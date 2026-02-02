Росія застосує ядерну зброю лише за загрози існуванню держави, - Медведєв
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія вдасться до ядерної зброї лише у разі, якщо йтиметься про долю країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
При цьому він підкреслив, що росіяни "не божевільні" і не зацікавлені у глобальному конфлікті.
За словами Медведєва, ядерна зброя є надзвичайно небезпечною для всього людства, але у разі загрози існуванню держави сумнівів щодо її застосування бути не повинно. Він додав, що Москва діє суворо відповідно до своєї ядерної доктрини і немає потреби обговорювати потенційне застосування цієї зброї окремо.
Медведєв також нагадав, що Росія досі не застосовувала ядерну зброю, що, на його думку, свідчить про відсутність серйозних загроз для країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нравится тебе это или нет. Смирись с новой реальностью, тов медведев.
p.s. Твое мнение никому не интересно, как и твои изречения.
4th
Але дімон хоче всім доказати, що він доцент з "Джентельненів удачі"...
алкодімон сьогодні її несамовито знищить
навіть дві, по 0,5, з огляду на дубар на мацкві
Ти,дімон, теж так зроби з собою і пуйла забери!