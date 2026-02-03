РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8997 посетителей онлайн
Новости Ядерная безопасность
897 2

Украина инициирует внесение изменений в устав МАГАТЭ, - Сибига

Украина предлагает изменить устав МАГАТЭ: что известно?

Украина предлагает внести изменения в устав МАГАТЭ, поскольку РФ продолжает пользоваться руководящими правами в рамках Агентства, несмотря на атаки на энергетику Украины.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"В настоящее время Устав не предусматривает никаких ответных мер, когда государство сознательно подрывает условия безопасного и защищенного использования ядерной энергии, но при этом продолжает в полной мере пользоваться руководящими правами в рамках Агентства", - пояснил он.

Читайте также: Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередачи, - МАГАТЭ. ФОТО

Что предлагает Украина?

По словам Сибиги, Украина предлагает четкий механизм лишения права на участие в принятии решений МАГАТЭ в таких случаях.

"Речь идет не о политике, а об авторитете организации, безопасности и справедливости.

Дал поручение нашему Постоянному представительству в Вене подать наши предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов", - добавил министр.

Читайте: Война в Украине остается самой большой угрозой ядерной безопасности в мире, - МАГАТЭ

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ просит РФ и Украину о временной зоне прекращения огня возле ЗАЭС для ремонта линии электропередачи

Украина предлагает изменить устав МАГАТЭ: что известно?

Автор: 

МАГАТЭ (498) Сибига Андрей (915)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Авторитет у МАГАТЕ? Такий самий як і у ООН.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:12 Ответить
Сибига придурок
показать весь комментарий
03.02.2026 20:56 Ответить
 
 