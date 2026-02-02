Росія застосує ядерну зброю лише за загрози існуванню держави, - Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія вдасться до ядерної зброї лише у разі, якщо йтиметься про долю країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

При цьому він підкреслив, що росіяни "не божевільні" і не зацікавлені у глобальному конфлікті.

За словами Медведєва, ядерна зброя є надзвичайно небезпечною для всього людства, але у разі загрози існуванню держави сумнівів щодо її застосування бути не повинно. Він додав, що Москва діє суворо відповідно до своєї ядерної доктрини і немає потреби обговорювати потенційне застосування цієї зброї окремо.

Медведєв також нагадав, що Росія досі не застосовувала ядерну зброю, що, на його думку, свідчить про відсутність серйозних загроз для країни.