикотно? Так ты, значит володенька кремлевский - ТРУС!? Умеешь только понты гонять? Ну ДАВАЙ!
Ядерный!
Удар!
Межконтинетальной!
Несколько МЕГАТОННН!!
Прямо по Белому Дому!!
****!! Я ЖДУ!!!
показати весь коментар
04.02.2026 21:51 Відповісти
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА - ВОНИ НІКОЛИ СЕБЕ НІЧИМ І НЕ ПОВЯЗУЮТЬ. ВСЕ.

Якщо вам здається що колись рузкіе щось виконують по договорам - там це лише тому що вони в той період голодні і босі і не можуть просто його порушити
показати весь коментар
04.02.2026 21:51 Відповісти
В точку. Понти півники поганяли і відразу - ми сагласниє абгаваріть.
показати весь коментар
04.02.2026 22:41 Відповісти
Как обычно! Громкий заголовок не соответствует.
показати весь коментар
04.02.2026 21:52 Відповісти
Росія зараз обмежена технологічною неспроможністю. Це набагато краще будь яких угод.
показати весь коментар
04.02.2026 21:53 Відповісти
Київ кожної ночі відчуває "технологічну неспроможність" рашки
показати весь коментар
04.02.2026 22:12 Відповісти
А ви б бажали відчути технологічну спроможність Америки?
показати весь коментар
05.02.2026 07:24 Відповісти
русня має реактори на швидких нейтронах, при бажанні вони можуть наробити купу ядерних БЧ з плутонієм.
показати весь коментар
04.02.2026 21:54 Відповісти
Як би могли то наробили а так понти
показати весь коментар
04.02.2026 21:59 Відповісти
можуть, але нащо? хіба рф готується воювати з сша чи китаєм?
показати весь коментар
04.02.2026 22:01 Відповісти
ты опять шишек наелся?
показати весь коментар
04.02.2026 23:23 Відповісти
кацап, що ти тут робиш? шуруй на ass-vo, будеш в дупі мавіки носити
показати весь коментар
05.02.2026 13:17 Відповісти
До "плутонію" треба ще мінімум три речі - систему транспортування, систему наведення та систему підриву... Системи транспортування (ракети), через раз літають, а решта або вибухає на старті, або падає, а системи наведення та підриву вимагають іноземних комплектуючих...
показати весь коментар
05.02.2026 00:33 Відповісти
ракети у русні що, перестали літати? чи знову запаси радянських ракет через два-три тижні закінчаться?
показати весь коментар
05.02.2026 13:14 Відповісти
Які? Мова про МБР іде...
показати весь коментар
05.02.2026 16:45 Відповісти
якщо про мбр, то там у них може є проблеми, хоча далеко не факт
показати весь коментар
05.02.2026 18:15 Відповісти
"Хороший понт - дороже денег", так вова?
показати весь коментар
04.02.2026 21:57 Відповісти
Ядерна гонка 2.0, вваліть туди ще бабла, якого у вас вже немає
показати весь коментар
04.02.2026 21:59 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2026 22:00 Відповісти
ПОРА УКРАЇНІ НА "ДОВГІ НЕПТУНИ" СТАВИТИ ЯДЕРНІ БОЄГОЛОВКИ".І НА ДРОНИ ДАЛЬНІСТЮ 1000 КМ БАКИ ІЗ 40КГ "БРУДНИМИ МІНІ БОМБАМИ"
показати весь коментар
04.02.2026 22:01 Відповісти
брудні бомби - казки для дебілів, якщо вже хочете засирати землі кацапів, краще це робити з VX.

