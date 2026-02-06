Новости Ядерное оружие Китай испытал водородную бомбу
США обвинили Китай в тайных испытаниях ядерного оружия в 2020 году

США публично обвинили Китай в секретном ядерном испытании в 2020 году. Пекин мог скрыть это от международного контроля.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Томас ДиНанно на конференции по разоружению в Женеве, информирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Испытание ядерного взрыва

"Я могу сообщить, что правительство США знает о проведении Китаем испытаний ядерных взрывов, в частности о подготовке к испытаниям с запланированной мощностью в сотни тонн", - сказал чиновник.

По его словам, китайские военные пытались скрыть испытания, понимая, что это нарушает обязательства Пекина по запрету реальных испытаний ядерного оружия.

  • По словам ДиНанно, испытание состоялось 22 июня 2020 года. Тогда Пекин использовал "развязку" - метод снижения эффективности сейсмического мониторинга, чтобы скрыть свою деятельность от международного сообщества.

Ответ Китая

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь напрямую не ответил на обвинения ДиНанно, но заявил, что Пекин всегда действовал разумно и ответственно в отношении ядерных вопросов.

"США продолжают в своих заявлениях раздувать так называемую китайскую ядерную угрозу. Китай решительно выступает против таких ложных нарративов", - заявил он, обвинив Вашингтон в обострении гонки вооружений.

Дипломаты на конференции заявили, что обвинения США являются новыми и вызывают беспокойство.

  • Китай, как и США, подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия подписала и ратифицировала его, но отозвала свою ратификацию в 2023 году.
  • Новый договор СНВ-3 2010 года, срок действия которого истек в четверг, впервые с 1972 года оставил Россию и Соединенные Штаты без каких-либо обязательных ограничений на развертывание ими стратегических ракет и боеголовок.

китайці змогли тихцем надмалий ядерний заряд (мабуть детонатор до термоядерної бомби) випробувати? ... круто 🤔
Раніше США та Китай заявляли, що дотримуються мораторію на випробування ядерної зброї, але минулого року Трамп закликав до відновлення випробувань ядерної зброї США «на рівних умовах».
Наземні міжконтинентальні балістичні ракети показані на військовому параді до Дня Перемоги на площі Тяньаньмень у Пекіні, Китай, 3 вересня 2025 року.
Ой. Тогда президентом был Трамп 😁🤭
Хай за це подякують тов. Хрущову..за те що передав технологію МАО..після цього велика дрючба і закінчилася...чим закінчиться теперішня невідомо
