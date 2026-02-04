США та Росія мають відновити договір про контроль над ядерною зброєю, - Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV закликав Сполучені Штати та Росію терміново відновити договір про контроль над ядерними озброєннями СНО-3, термін дії якого спливає цього тижня.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Лев XIV наголосив, що нинішня ситуація у світі потребує максимальних зусиль для запобігання "новій гонці озброєнь". У цьому контексті він звернувся до Вашингтона та Москви із закликом негайно відновити переговори щодо договору СНО-3.

"Я звертаюся з нагальним закликом не допустити втрати чинності цього інструменту. Зараз як ніколи важливо замінити логіку страху і недовіри спільною етикою, здатної скерувати вибір на благо загального добра", - заявив Папа Римський.

Термін дії договору СНО-3, підписаного між США та Росією у 2010 році, закінчується у четвер. Документ обмежував наступальні ядерні потенціали двох держав, які володіють найбільшими арсеналами ядерної зброї у світі.

У вересні правитель Росії Владімір Путін запропонував неофіційно продовжити дію договору ще на один рік, однак президент США Дональд Трамп не відповів на цю ініціативу.

Довідково

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.

Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.

Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.

Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.

Раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність. Однак він сказав, що необхідно укласти "кращу угоду".