а взагалі, Україна має повернути собі ядерний статус
показати весь коментар
04.02.2026 22:02 Відповісти
для іранських чалмоносців і північно-корейських недомірків "брудні бомби" зовсім не казки для дебілів, але є тут дебіли, котрі вважають, саме як такі...
показати весь коментар
07.02.2026 13:01 Відповісти
Це вже абсолютно нічого не вирішує. З такими арсеналами (навіть скороченими) світ можна знищити повністю декілька раз.
показати весь коментар
04.02.2026 22:11 Відповісти
Скажіть будь ласка а якого х*я Україна себе повʼязує ядерними обмеженнями після того як на неї напала ядерна держава підписант тої будапештської куйні? Я думаю навіть Бурунді би денонсувало свою підпис в конвенцію про нерозповсюдження ЯЗ і клепала би хочаб грязну вімбу...але в Україні якась оманьска х*йня а не влада
показати весь коментар
04.02.2026 22:19 Відповісти
якого х*я Україна себе повʼязує ядерними обмеженнями після того як на неї напала ядерна держава підписант тої будапештської куйні?
Тому що наша влада не самостійна,а маріонеточна,пора вже це давно зрозуміти.
показати весь коментар
05.02.2026 01:09 Відповісти
це добре, що договір не продоажили. а тепер, кацапи, у вас є трильйон доларів для збільшення свого військового потенціалу? Чуб на наступний рік Пентагону запланував уже виділити 1,5 трлн бюджету. лапті, а ви чим будете крити? )
показати весь коментар
04.02.2026 22:24 Відповісти
Та чи не пох#й. Штампуйте ще боєголовки,кацапи. Скоріше здохнете від радіації.
показати весь коментар
04.02.2026 22:36 Відповісти
То давайте вже ****** тою ядеркою. Чи ті підари кацапські думають, що вони особливі і їх радіація не зацепить? Бярьозкі іх спасуть с алкаголєм?
показати весь коментар
04.02.2026 22:51 Відповісти
ага, дефицит бюджета еле на войну хватает а они голой жопой пугают ядерной гонкой, клоуны бл
показати весь коментар
04.02.2026 23:22 Відповісти
може рашку втягують в гонку озброєнь від якої та коні двине.
показати весь коментар
04.02.2026 23:28 Відповісти
І що Трамп?
Постеле нову доріжку? Повісить ще 3 портрети путіна?
показати весь коментар
05.02.2026 00:24 Відповісти
Це добре, США має можливість покращити ситуацію в цьому плані. У них після 5.02 розв'язані руки, бо до цього їх стримував договір. А кцапи ніколи не виконували договори і робили стільки такої зброї, скільки вистачало фінансування.
показати весь коментар
05.02.2026 01:01 Відповісти
Це добре, США має можливість покращити ситуацію в цьому плані. У них після 5.02 розв'язані руки, бо до цього їх стримував договір.
Капець,ви такий наївний.США та рашка стратегічни партнери,тому вони ніколи на друг дружку не нападуть.По перше у рашці повно американського майна,наприклад російські ГРЕС частково належать амерам(я перевіряв),по друге американці залежать на одну треть від поставок урану від рашки(це я теж перевіряв).
А сруться вони для виду,для легковірних лохів.У вас є вибір,кім бути.
показати весь коментар
05.02.2026 01:15 Відповісти
А це що означає?
Правильно, - на Чмосковії підуть у гору акції виробників антикорозійних засобів і синьої ізоленти!
показати весь коментар
05.02.2026 02:20 Відповісти
Ну тут все просто. Світ виходить зі знання, шо ядерна зброя в совку була і в раші є знаряддя щоб ту зброю теоретично робити. Скільки її тепер, де вона і в якому стані не знає ніхто.
Тож для раші можна на папері ******* будь-які цифри, раз на пару років провести запуск якоїсь ***** яка не ********* одразу ж, і можна волати про збільшення ядерного потенціалу хоч в сотні, хоч в мільйони разів. Один хєр ніхто не перевірить чи там ще шось залишилось, чи все давно пробухали та на метал порізали.
показати весь коментар
05.02.2026 02:45 Відповісти
Нобель остаточно накрився пєстою.
показати весь коментар
05.02.2026 03:22 Відповісти
 
 