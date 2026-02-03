Украина инициирует внесение изменений в устав МАГАТЭ, - Сибига

Украина предлагает внести изменения в устав МАГАТЭ, поскольку РФ продолжает пользоваться руководящими правами в рамках Агентства, несмотря на атаки на энергетику Украины.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В настоящее время Устав не предусматривает никаких ответных мер, когда государство сознательно подрывает условия безопасного и защищенного использования ядерной энергии, но при этом продолжает в полной мере пользоваться руководящими правами в рамках Агентства", - пояснил он.

Что предлагает Украина?

По словам Сибиги, Украина предлагает четкий механизм лишения права на участие в принятии решений МАГАТЭ в таких случаях.

"Речь идет не о политике, а об авторитете организации, безопасности и справедливости.



Дал поручение нашему Постоянному представительству в Вене подать наши предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов", - добавил министр.

Что предшествовало?

Ранее Украина призвала МАГАТЭ безотлагательно созвать заседание Совета директоров и исключить РФ из его состава.

