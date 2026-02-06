Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии. США будут вести переговоры с позиции силы, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио после истечения срока действия договора о сокращении ядерных вооружений с РФ заявил, что Штаты будут вести переговоры о новом соглашении "с позиции силы".

Россия пренебрегала положениями договора

Рубио напомнил, что 5 февраля срок действия договора СНВ-3 истек и после этого сторонники контроля над ядерным вооружением и многие голоса в СМИ пытались представить истечение срока действия договора как признак того, что Соединенные Штаты начинают новую гонку ядерных вооружений.

"Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение нового договора СНВ в 2023 году, после того как годами пренебрегала его условиями", - отметил чиновник.

Новые переговоры о соглашении

Он отметил, что после завершения действия договора перед Соединенными Штатами стоял выбор: либо односторонне обязать себя, либо признать, что новая эра требует нового подхода, а именно заключения соглашения, которое будет отражать то, что США могут вскоре столкнуться не с одним, а с двумя ядерными соперниками: Россией и Китаем.

По его словам, США установят "высшие стандарты" для всех потенциальных ядерных партнеров и не согласятся на условия, которые вредят стране. Он также заявил, что Вашингтон не будет закрывать глаза на нарушение договоренностей "ради соглашения".

"США всегда будут вести переговоры с позиции силы. Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут стоять в стороне, пока они уклоняются от своих обязательств и расширяют свои ядерные силы. Мы сохраним мощный, надежный и модернизированный ядерный сдерживающий фактор", - добавил Рубио.

Что такое договор СНВ?

Договор СНВ (или START — Strategic Arms Reduction Treaty) - это международное соглашение между США и СССР (впоследствии Россией) о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в частности ядерных боеголовок и средств их доставки (межконтинентальных ракет, бомбардировщиков). Первый договор (СНВ-1) подписан в 1991 году.

СНВ-III подписали в 2011 году, а затем продлили еще на десять лет. После завершения его действия между США и Россией впервые с 1972 года не осталось ни одного действующего соглашения об ограничении ядерных вооружений.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что СНВ-III заключили на невыгодных для США условиях и его нужно заменить новым соглашением.

