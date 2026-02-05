Гутерриш призывает США и РФ возобновить ядерные переговоры

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость без промедления вернуться к переговорам по контролю над ядерным оружием после истечения срока действия договора СНВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что срок действия договора СНВ истек в полночь 4 февраля.

"Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки – двух государств, которые обладают подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия", – заявил Гутерриш.

И добавил, что разрушение многолетних достижений в контроле над вооружениями "не могло произойти в худшее время – риск применения ядерного оружия является самым высоким за десятилетия".

В то же время Гутерриш заявил, что сейчас есть возможность для создания обновленного режима контроля над вооружениями, который будет соответствовать современным условиям безопасности. Он также приветствовал заявления лидеров США и РФ о необходимости предотвратить возвращение в мир бесконтрольного распространения ядерного оружия.

"Мир сейчас ожидает, что Российская Федерация и Соединенные Штаты превратят слова в действия.

Я призываю оба государства немедленно вернуться за стол переговоров и согласовать следующее рамочное соглашение, которое восстановит контролируемые ограничения, уменьшит риски и укрепит нашу общую безопасность", - сказал Гутерриш.

Что такое договор СНВ?

Договор СНВ (или START — Strategic Arms Reduction Treaty) — это международное соглашение между США и СССР (впоследствии Россией) о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в частности ядерных боеголовок и средств их доставки (межконтинентальных ракет, бомбардировщиков). Первый договор (СНВ-1) подписан в 1991 году.

Основные положения договора СНВ:

Ограничение вооружений: Сокращение ядерных арсеналов до 700 развернутых МБР, БРПЧ и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них и 800 развернутых/неразвернутых пусковых установок.

Верификация: Механизмы контроля включают инспекционную деятельность, обмен данными о местах дислокации, состоянии и численности вооружений.

Транспарентность: Обмен телеметрическими данными во время испытаний ракет для подтверждения соблюдения ограничений.

Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК): Орган для решения вопросов, связанных с выполнением договора.

СНВ-1 (1991): подписан, что привело к ядерному разоружению Украины, Беларуси и Казахстана.

СНВ-2 (1993): Направлен на запрет ракет с разделяющимися боеголовками, но не вступил в полную силу.

СНВ-3/ДСНВ (2010): Последний договор, продленный в 2021 году, ограничивавший количество боеголовок до 1550 на каждую сторону.

