Росія готова до нового світу без ядерних обмежень. США мають переглянути "ворожу політику", - МЗС РФ

Росія нібито готова до нової реальності світу, у якій не буде жодних обмежень на ядерні озброєння. Заяву у Москві зробили на тлі закінчення 5 лютого терміну дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зі США.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков, його цитує "Коммерсант", передає Цензор.НЕТ.



Зазначимо, що якщо США і Росія не досягнуть угоди в останній момент, то після закінчення терміну дії договору СНО-3 у четвер, 5 лютого, вперше за більш ніж пів століття, вони залишаться без будь-яких обмежень щодо своїх стратегічних ядерних арсеналів великої дальності.

Водночас Рябков запевнив, що Росія готова до нової реальності, в якій будуть відсутні будь-які обмеження у сфері озброєнь.

"Ми прораховували, припускали, що таке може статися, нічого несподіваного в цьому немає, і підстав для якоїсь драматизації подій ми теж не бачимо", - сказав заступник російського глави МЗС.

При цьому Рябков уточнив, що діалог щодо стратегічної стабільності неможливий без зміни зовнішньої "ворожої політики" Вашингтона щодо Москви.

"Потрібні далекосяжні зрушення, зміни на краще в підході США в цілому до відносин з нами. Але РФ не буде робити демаршів до закінчення терміну ДСНО, відсутність відповіді Вашингтона — це теж відповідь", - додав він.

Довідково

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.

Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.

Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.

Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.

Раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність. Однак він сказав, що необхідно укласти "кращу угоду".

