США и Россия приблизились к соглашению о продлении договора СНВ-III, - Axios

США и Россия находятся на финальной стадии переговоров о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом порталу Axios сообщили три источника, знакомые с ходом переговоров, пишет Цензор.НЕТ.

По данным собеседников издания, в течение последних 24 часов в Абу-Даби продолжались переговоры между представителями США и России. В то же время один из источников отметил, что формального соглашения стороны пока не достигли, а проект договоренностей должен быть утвержден президентами.

По информации Axios, переговоры о новом формате СНВ вели посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на полях консультаций по Украине в Абу-Даби.

Срок действия действующего договора СНВ-III истекает в четверг. Пока неизвестно, будет ли официально оформлено продление его действия на дополнительный период, который может составить около шести месяцев.

Ранее Владимир Путин предлагал краткосрочное продление договора, однако МИД России заявлял, что российские инициативы якобы были проигнорированы. В Белом доме скептически относились к пролонгации СНВ-III из-за отсутствия в договоре ограничений для Китая, который наращивает свой ядерный потенциал, но не заинтересован в присоединении к подобным соглашениям.

По словам одного из источников, следующим шагом может стать подписание соглашения о продлении действия договора непосредственно Трампом и Путиным.

Что такое договор СНВ?

Договор СНВ (или START — Strategic Arms Reduction Treaty) — это международное соглашение между США и СССР (впоследствии Россией) о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в частности ядерных боеголовок и средств их доставки (межконтинентальных ракет, бомбардировщиков). Первый договор (СНВ-1) подписан в 1991 году.

Основные положения договора СНВ:

Ограничение вооружений: Сокращение ядерных арсеналов до 700 развернутых МБР, БРПЧ и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них и 800 развернутых/неразвернутых пусковых установок.

Верификация: Механизмы контроля включают инспекционную деятельность, обмен данными о местах дислокации, состоянии и численности вооружений.

Транспарентность: Обмен телеметрическими данными во время испытаний ракет для подтверждения соблюдения ограничений.

Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК): Орган для решения вопросов, связанных с выполнением договора.

СНВ-1 (1991): подписан, что привело к ядерному разоружению Украины, Беларуси и Казахстана.

СНВ-2 (1993): Направлен на запрет ракет с разделяющимися боеголовками, но не вступил в полную силу.

СНВ-3/ДСНВ (2010): Последний договор, продленный в 2021 году, ограничивавший количество боеголовок до 1550 на каждую сторону.

"Путин не имеет средств для новой гонки стратегических вооружений", - подчеркнул министр.

Он добавил, что завершение действия договора СНВ должно стать и завершением ядерного шантажа со стороны России, а Украина, как государство, внесшее значительный вклад в глобальную денуклеаризацию, имеет право призывать к сохранению сильного и принципиального трансатлантического единства.

