РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10899 посетителей онлайн
Новости Ядерная безопасность
594 8

США и Россия должны возобновить договор о контроле над ядерным оружием, - Папа Римский Лев XIV

лев,папа,римский

Папа Римский Лев XIV призвал Соединенные Штаты и Россию срочно возобновить договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3, срок действия которого истекает на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Лев XIV подчеркнул, что нынешняя ситуация в мире требует максимальных усилий для предотвращения "новой гонки вооружений". В этом контексте он обратился к Вашингтону и Москве с призывом немедленно возобновить переговоры по договору СНВ-3.

"Я обращаюсь с настоятельным призывом не допустить утраты силы этого инструмента. Сейчас как никогда важно заменить логику страха и недоверия общей этикой, способной направить выбор на благо общего добра", - заявил Папа Римский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина инициирует внесение изменений в устав МАГАТЭ, - Сибига

Срок действия договора СНВ-3, подписанного между США и Россией в 2010 году, истекает в четверг. Документ ограничивал наступательные ядерные потенциалы двух государств, обладающих крупнейшими арсеналами ядерного оружия в мире.

В сентябре правитель России Владимир Путин предложил неофициально продлить действие договора еще на один год, однако президент США Дональд Трамп не ответил на эту инициативу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 56% украинцев положительно относятся к Папе Римскому Льву XIV, - опрос

Справочно

  • Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.
  • Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами — крупнейшими обладателями ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.
  • Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую — с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия — от ракет до стратегических бомбардировщиков.
  • Главным средством контроля за этим договором являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.
  • Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV призвал воспользоваться зимними Олимпийскими играми для деэскалации

Автор: 

ядерное оружие (1456) Лев 14 (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США кто угодно, только не католики, кацапы вообще язычники! Конечно они послушают Папу.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:45 Ответить
Отож. Потужний ПУК в калюжу.. Потужно з великої літери 💪
показать весь комментарий
04.02.2026 12:49 Ответить
Україна повинна відновити свій потенціал ядерної зброї - Папа Римський Лев XIV
показать весь комментарий
04.02.2026 12:55 Ответить
Папа Римський звернувся до сатани та його чортів, щоб вони стали ангелами?
показать весь комментарий
04.02.2026 12:56 Ответить
Достойная аллегория! Но, если Папа, на земле, такой же наместник как ООН и с теми полномочиями. Пардон, Я ничего не надяволил)
показать весь комментарий
04.02.2026 13:02 Ответить
обізвався касир офшору Ватикану. в якому світові аферисти і злочинці мабуть в тому числі і куйло і "тромб" тримають сотні млрд або й трлн доларів....А ЧОМУ НЕ ВІДНОВИТИ ВСІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ,ВИКОНУЮЧИ КОТРІ В СВІТІ БУВ МИР...???
показать весь комментарий
04.02.2026 13:25 Ответить
Хіба що договір про контроль ядерної зброї США.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:26 Ответить
"А скільки у Папи Римського дивізій"?
показать весь комментарий
04.02.2026 13:33 Ответить
 
 