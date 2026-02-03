Росія готова до нового світу без ядерних обмежень. США мають переглянути "ворожу політику", - МЗС РФ
Росія нібито готова до нової реальності світу, у якій не буде жодних обмежень на ядерні озброєння. Заяву у Москві зробили на тлі закінчення 5 лютого терміну дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зі США.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков, його цитує "Коммерсант", передає Цензор.НЕТ.
Заяв росіян
Зазначимо, що якщо США і Росія не досягнуть угоди в останній момент, то після закінчення терміну дії договору СНО-3 у четвер, 5 лютого, вперше за більш ніж пів століття, вони залишаться без будь-яких обмежень щодо своїх стратегічних ядерних арсеналів великої дальності.
Водночас Рябков запевнив, що Росія готова до нової реальності, в якій будуть відсутні будь-які обмеження у сфері озброєнь.
"Ми прораховували, припускали, що таке може статися, нічого несподіваного в цьому немає, і підстав для якоїсь драматизації подій ми теж не бачимо", - сказав заступник російського глави МЗС.
При цьому Рябков уточнив, що діалог щодо стратегічної стабільності неможливий без зміни зовнішньої "ворожої політики" Вашингтона щодо Москви.
"Потрібні далекосяжні зрушення, зміни на краще в підході США в цілому до відносин з нами. Але РФ не буде робити демаршів до закінчення терміну ДСНО, відсутність відповіді Вашингтона — це теж відповідь", - додав він.
Довідково
- Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.
- Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.
- Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
- Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.
- Раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність. Однак він сказав, що необхідно укласти "кращу угоду".
Болотний газ? Погода? Не якісна горілка?
Генетичні мутації?
Ходять уперті чутки про те, що розвідці невідомої держави вдалося перехопити звіт, підготовлений царю всія курника, про стан ядерної зброї. Начебто цей звіт неназвана розвідка передала колегам у США, і там зробили висновок, що червоні лінії, які так любить креслити фюрер, насправді мають коричневий колір. Причому ситуація така, що якби просто зараз справа дійшла до обміну ядерними ударами, то лаптям довелося б підірвати те, що ще може вибухнути, на власній території, щоб таким чином влаштувати апокаліпсис.
Ну не буває такого, що "я майже щодня користуюсь іржавим молотком в якого ручка відпадає, але у мене дома є суперсокира в ідеальному стані, з якої я пилинки здуваю, нагострюю щодня і ні в кого такої нема".
Тож якщо друга армія штурмує посадки на конях і юзає масковскій старлінк бо свого зв'язку нема, мені важко повірити, що ядерні ракети всі як одна доглянуті, перевірені і готові до запуску, а не попиляні і пропиті. Тим більше що кошт на їх утримання куди як побільше буде, ніж просто танчиків чи дронів настругать.
І коли вони побудували перший такий "завод", на другий день прилетів один англійський літак і скинув на нього дерев'яну бомбу.