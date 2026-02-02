Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существованию государства, - Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия прибегнет к ядерному оружию только в случае, если речь будет идти о судьбе страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
При этом он подчеркнул, что россияне "не сумасшедшие" и не заинтересованы в глобальном конфликте.
По словам Медведева, ядерное оружие чрезвычайно опасно для всего человечества, но в случае угрозы существованию государства сомнений относительно его применения быть не должно. Он добавил, что Москва действует строго в соответствии со своей ядерной доктриной и нет необходимости обсуждать потенциальное применение этого оружия отдельно.
Медведев также напомнил, что Россия до сих пор не применяла ядерное оружие, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии серьезных угроз для страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нравится тебе это или нет. Смирись с новой реальностью, тов медведев.
p.s. Твое мнение никому не интересно, как и твои изречения.
4th
Але дімон хоче всім доказати, що він доцент з "Джентельненів удачі"...
алкодімон сьогодні її несамовито знищить
навіть дві, по 0,5, з огляду на дубар на мацкві
Ти,дімон, теж так зроби з собою і пуйла забери!