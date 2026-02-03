Россия готова к новому миру без ядерных ограничений. США должны пересмотреть "враждебную политику", - МИД РФ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Россия якобы готова к новой реальности мира, в которой не будет никаких ограничений на ядерное вооружение. Заявление в Москве сделали на фоне истечения 5 февраля срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.

Заявления россиян

Отметим, что если США и Россия не достигнут соглашения в последний момент, то после истечения срока действия договора СНВ-3 в четверг, 5 февраля, впервые за более чем полвека, они останутся без каких-либо ограничений в отношении своих стратегических ядерных арсеналов большой дальности.

В то же время Рябков заверил, что Россия готова к новой реальности, в которой будут отсутствовать какие-либо ограничения в сфере вооружений.

"Мы просчитывали, предполагали, что такое может произойти, ничего неожиданного в этом нет, и оснований для какой-то драматизации событий мы тоже не видим", - сказал заместитель российского главы МИД.

При этом Рябков уточнил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без изменения внешней "враждебной политики" Вашингтона в отношении Москвы.

"Нужны далеко идущие сдвиги, изменения к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами. Но РФ не будет делать демаршей до истечения срока ДСНО, отсутствие ответа Вашингтона — это тоже ответ", — добавил он.

Справочно

  • Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.
  • Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами — крупнейшими обладателями ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.
  • Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую — с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия — от ракет до стратегических бомбардировщиков.
  • Главным средством контроля за этим договором являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.
  • Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".

Вікова БЕЗКАРНІСТЬ...
03.02.2026 20:04 Ответить
Ну чому кацапи такі виродки?
Болотний газ? Погода? Не якісна горілка?
Генетичні мутації?
03.02.2026 20:01 Ответить
"Готові", "готові"... Воронка у Плєсєцку саме про "готовність" і говорить...
03.02.2026 20:03 Ответить
Пиляють *****, на якому сидять.....
03.02.2026 19:58 Ответить
Напевно
03.02.2026 20:07 Ответить
100% ...👍...
03.02.2026 20:14 Ответить
Хто-ж створив цю вікову безкарність,-
03.02.2026 20:17 Ответить
"Угадай з трьох разів...".
03.02.2026 20:18 Ответить
Черчіль сказав після другої світової: не ту свиню зарізали - от тоді ця ракова пухлина і почала розростатися і нагліти від безкарності.
03.02.2026 20:31 Ответить
******* як і їхні вожді.
03.02.2026 20:41 Ответить
Сам подумай, бути андрофагами це в перекладі людожерами, так їх Геродот називав ще до н.е., потім десь біля 500 років під монголами,які їх мали як хотіли, і що повинно вийти з цього салату???
03.02.2026 21:37 Ответить
500 років пияцтва перетворила диких кацапів на алкодегенератів.
04.02.2026 01:51 Ответить
всі угоди які підписав рашист.є наіпалово світової спільноти і ці угоди ніколи рашистська чума не виконувала і не буде виконувати.а тому підписувати з рашистом угоду все одно .що підписувати для себе смертний вирок.Випадок з Україною саме на це вказує....
03.02.2026 20:01 Ответить
Перекладаю на звичайну: віддайте Україну, а то по ядерці не домовимось.
03.02.2026 20:02 Ответить
Кацапня робить зі всього світу дурнів і вваажає що так і треба.
03.02.2026 20:05 Ответить
рябий, на кого твоя хуцпа розрахована? уже ж ваш звіт по стану ядерного озброєння давно злили на захід: із більш ніж 400 мбр боєготові менше 30 штук; із більш ніж 60 літаків стратегічної авіації здатні літати і пускати ракети 10-12 штук; із більш ніж 10 атомних підводних човнів відносно боєготові 3-4 штуки.
03.02.2026 20:06 Ответить
Так вони не про ті "обмеження" кажуть... Вони говорять про "аграничения па безапаснасти"... Бо не можуть її забезпечить... Катастрофа з "Лошаріком", і випробуванням КР з ядерним двигуном, на Білому морі, це вже показали...
03.02.2026 20:17 Ответить
о так, дрябла рашка готова до ядерної гонки озброєнь) ну давай рябков, рябкуй
03.02.2026 20:09 Ответить
Знову дурні понти))Пакистан та Індія воювали,і мають ядерку.Україна заходила в курську і що?)Конюхи .
03.02.2026 20:10 Ответить
с.ка, декілька старих маразматичних дегенератів у світі,яким вже потрібно приміряти білі штіблєти ,яку фігню творять у світі,чи хтось ними керує (от хто),війни,віруси,диктаторство.найгірше що кожен має своє плем"я яке їх в більшості підтримує а не думає як би то їм краще жити).
03.02.2026 20:11 Ответить
Не тільки старі, Зеленський тому доказ. Він ще й спромігся власну країну загнати в середньовіччя, на відміну від старих. До речі, Кім корейський теж не старий.
03.02.2026 20:22 Ответить
уявляю ,центральній московії напрягтися ,Татарстану ,Мордовії, тувінцям і іншим теж ...привентивно відхватять у першу чергу !!! ...
03.02.2026 20:13 Ответить
А що каже Британська розвідка? Я їй довіряю чи не набільше. До чого там рашка готова?
03.02.2026 20:16 Ответить
бесконечные понты, 5 год скоро пойдёт как Киев берут все еще пытаются понты кидать, самим не смешно?
03.02.2026 20:38 Ответить
пардон, бамбасс, до Киева подоплзут такими темпами лет через 60🤣
03.02.2026 20:40 Ответить
Черговий блеф. З конвенційним озброєнням та "2ю армією" ріденько обісрались, тепер роблять вигляд, що "а зато у нас йадєрка єсть". Ядерка приблизно така ж, як і друга армія світу, тільки це, на відміну від стану армії, ніхто не перевірятиме.
03.02.2026 21:07 Ответить
Уривок з "Лінії оборони" від Антиколорадоса:

