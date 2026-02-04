Россия больше не связывает себя ядерными ограничениями после прекращения соглашения с США, - МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением о прекращении действия 5 февраля 2026 года российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Заявление российского МИД обнародовано 4 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Ограничения на ядерный арсенал

Там заявили, что Москва так и не получила от Вашингтона официальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов СНВ.

"В нынешних обстоятельствах исходим из того, что стороны по Договору о нераспространении ядерного оружия больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане свободны в выборе своих дальнейших шагов", - заявило МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Россия планирует действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в сфере стратегических наступательных вооружений на основе тщательного анализа военной политики США и общей ситуации в стратегической области.

"Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам с целью устранения потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности", - отметили в МИД РФ.

В то же время там добавили, что в перспективе Россия "остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для такого взаимодействия".

Больше контекста

  • Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.
  • Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами — крупнейшими обладателями ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.
  • Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую — с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия — от ракет до стратегических бомбардировщиков.
  • Главным средством контроля за этим договором являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.
  • Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".

Топ комментарии
+21
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА - ВОНИ НІКОЛИ СЕБЕ НІЧИМ І НЕ ПОВЯЗУЮТЬ. ВСЕ.

Якщо вам здається що колись рузкіе щось виконують по договорам - там це лише тому що вони в той період голодні і босі і не можуть просто його порушити
04.02.2026 21:51 Ответить
+19
И что? Попугайте еще весь мир голой жопой.
Мир испугается, Украине уже нечего пугаться.
04.02.2026 21:47 Ответить
+13
Україна має стати ядерною державою, це єдиний варіант існувати поряд з кацапами.
04.02.2026 21:47 Ответить
Не голой, а резиновой!
04.02.2026 22:14 Ответить
Україна має стати ядерною державою, це єдиний варіант існувати поряд з кацапами.
04.02.2026 21:47 Ответить
в принципі, вибір дуже простий: або Україна буде ядерною державою, або вона буде окупованою в складі рф.

зе поки що обрав другий варіант
04.02.2026 21:57 Ответить
наявність найбільшого у світі ядерного арсеналу не змогла вберегти совок від зникнення із карти світу.
04.02.2026 22:21 Ответить
Воно не Україна і навіть етнічно далекий від українців. Першим його варіантом по здачі країни, українці підтерлись весною 22-го, а от за другу спробу прикинутись невинним козликом козлярі вже не проканає.
04.02.2026 22:35 Ответить
Кацапстан не повинен існувати. Тількі окреми республікі
04.02.2026 22:05 Ответить
Нахрена "воно" нам ???
Вистачило б пару сотень ракет типу "Томагавк " чи хоча б "довгий Нептун" + "сталеві" яйця президента,а не віслюка.
І в разі продовження геноциду укр. народу спочатку робимо з Москви то,що вони роблять з Києвом. Будуть погрожувати тактичною ядеркою- вїбемо по їх атомних станціях.
От вам,кацапосвині, наші гарантії вашої безпеки.
Переконаний - цього достатньо.
Не ми такі-світ такий.
04.02.2026 22:06 Ответить
На даному етапі достатньо буде ракет, які зможуть захерячити в будь-яку російську АЕС.
04.02.2026 22:18 Ответить
Керманичі фуєви. Доведуть планету...
04.02.2026 21:48 Ответить
Так в чем проблема? Нанеси превентивный ядерный удар по Вашинтгтону! Или что, сцикотно? Так ты, значит володенька кремлевский - ТРУС!? Умеешь только понты гонять? Ну ДАВАЙ!
Ядерный!
Удар!
Межконтинетальной!
Несколько МЕГАТОННН!!
Прямо по Белому Дому!!
****!! Я ЖДУ!!!
04.02.2026 21:51 Ответить
В точку. Понти півники поганяли і відразу - ми сагласниє абгаваріть.
04.02.2026 22:41 Ответить
Как обычно! Громкий заголовок не соответствует.
04.02.2026 21:52 Ответить
Росія зараз обмежена технологічною неспроможністю. Це набагато краще будь яких угод.
04.02.2026 21:53 Ответить
Київ кожної ночі відчуває "технологічну неспроможність" рашки
04.02.2026 22:12 Ответить
А ви б бажали відчути технологічну спроможність Америки?
05.02.2026 07:24 Ответить
русня має реактори на швидких нейтронах, при бажанні вони можуть наробити купу ядерних БЧ з плутонієм.
04.02.2026 21:54 Ответить
Як би могли то наробили а так понти
04.02.2026 21:59 Ответить
можуть, але нащо? хіба рф готується воювати з сша чи китаєм?
04.02.2026 22:01 Ответить
ты опять шишек наелся?
04.02.2026 23:23 Ответить
кацап, що ти тут робиш? шуруй на ass-vo, будеш в дупі мавіки носити
05.02.2026 13:17 Ответить
До "плутонію" треба ще мінімум три речі - систему транспортування, систему наведення та систему підриву... Системи транспортування (ракети), через раз літають, а решта або вибухає на старті, або падає, а системи наведення та підриву вимагають іноземних комплектуючих...
05.02.2026 00:33 Ответить
ракети у русні що, перестали літати? чи знову запаси радянських ракет через два-три тижні закінчаться?
05.02.2026 13:14 Ответить
Які? Мова про МБР іде...
05.02.2026 16:45 Ответить
якщо про мбр, то там у них може є проблеми, хоча далеко не факт
05.02.2026 18:15 Ответить
"Хороший понт - дороже денег", так вова?
04.02.2026 21:57 Ответить
Ядерна гонка 2.0, вваліть туди ще бабла, якого у вас вже немає
04.02.2026 21:59 Ответить
04.02.2026 22:00 Ответить
ПОРА УКРАЇНІ НА "ДОВГІ НЕПТУНИ" СТАВИТИ ЯДЕРНІ БОЄГОЛОВКИ".І НА ДРОНИ ДАЛЬНІСТЮ 1000 КМ БАКИ ІЗ 40КГ "БРУДНИМИ МІНІ БОМБАМИ"
04.02.2026 22:01 Ответить
брудні бомби - казки для дебілів, якщо вже хочете засирати землі кацапів, краще це робити з VX.

