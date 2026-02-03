Россия готова к новому миру без ядерных ограничений. США должны пересмотреть "враждебную политику", - МИД РФ
Россия якобы готова к новой реальности мира, в которой не будет никаких ограничений на ядерное вооружение. Заявление в Москве сделали на фоне истечения 5 февраля срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.
Заявления россиян
Отметим, что если США и Россия не достигнут соглашения в последний момент, то после истечения срока действия договора СНВ-3 в четверг, 5 февраля, впервые за более чем полвека, они останутся без каких-либо ограничений в отношении своих стратегических ядерных арсеналов большой дальности.
В то же время Рябков заверил, что Россия готова к новой реальности, в которой будут отсутствовать какие-либо ограничения в сфере вооружений.
"Мы просчитывали, предполагали, что такое может произойти, ничего неожиданного в этом нет, и оснований для какой-то драматизации событий мы тоже не видим", - сказал заместитель российского главы МИД.
При этом Рябков уточнил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без изменения внешней "враждебной политики" Вашингтона в отношении Москвы.
"Нужны далеко идущие сдвиги, изменения к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами. Но РФ не будет делать демаршей до истечения срока ДСНО, отсутствие ответа Вашингтона — это тоже ответ", — добавил он.
Справочно
- Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.
- Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами — крупнейшими обладателями ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.
- Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую — с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия — от ракет до стратегических бомбардировщиков.
- Главным средством контроля за этим договором являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.
- Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".
Болотний газ? Погода? Не якісна горілка?
Генетичні мутації?
Ходять уперті чутки про те, що розвідці невідомої держави вдалося перехопити звіт, підготовлений царю всія курника, про стан ядерної зброї. Начебто цей звіт неназвана розвідка передала колегам у США, і там зробили висновок, що червоні лінії, які так любить креслити фюрер, насправді мають коричневий колір. Причому ситуація така, що якби просто зараз справа дійшла до обміну ядерними ударами, то лаптям довелося б підірвати те, що ще може вибухнути, на власній території, щоб таким чином влаштувати апокаліпсис.
Ну не буває такого, що "я майже щодня користуюсь іржавим молотком в якого ручка відпадає, але у мене дома є суперсокира в ідеальному стані, з якої я пилинки здуваю, нагострюю щодня і ні в кого такої нема".
Тож якщо друга армія штурмує посадки на конях і юзає масковскій старлінк бо свого зв'язку нема, мені важко повірити, що ядерні ракети всі як одна доглянуті, перевірені і готові до запуску, а не попиляні і пропиті. Тим більше що кошт на їх утримання куди як побільше буде, ніж просто танчиків чи дронів настругать.
І коли вони побудували перший такий "завод", на другий день прилетів один англійський літак і скинув на нього дерев'яну бомбу.