Россия больше не связывает себя ядерными ограничениями после прекращения соглашения с США, - МИД РФ
Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением о прекращении действия 5 февраля 2026 года российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Заявление российского МИД обнародовано 4 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Ограничения на ядерный арсенал
Там заявили, что Москва так и не получила от Вашингтона официальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов СНВ.
"В нынешних обстоятельствах исходим из того, что стороны по Договору о нераспространении ядерного оружия больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане свободны в выборе своих дальнейших шагов", - заявило МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Россия планирует действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в сфере стратегических наступательных вооружений на основе тщательного анализа военной политики США и общей ситуации в стратегической области.
"Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам с целью устранения потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности", - отметили в МИД РФ.
В то же время там добавили, что в перспективе Россия "остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для такого взаимодействия".
Больше контекста
- Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.
- Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами — крупнейшими обладателями ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.
- Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую — с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия — от ракет до стратегических бомбардировщиков.
- Главным средством контроля за этим договором являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.
- Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".
Мир испугается, Украине уже нечего пугаться.
зе поки що обрав другий варіант
Вистачило б пару сотень ракет типу "Томагавк " чи хоча б "довгий Нептун" + "сталеві" яйця президента,а не віслюка.
І в разі продовження геноциду укр. народу спочатку робимо з Москви то,що вони роблять з Києвом. Будуть погрожувати тактичною ядеркою- вїбемо по їх атомних станціях.
От вам,кацапосвині, наші гарантії вашої безпеки.
Переконаний - цього достатньо.
Не ми такі-світ такий.
Якщо вам здається що колись рузкіе щось виконують по договорам - там це лише тому що вони в той період голодні і босі і не можуть просто його порушити
а взагалі, Україна має повернути собі ядерний статус
Тому що наша влада не самостійна,а маріонеточна,пора вже це давно зрозуміти.
Постеле нову доріжку? Повісить ще 3 портрети путіна?
Капець,ви такий наївний.США та рашка стратегічни партнери,тому вони ніколи на друг дружку не нападуть.По перше у рашці повно американського майна,наприклад російські ГРЕС частково належать амерам(я перевіряв),по друге американці залежать на одну треть від поставок урану від рашки(це я теж перевіряв).
А сруться вони для виду,для легковірних лохів.У вас є вибір,кім бути.
Правильно, - на Чмосковії підуть у гору акції виробників антикорозійних засобів і синьої ізоленти!
Тож для раші можна на папері ******* будь-які цифри, раз на пару років провести запуск якоїсь ***** яка не ********* одразу ж, і можна волати про збільшення ядерного потенціалу хоч в сотні, хоч в мільйони разів. Один хєр ніхто не перевірить чи там ще шось залишилось, чи все давно пробухали та на метал порізали.