УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14553 відвідувача онлайн
Новини Ядерна зброя Ядерне роззброєння США та РФ
4 530 43

Росія готова до нового світу без ядерних обмежень. США мають переглянути "ворожу політику", - МЗС РФ

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков

Росія нібито готова до нової реальності світу, у якій не буде жодних обмежень на ядерні озброєння. Заяву у Москві зробили на тлі закінчення 5 лютого терміну дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зі США.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков, його цитує "Коммерсант", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заяв росіян

Зазначимо, що якщо США і Росія не досягнуть угоди в останній момент, то після закінчення терміну дії договору СНО-3 у четвер, 5 лютого, вперше за більш ніж пів століття, вони залишаться без будь-яких обмежень щодо своїх стратегічних ядерних арсеналів великої дальності.

Водночас Рябков запевнив, що Росія готова до нової реальності, в якій будуть відсутні будь-які обмеження у сфері озброєнь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія денонсувала угоду зі США щодо утилізації плутонію для ядерних ракет

"Ми прораховували, припускали, що таке може статися, нічого несподіваного в цьому немає, і підстав для якоїсь драматизації подій ми теж не бачимо", - сказав заступник російського глави МЗС.

При цьому Рябков уточнив, що діалог щодо стратегічної стабільності неможливий без зміни зовнішньої "ворожої політики" Вашингтона щодо Москви.

"Потрібні далекосяжні зрушення, зміни на краще в підході США в цілому до відносин з нами. Але РФ не буде робити демаршів до закінчення терміну ДСНО, відсутність відповіді Вашингтона — це теж відповідь", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія застосує ядерну зброю лише за загрози існуванню держави, - Медведєв. ВIДЕО

Довідково

  • Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.
  • Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.
  • Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
  • Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.
  • Раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність. Однак він сказав, що необхідно укласти "кращу угоду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають більше ядерної зброї, ніж Росія, - Трамп

Автор: 

росія (69977) ядерна зброя (1284) ядерна безпека (616) Рябков Сергій (65)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Вікова БЕЗКАРНІСТЬ...
показати весь коментар
03.02.2026 20:04 Відповісти
+14
Ну чому кацапи такі виродки?
Болотний газ? Погода? Не якісна горілка?
Генетичні мутації?
показати весь коментар
03.02.2026 20:01 Відповісти
+13
"Готові", "готові"... Воронка у Плєсєцку саме про "готовність" і говорить...
показати весь коментар
03.02.2026 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пиляють *****, на якому сидять.....
показати весь коментар
03.02.2026 19:58 Відповісти
"Готові", "готові"... Воронка у Плєсєцку саме про "готовність" і говорить...
показати весь коментар
03.02.2026 20:03 Відповісти
Ну чому кацапи такі виродки?
Болотний газ? Погода? Не якісна горілка?
Генетичні мутації?
показати весь коментар
03.02.2026 20:01 Відповісти
Вікова БЕЗКАРНІСТЬ...
показати весь коментар
03.02.2026 20:04 Відповісти
Напевно
показати весь коментар
03.02.2026 20:07 Відповісти
100% ...👍...
показати весь коментар
03.02.2026 20:14 Відповісти
Хто-ж створив цю вікову безкарність,-
показати весь коментар
03.02.2026 20:17 Відповісти
"Угадай з трьох разів...".
показати весь коментар
03.02.2026 20:18 Відповісти
Черчіль сказав після другої світової: не ту свиню зарізали - от тоді ця ракова пухлина і почала розростатися і нагліти від безкарності.
показати весь коментар
03.02.2026 20:31 Відповісти
******* як і їхні вожді.
показати весь коментар
03.02.2026 20:41 Відповісти
Сам подумай, бути андрофагами це в перекладі людожерами, так їх Геродот називав ще до н.е., потім десь біля 500 років під монголами,які їх мали як хотіли, і що повинно вийти з цього салату???
показати весь коментар
03.02.2026 21:37 Відповісти
500 років пияцтва перетворила диких кацапів на алкодегенератів.
показати весь коментар
04.02.2026 01:51 Відповісти
всі угоди які підписав рашист.є наіпалово світової спільноти і ці угоди ніколи рашистська чума не виконувала і не буде виконувати.а тому підписувати з рашистом угоду все одно .що підписувати для себе смертний вирок.Випадок з Україною саме на це вказує....
показати весь коментар
03.02.2026 20:01 Відповісти
Перекладаю на звичайну: віддайте Україну, а то по ядерці не домовимось.
показати весь коментар
03.02.2026 20:02 Відповісти
Кацапня робить зі всього світу дурнів і вваажає що так і треба.
показати весь коментар
03.02.2026 20:05 Відповісти
рябий, на кого твоя хуцпа розрахована? уже ж ваш звіт по стану ядерного озброєння давно злили на захід: із більш ніж 400 мбр боєготові менше 30 штук; із більш ніж 60 літаків стратегічної авіації здатні літати і пускати ракети 10-12 штук; із більш ніж 10 атомних підводних човнів відносно боєготові 3-4 штуки.
показати весь коментар
03.02.2026 20:06 Відповісти
Так вони не про ті "обмеження" кажуть... Вони говорять про "аграничения па безапаснасти"... Бо не можуть її забезпечить... Катастрофа з "Лошаріком", і випробуванням КР з ядерним двигуном, на Білому морі, це вже показали...
показати весь коментар
03.02.2026 20:17 Відповісти
о так, дрябла рашка готова до ядерної гонки озброєнь) ну давай рябков, рябкуй
показати весь коментар
03.02.2026 20:09 Відповісти
Знову дурні понти))Пакистан та Індія воювали,і мають ядерку.Україна заходила в курську і що?)Конюхи .
показати весь коментар
03.02.2026 20:10 Відповісти
с.ка, декілька старих маразматичних дегенератів у світі,яким вже потрібно приміряти білі штіблєти ,яку фігню творять у світі,чи хтось ними керує (от хто),війни,віруси,диктаторство.найгірше що кожен має своє плем"я яке їх в більшості підтримує а не думає як би то їм краще жити).
показати весь коментар
03.02.2026 20:11 Відповісти
Не тільки старі, Зеленський тому доказ. Він ще й спромігся власну країну загнати в середньовіччя, на відміну від старих. До речі, Кім корейський теж не старий.
показати весь коментар
03.02.2026 20:22 Відповісти
уявляю ,центральній московії напрягтися ,Татарстану ,Мордовії, тувінцям і іншим теж ...привентивно відхватять у першу чергу !!! ...
показати весь коментар
03.02.2026 20:13 Відповісти
А що каже Британська розвідка? Я їй довіряю чи не набільше. До чого там рашка готова?
показати весь коментар
03.02.2026 20:16 Відповісти
бесконечные понты, 5 год скоро пойдёт как Киев берут все еще пытаются понты кидать, самим не смешно?
показати весь коментар
03.02.2026 20:38 Відповісти
пардон, бамбасс, до Киева подоплзут такими темпами лет через 60🤣
показати весь коментар
03.02.2026 20:40 Відповісти
Черговий блеф. З конвенційним озброєнням та "2ю армією" ріденько обісрались, тепер роблять вигляд, що "а зато у нас йадєрка єсть". Ядерка приблизно така ж, як і друга армія світу, тільки це, на відміну від стану армії, ніхто не перевірятиме.
показати весь коментар
03.02.2026 21:07 Відповісти
Уривок з "Лінії оборони" від Антиколорадоса:

