Україна ініціює внесення змін до статуту МАГАТЕ, - Сибіга
Україна пропонує внести зміни до статуту МАГАТЕ, оскільки РФ продовжує користуватися керівними правами в межах Агентства попри атаки на енергетику України.
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Наразі Статут не передбачає жодних заходів у відповідь, коли держава свідомо підриває умови безпечного та захищеного використання ядерної енергії, але при цьому продовжує повною мірою користуватися керівними правами в межах Агентства", - пояснив він.
Що пропонує Україна?
За словами Сибіги, Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права на участь а ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках.
"Йдеться не про політику, а про авторитет організації, безпеку та справедливість.
Дав доручення нашому Постійному представництву у Відні подати наші пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів", - додав міністр.
Що передувало?
- Раніше Україна закликала МАГАТЕ невідкладно скликати засідання Ради директорів та виключити РФ з її складу.
