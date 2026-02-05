Гутерріш закликає США та РФ відновити ядерні переговори

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив на необхідності без зволікань повернутися до переговорів щодо контролю над ядерною зброєю після завершення дії договору СНО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається, що термін дії договору СНО сплив опівночі 4 лютого.

"Вперше за понад півстоліття ми стикаємося зі світом без будь-яких обов’язкових обмежень на стратегічні ядерні арсенали Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки – двох держав, які володіють переважною більшістю світових запасів ядерної зброї", – заявив Гутерріш.

Та додав, що руйнування багаторічних досягнень у контролі над озброєннями "не могло статися у гірший час – ризик застосування ядерної зброї є найвищим за десятиліття".

Водночас Гутерріш заявив, що зараз є можливість для створення оновленого режиму контролю над озброєннями, який відповідатиме сучасним безпековим умовам. Він також привітав заяви лідерів США та РФ про необхідність запобігти поверненню до світу безконтрольного поширення ядерної зброї.

"Світ зараз очікує, що Російська Федерація та Сполучені Штати перетворять слова на дії.

Я закликаю обидві держави негайно повернутися за стіл переговорів та узгодити наступну рамкову угоду, яка відновить контрольовані обмеження, зменшить ризики та зміцнить нашу спільну безпеку", – сказав Гутерріш.

Що таке договір СНО?

Договір СНО (або START — Strategic Arms Reduction Treaty) — це міжнародна угода між США та СРСР (згодом Росією) про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, зокрема ядерних боєголовок та засобів їх доставки (міжконтинентальних ракет, бомбардувальників). Перший договір (СНО-1) підписано у 1991 році.

Основі положенні договору СНО:

Обмеження озброєнь: Скорочення ядерних арсеналів до 700 розгорнутих МБР, БРПЧ та важких бомбардувальників (ТБ), 1550 боєзарядів на них, та 800 розгорнутих/нерозгорнутих пускових установок.

Верифікація: Механізми контролю включають інспекційну діяльність, обмін даними про місця дислокації, стан та чисельність озброєнь.

Транспарентність: Обмін телеметричними даними під час випробувань ракет для підтвердження дотримання обмежень.

Двостороння консультативна комісія (ДКК): Орган для вирішення питань, пов'язаних із виконанням договору.

СНО-1 (1991): Підписано, що призвело до ядерного роззброєння України, Білорусі та Казахстану.

СНО-2 (1993): Спрямований на заборону ракет з роздільними боєголовками, але не набув повної сили.

СНО-3/ДСНО (2010): Останній договір, продовжений у 2021 році, що обмежував кількість боєголовок до 1550 на кожну сторону.

