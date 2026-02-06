Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии. США будут вести переговоры с позиции силы, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио после истечения срока действия договора о сокращении ядерных вооружений с РФ заявил, что Штаты будут вести переговоры о новом соглашении "с позиции силы".
Об этом Рубио написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Россия пренебрегала положениями договора
Рубио напомнил, что 5 февраля срок действия договора СНВ-3 истек и после этого сторонники контроля над ядерным вооружением и многие голоса в СМИ пытались представить истечение срока действия договора как признак того, что Соединенные Штаты начинают новую гонку ядерных вооружений.
"Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение нового договора СНВ в 2023 году, после того как годами пренебрегала его условиями", - отметил чиновник.
Новые переговоры о соглашении
Он отметил, что после завершения действия договора перед Соединенными Штатами стоял выбор: либо односторонне обязать себя, либо признать, что новая эра требует нового подхода, а именно заключения соглашения, которое будет отражать то, что США могут вскоре столкнуться не с одним, а с двумя ядерными соперниками: Россией и Китаем.
По его словам, США установят "высшие стандарты" для всех потенциальных ядерных партнеров и не согласятся на условия, которые вредят стране. Он также заявил, что Вашингтон не будет закрывать глаза на нарушение договоренностей "ради соглашения".
"США всегда будут вести переговоры с позиции силы. Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут стоять в стороне, пока они уклоняются от своих обязательств и расширяют свои ядерные силы. Мы сохраним мощный, надежный и модернизированный ядерный сдерживающий фактор", - добавил Рубио.
Что такое договор СНВ?
- Договор СНВ (или START — Strategic Arms Reduction Treaty) - это международное соглашение между США и СССР (впоследствии Россией) о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в частности ядерных боеголовок и средств их доставки (межконтинентальных ракет, бомбардировщиков). Первый договор (СНВ-1) подписан в 1991 году.
- СНВ-III подписали в 2011 году, а затем продлили еще на десять лет. После завершения его действия между США и Россией впервые с 1972 года не осталось ни одного действующего соглашения об ограничении ядерных вооружений.
- Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что СНВ-III заключили на невыгодных для США условиях и его нужно заменить новым соглашением.
Хав'єр Блас, один із найінформованіших аналітиків нафтового ринку у світі пояснює, чому нафта в портах рф коштує $37 і чому угода Трампа з Індією б'є так боляче.
Суть події: Через відмову Індії та Туреччини купувати санкційну нафту, на складах та в танкерах (у морі) зібралося понад 100 мільйонів барелів нерозпроданої сировини з росії та Ірану.
1. Плавучі сховища: Дорога в один кінець
Факт: Обсяг нафти в «плавучих сховищах» (танкери, які нікуди не пливуть, а просто дрейфують у морі з вантажем) зріс із 6 млн. до 58 млн. барелів за рік.
Це ознака катастрофи. Танкер - це дорогий засіб перевезення. Використовувати його як склад означає нести величезні збитки. Але вибору немає: продати нема кому, а зупиняти свердловини в Сибіру не можна - вони замерзнуть і більше не запустяться.
У морі зараз бовтається неліквід мінімум на $5 млрд.
2. Індія знайшла заміну: індійські НПЗ вражені тим, як легко виявилося заміну російської нафти. Гайана, Бразилія, Аргентина, США та навіть розморожена Венесуела заливають індійський ринок легальними барелями.
При нафті $60 (Brent/WTI) Індії вигідніше купити легальну нафту трохи дорожче, ніж ризикувати вторинними санкціями Трампа. "Премія за ризик" на чорному ринку стала надто високою.
3. Китай - останній кредитор останньої надії.
Тільки Китай може врятувати ситуацію, забравши надлишки у свої стратегічні резерви.
Але ось у чому пастка: Китай розуміє, що він єдиний покупець. Тому він і викручує знижки до $30 із бареля. Пекін буквально «доїть» бюджет рашистів, забираючи нафту за ціною, нижчою від собівартості видобутку та транспортування.
4. Кінець «Тіньового Флоту»
Щоденний оборот чорного ринку $1 млрд під загрозою. Тріщини пішли по всій системі.
Блас прямо каже: або росія та Іран скорочують видобуток (що викличе зростання світових цін, але позбавить їх доходів), або вони йдуть на угоду з Білим Домом. Третього шляху - «просто возити сірими схемами» більше немає. Ресурс "сірості" вичерпано.