Ходять уперті чутки про те, що розвідці невідомої держави вдалося перехопити звіт, підготовлений царю всія курника, про стан ядерної зброї. Начебто цей звіт неназвана розвідка передала колегам у США, і там зробили висновок, що червоні лінії, які так любить креслити фюрер, насправді мають коричневий колір. Причому ситуація така, що якби просто зараз справа дійшла до обміну ядерними ударами, то лаптям довелося б підірвати те, що ще може вибухнути, на власній території, щоб таким чином влаштувати апокаліпсис.
показати весь коментар
03.02.2026 22:18 Відповісти
Я не знаю чи були такі звіти чи ні, але елементарна логіка підказує, що те, що використовується частіше або більш потрібніше - завжди в більш кращому стані.
Ну не буває такого, що "я майже щодня користуюсь іржавим молотком в якого ручка відпадає, але у мене дома є суперсокира в ідеальному стані, з якої я пилинки здуваю, нагострюю щодня і ні в кого такої нема".
Тож якщо друга армія штурмує посадки на конях і юзає масковскій старлінк бо свого зв'язку нема, мені важко повірити, що ядерні ракети всі як одна доглянуті, перевірені і готові до запуску, а не попиляні і пропиті. Тим більше що кошт на їх утримання куди як побільше буде, ніж просто танчиків чи дронів настругать.
показати весь коментар
03.02.2026 23:14 Відповісти
они готовы? клоуны. Они холодильник не могут сделать. Бабки не резиновые. сссссср тоже счеки надувал.
показати весь коментар
03.02.2026 22:19 Відповісти
Під час другої світової війни, німці, щоб відвести удари бомбардувальників коаліції від своїх підприємств, придумали будувати фанерні макети заводів, якіб відволікали на себе ці атаки.
І коли вони побудували перший такий "завод", на другий день прилетів один англійський літак і скинув на нього дерев'яну бомбу.
показати весь коментар
04.02.2026 00:20 Відповісти
Хтось повинен повірити що рашисти колись виконували угоди і в чомусь себе обмежували? Яскравий приклад тому ''орєшнік''якого по паперам у угодам не повинно було існувати як ядерна балістична ракета малої дальності
показати весь коментар
03.02.2026 22:24 Відповісти
не продовження дії цього договору гірше для самих кацапів, ніж для блоку НАТО. бо потрібно буде викидати додаткові колосальні кошти на виробництво і модернізацію ядерки. а у каців із баблом зараз величезні проблеми, як і з технологіями.
показати весь коментар
03.02.2026 22:29 Відповісти
Як кацапи завиють, якщо Україна буде ядерною державою без обмежень?
показати весь коментар
03.02.2026 23:12 Відповісти
Це буде найголосніший стогін в галактиці
показати весь коментар
04.02.2026 00:04 Відповісти
Балаболи балаболять, рудий блазень длубає у носі...
показати весь коментар
04.02.2026 00:13 Відповісти
Оп'єть брешуть,замість того щоб викорінити яз ,вони її нарощують,у всьому світі
показати весь коментар
04.02.2026 05:03 Відповісти
 
 