США и Россия должны возобновить договор о контроле над ядерным оружием, - Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV призвал Соединенные Штаты и Россию срочно возобновить договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3, срок действия которого истекает на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Лев XIV подчеркнул, что нынешняя ситуация в мире требует максимальных усилий для предотвращения "новой гонки вооружений". В этом контексте он обратился к Вашингтону и Москве с призывом немедленно возобновить переговоры по договору СНВ-3.

"Я обращаюсь с настоятельным призывом не допустить утраты силы этого инструмента. Сейчас как никогда важно заменить логику страха и недоверия общей этикой, способной направить выбор на благо общего добра", - заявил Папа Римский.

Срок действия договора СНВ-3, подписанного между США и Россией в 2010 году, истекает в четверг. Документ ограничивал наступательные ядерные потенциалы двух государств, обладающих крупнейшими арсеналами ядерного оружия в мире.

В сентябре правитель России Владимир Путин предложил неофициально продлить действие договора еще на один год, однако президент США Дональд Трамп не ответил на эту инициативу.

Справочно

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.

Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами — крупнейшими обладателями ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.

Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую — с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия — от ракет до стратегических бомбардировщиков.

Главным средством контроля за этим договором являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".

