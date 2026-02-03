Україна ініціює внесення змін до статуту МАГАТЕ, - Сибіга

Україна пропонує внести зміни до статуту МАГАТЕ, оскільки РФ продовжує користуватися керівними правами в межах Агентства попри атаки на енергетику України.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Наразі Статут не передбачає жодних заходів у відповідь, коли держава свідомо підриває умови безпечного та захищеного використання ядерної енергії, але при цьому продовжує повною мірою користуватися керівними правами в межах Агентства", - пояснив він.

Що пропонує Україна?

За словами Сибіги, Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права на участь а ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках.

"Йдеться не про політику, а про авторитет організації, безпеку та справедливість.



Дав доручення нашому Постійному представництву у Відні подати наші пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів", - додав міністр.

Що передувало?

Раніше Україна закликала МАГАТЕ невідкладно скликати засідання Ради директорів та виключити РФ з її складу.

