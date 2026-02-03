Россия готова к новому миру без ядерных ограничений. США должны пересмотреть "враждебную политику", - МИД РФ

Россия якобы готова к новой реальности мира, в которой не будет никаких ограничений на ядерное вооружение. Заявление в Москве сделали на фоне истечения 5 февраля срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что если США и Россия не достигнут соглашения в последний момент, то после истечения срока действия договора СНВ-3 в четверг, 5 февраля, впервые за более чем полвека, они останутся без каких-либо ограничений в отношении своих стратегических ядерных арсеналов большой дальности.

В то же время Рябков заверил, что Россия готова к новой реальности, в которой будут отсутствовать какие-либо ограничения в сфере вооружений.

"Мы просчитывали, предполагали, что такое может произойти, ничего неожиданного в этом нет, и оснований для какой-то драматизации событий мы тоже не видим", - сказал заместитель российского главы МИД.

При этом Рябков уточнил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без изменения внешней "враждебной политики" Вашингтона в отношении Москвы.

"Нужны далеко идущие сдвиги, изменения к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами. Но РФ не будет делать демаршей до истечения срока ДСНО, отсутствие ответа Вашингтона — это тоже ответ", — добавил он.

Справочно

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.

Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами — крупнейшими обладателями ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.

Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую — с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия — от ракет до стратегических бомбардировщиков.

Главным средством контроля за этим договором являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".