Ходять уперті чутки про те, що розвідці невідомої держави вдалося перехопити звіт, підготовлений царю всія курника, про стан ядерної зброї. Начебто цей звіт неназвана розвідка передала колегам у США, і там зробили висновок, що червоні лінії, які так любить креслити фюрер, насправді мають коричневий колір. Причому ситуація така, що якби просто зараз справа дійшла до обміну ядерними ударами, то лаптям довелося б підірвати те, що ще може вибухнути, на власній території, щоб таким чином влаштувати апокаліпсис.
03.02.2026 22:18 Ответить
Я не знаю чи були такі звіти чи ні, але елементарна логіка підказує, що те, що використовується частіше або більш потрібніше - завжди в більш кращому стані.
Ну не буває такого, що "я майже щодня користуюсь іржавим молотком в якого ручка відпадає, але у мене дома є суперсокира в ідеальному стані, з якої я пилинки здуваю, нагострюю щодня і ні в кого такої нема".
Тож якщо друга армія штурмує посадки на конях і юзає масковскій старлінк бо свого зв'язку нема, мені важко повірити, що ядерні ракети всі як одна доглянуті, перевірені і готові до запуску, а не попиляні і пропиті. Тим більше що кошт на їх утримання куди як побільше буде, ніж просто танчиків чи дронів настругать.
03.02.2026 23:14 Ответить
они готовы? клоуны. Они холодильник не могут сделать. Бабки не резиновые. сссссср тоже счеки надувал.
03.02.2026 22:19 Ответить
Під час другої світової війни, німці, щоб відвести удари бомбардувальників коаліції від своїх підприємств, придумали будувати фанерні макети заводів, якіб відволікали на себе ці атаки.
І коли вони побудували перший такий "завод", на другий день прилетів один англійський літак і скинув на нього дерев'яну бомбу.
04.02.2026 00:20 Ответить
Хтось повинен повірити що рашисти колись виконували угоди і в чомусь себе обмежували? Яскравий приклад тому ''орєшнік''якого по паперам у угодам не повинно було існувати як ядерна балістична ракета малої дальності
03.02.2026 22:24 Ответить
не продовження дії цього договору гірше для самих кацапів, ніж для блоку НАТО. бо потрібно буде викидати додаткові колосальні кошти на виробництво і модернізацію ядерки. а у каців із баблом зараз величезні проблеми, як і з технологіями.
03.02.2026 22:29 Ответить
Як кацапи завиють, якщо Україна буде ядерною державою без обмежень?
03.02.2026 23:12 Ответить
Це буде найголосніший стогін в галактиці
04.02.2026 00:04 Ответить
Балаболи балаболять, рудий блазень длубає у носі...
04.02.2026 00:13 Ответить
Оп'єть брешуть,замість того щоб викорінити яз ,вони її нарощують,у всьому світі
04.02.2026 05:03
 
 