Росія більше не пов’язує себе ядерними обмеженнями після припинення угоди зі США, - МЗС РФ
Міністерство закордонних справ РФ виступило із заявою щодо припинення дії 5 лютого 2026 року російсько-американського Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).
Заяву російського МЗС оприлюднено 4 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Обмеження на ядерний арсенал
Там заявили, що Москва так і не отримала від Вашингтона офіційної реакції на свою пропозицію щодо дотримання лімітів ДСНО.
"За нинішніх обставин виходимо з того, що сторони за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї більше не пов'язані жодними зобов'язаннями та симетричними деклараціями в контексті Договору, включаючи його центральні положення, і в принциповому плані вільні у виборі своїх подальших кроків", - заявило МЗС РФ.
У відомстві наголосили, що Росія планує діяти відповідально та виважено, вибудовуючи свою лінію у сфері стратегічних наступальних озброєнь на основі ретельного аналізу військової політики США та загальної ситуації у стратегічній галузі.
"Російська Федерація незмінно готова до рішучих військово-технічних контрзаходів з метою усунення потенційних додаткових загроз національній безпеці", - зазначили в МЗС РФ.
Водночас там додали, що на перспективу Росія "залишається відкритою для пошуку політико-дипломатичних шляхів комплексної стабілізації стратегічної обстановки на основі рівноправних та взаємовигідних діалогових рішень у разі формування належних умов для такої взаємодії".
Більше контексту
- Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.
- Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.
- Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
- Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.
- Раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність. Однак він сказав, що необхідно укласти "кращу угоду".
