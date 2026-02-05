Прекращение действия договора СНВ-III является следствием разрушения Россией глобальной безопасности, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что прекращение действия договора СНВ-III между Россией и США является прямым следствием умышленного разрушения Москвой архитектуры глобальной безопасности и инструментом манипуляций.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, диктатор РФ Владимир Путин стремится сделать международные правила выборочными или такими, которые могут быть поставлены под сомнение, а новые - устанавливать исключительно с согласия Москвы.

"Москва нарушила договор и вышла из него в 2023 году. Путин теперь использует это как еще один инструмент ядерного шантажа, чтобы подорвать международную поддержку Украины", - отметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что России не следует позволять подобные манипуляции, а само государство "можно и нужно сдерживать". Он напомнил, что США и их европейские союзники уже имели успешный опыт сдерживания СССР в 1970-1980-х годах.

Сибига также заявил, что нынешняя Россия не способна сравниться с потенциалом Советского Союза, а ее экономика входит в рецессию из-за отказа Кремля прекратить войну против Украины.

Что такое договор СНВ?

Договор СНВ (или START — Strategic Arms Reduction Treaty) - это международное соглашение между США и СССР (впоследствии Россией) о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в частности ядерных боеголовок и средств их доставки (межконтинентальных ракет, бомбардировщиков). Первый договор (СНВ-1) подписан в 1991 году.

Основные положения договора СНВ:

Ограничение вооружений: Сокращение ядерных арсеналов до 700 развернутых МБР, БРПЧ и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них и 800 развернутых/нерасвернутых пусковых установок.

Верификация: Механизмы контроля включают инспекционную деятельность, обмен данными о местах дислокации, состоянии и численности вооружений.

Транспарентность: Обмен телеметрическими данными во время испытаний ракет для подтверждения соблюдения ограничений.

Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК): Орган для решения вопросов, связанных с выполнением договора.

СНВ-1 (1991): подписан, что привело к ядерному разоружению Украины, Беларуси и Казахстана.

СНВ-2 (1993): Направлен на запрет ракет с разделяющимися боеголовками, но не вступил в полную силу.

СНВ-3/ДСНВ (2010): Последний договор, продленный в 2021 году, ограничивавший количество боеголовок до 1550 на каждую сторону.

"Путин не имеет средств для новой гонки стратегических вооружений", - подчеркнул министр.

Он добавил, что завершение действия договора СНВ должно стать и завершением ядерного шантажа со стороны России, а Украина, как государство, внесшее значительный вклад в глобальную денуклеаризацию, имеет право призывать к сохранению сильного и принципиального трансатлантического единства.

