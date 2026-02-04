Россия больше не связывает себя ядерными ограничениями после прекращения соглашения с США, - МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением о прекращении действия 5 февраля 2026 года российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Заявление российского МИД обнародовано 4 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Там заявили, что Москва так и не получила от Вашингтона официальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов СНВ.

"В нынешних обстоятельствах исходим из того, что стороны по Договору о нераспространении ядерного оружия больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане свободны в выборе своих дальнейших шагов", - заявило МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Россия планирует действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в сфере стратегических наступательных вооружений на основе тщательного анализа военной политики США и общей ситуации в стратегической области.

"Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам с целью устранения потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности", - отметили в МИД РФ.

В то же время там добавили, что в перспективе Россия "остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для такого взаимодействия".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.

Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами — крупнейшими обладателями ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.

Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую — с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия — от ракет до стратегических бомбардировщиков.

Главным средством контроля за этим договором являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".