а взагалі, Україна має повернути собі ядерний статус
04.02.2026 22:02 Ответить
для іранських чалмоносців і північно-корейських недомірків "брудні бомби" зовсім не казки для дебілів, але є тут дебіли, котрі вважають, саме як такі...
07.02.2026 13:01 Ответить
Це вже абсолютно нічого не вирішує. З такими арсеналами (навіть скороченими) світ можна знищити повністю декілька раз.
04.02.2026 22:11 Ответить
Скажіть будь ласка а якого х*я Україна себе повʼязує ядерними обмеженнями після того як на неї напала ядерна держава підписант тої будапештської куйні? Я думаю навіть Бурунді би денонсувало свою підпис в конвенцію про нерозповсюдження ЯЗ і клепала би хочаб грязну вімбу...але в Україні якась оманьска х*йня а не влада
04.02.2026 22:19 Ответить
якого х*я Україна себе повʼязує ядерними обмеженнями після того як на неї напала ядерна держава підписант тої будапештської куйні?
Тому що наша влада не самостійна,а маріонеточна,пора вже це давно зрозуміти.
05.02.2026 01:09 Ответить
це добре, що договір не продоажили. а тепер, кацапи, у вас є трильйон доларів для збільшення свого військового потенціалу? Чуб на наступний рік Пентагону запланував уже виділити 1,5 трлн бюджету. лапті, а ви чим будете крити? )
04.02.2026 22:24 Ответить
Та чи не пох#й. Штампуйте ще боєголовки,кацапи. Скоріше здохнете від радіації.
04.02.2026 22:36 Ответить
То давайте вже ****** тою ядеркою. Чи ті підари кацапські думають, що вони особливі і їх радіація не зацепить? Бярьозкі іх спасуть с алкаголєм?
04.02.2026 22:51 Ответить
ага, дефицит бюджета еле на войну хватает а они голой жопой пугают ядерной гонкой, клоуны бл
04.02.2026 23:22 Ответить
може рашку втягують в гонку озброєнь від якої та коні двине.
04.02.2026 23:28 Ответить
І що Трамп?
Постеле нову доріжку? Повісить ще 3 портрети путіна?
05.02.2026 00:24 Ответить
Це добре, США має можливість покращити ситуацію в цьому плані. У них після 5.02 розв'язані руки, бо до цього їх стримував договір. А кцапи ніколи не виконували договори і робили стільки такої зброї, скільки вистачало фінансування.
05.02.2026 01:01 Ответить
Це добре, США має можливість покращити ситуацію в цьому плані. У них після 5.02 розв'язані руки, бо до цього їх стримував договір.
Капець,ви такий наївний.США та рашка стратегічни партнери,тому вони ніколи на друг дружку не нападуть.По перше у рашці повно американського майна,наприклад російські ГРЕС частково належать амерам(я перевіряв),по друге американці залежать на одну треть від поставок урану від рашки(це я теж перевіряв).
А сруться вони для виду,для легковірних лохів.У вас є вибір,кім бути.
05.02.2026 01:15 Ответить
А це що означає?
Правильно, - на Чмосковії підуть у гору акції виробників антикорозійних засобів і синьої ізоленти!
05.02.2026 02:20 Ответить
Ну тут все просто. Світ виходить зі знання, шо ядерна зброя в совку була і в раші є знаряддя щоб ту зброю теоретично робити. Скільки її тепер, де вона і в якому стані не знає ніхто.
Тож для раші можна на папері ******* будь-які цифри, раз на пару років провести запуск якоїсь ***** яка не ********* одразу ж, і можна волати про збільшення ядерного потенціалу хоч в сотні, хоч в мільйони разів. Один хєр ніхто не перевірить чи там ще шось залишилось, чи все давно пробухали та на метал порізали.
05.02.2026 02:45 Ответить
Нобель остаточно накрився пєстою.
05.02.2026 03:22 Ответить
 
 