Трамп: Я предотвратил начало ядерной войны между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что смог предотвратить ядерные войны во всем мире, в частности между Россией и Украиной. Он призывает разработать новое усовершенствованное соглашение с Москвой об ограничении ядерных арсеналов.

Об этом политик написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

О ядерных войнах

Трамп похвастался, что США — "самая мощная страна в мире" и приписал себе заслугу в восстановлении американских вооруженных сил, включая новое и модернизированное ядерное оружие.

"Я также добавил космические войска и сейчас продолжаю перестраивать наши вооруженные силы на уровне, которого раньше не было. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что плавали по морям во время Второй мировой войны — "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие. Я предотвратил начало ядерных войн в мире между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной", - утверждает глава Белого дома.

О завершении действия договора CHO-III с РФ 

Трамп убежден, что США и РФ нужно не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, а разработать новое соглашение.

"Вместо того чтобы продлевать "NEW START" (неудачно заключенное соглашение Соединенных Штатов, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени в будущем", - добавил он.

Что такое договор СНВ?

Договор СНВ (или START — Strategic Arms Reduction Treaty) — это международное соглашение между США и СССР (впоследствии Россией) о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в частности ядерных боеголовок и средств их доставки (межконтинентальных ракет, бомбардировщиков). Первый договор (СНВ-1) подписан в 1991 году.

Основные положения договора СНВ:

  • Ограничение вооружений: Сокращение ядерных арсеналов до 700 развернутых МБР, БРПЧ и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них и 800 развернутых/нерасвернутых пусковых установок.
  • Верификация: Механизмы контроля включают инспекционную деятельность, обмен данными о местах дислокации, состоянии и численности вооружений.
  • Транспарентность: Обмен телеметрическими данными во время испытаний ракет для подтверждения соблюдения ограничений.
  • Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК): Орган для решения вопросов, связанных с выполнением договора.

СНВ-3 был подписан между РФ и США в 2010 году.

Топ комментарии
+70
А небо та землю не він створив?
показать весь комментарий
05.02.2026 21:32 Ответить
+63
Між? Україна не має ядерної зброї, придурку. Ви ж її й відібрали
показать весь комментарий
05.02.2026 21:33 Ответить
+56
- Мертве море знаєш?
- Так.
- Я вбив!
показать весь комментарий
05.02.2026 21:34 Ответить
Чим ти там запобіг ???
Клюшкою 🏑 чи клавішами на роялі ??
Мага мага ганста стайл !!
показать весь комментарий
05.02.2026 23:02 Ответить
Стоп стоп.....
У Львівських Авіаносців (N° 1 ім.Бандери та N° 2 ім.Петлюри ) немає ядерної зброї !!!
Тобто трапб спалився!!! Визнав привселюдно що рашка загрожувала ще й ядерним геноцидом !!!! Отакої!!
А як же "друг валодя хочєт міра" ?

Ну *********** © !!!!!!
показать весь комментарий
05.02.2026 23:07 Ответить
От ****! Якби не ця руда бібізяна, Україна б як в'їпала б по рашці ядрьоною бімбою! Все б давно закінчилося!
показать весь комментарий
05.02.2026 23:13 Ответить
🤣
показать весь комментарий
05.02.2026 23:21 Ответить
А я предотвратил вторжение инопланетных ксеноксов на Землю. Пришлось немного потратиться на бухло.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:25 Ответить
Погано попрацювали. Один "ксенококс" всетаки прорвався і керує Україною.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:37 Ответить
Другого старого маразматика (перший сидить в кремлі чи під Валдаєм) вже навіть не хочеться коментувати... А щодо будь-якої ядерної війни в глобальному сенсі, то, на мою думку, це така собі лякалка супротивників, щоб вони не робили певні речі. Адже, наприклад, навіть повна поразка Росії у війні з втратою всього, що вона захопила (включно з Кримом) це лише поразка, а не привід робити загальний суїцид (навіть і разом з рештою світу). Люди зі здоровим глуздом можуть пустити в хід ядерну зброю (при наявності її в них) за однієї умови: якщо знатимуть, що їм все рівно кірдик (в буквальному розумінні та без жодних варіантів). А для цього або супротивник в разі перемоги має планувати тотальний геноцид переможених, або ж бути божевільним і готуватиметься застосувати свою ядерну зброю (щодо останнього, то ядерна зброя це все ж зброя колективна, і для її застосування недостатньо лише одного з поїхавшим дахом).
показать весь комментарий
05.02.2026 23:30 Ответить
@ (у перекладі):
Владу у США захопила банда педофілів:
- старший радник Білого дому Беннон;
- номінант на посаду голови ФРС Уорш;
- номінант на посаду генпрокурора Ґетц;
- генпрокурор Барр;
- генпрокурор Бонді;
- міністр торгівлі Лютнік;
- міністр праці Акосто...
Тобто, клієнти Епштейна - це кадровий резерв Трампа.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:32 Ответить
Ви забули про посаду: "зять трампла" - Кушнер мол. там суперова історія з родичами
показать весь комментарий
06.02.2026 18:32 Ответить
Та від таких зусиль, обісрався в прямому ефірі.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:39 Ответить
В Україні нема ЯДЕРНОЇ зброї ! Дебілоід!
показать весь комментарий
06.02.2026 10:24 Ответить
Боліє дід. Марить...
показать весь комментарий
05.02.2026 23:45 Ответить
Хворіє...
показать весь комментарий
06.02.2026 01:06 Ответить
Та щось Рудий не це гонить. Ядерна війна МІЖ КРАЇНАМИ може бути тільки коли обидві країни мають ядерну зброю. А на якому хуторі в Україні знаходиться її ядерна зброя? Можливо світ чогось не знає, що знає Рудий дибіл?
показать весь комментарий
05.02.2026 23:49 Ответить
Как же так? Были ли у него родители, воспитатели, учителя? Где он вообще вырос? Как так получилось, что мир прошёл мимо него или он все 80 лет пробыл в анабиозе? Спал бы дальше! На кой х.. морочить мозги всей планете своими младенческими фантазиями!
показать весь комментарий
06.02.2026 00:02 Ответить
Родители были: папа-миллионер всё ему покупал, вплоть до домашних учителей (школу Донни не потянул) и диплома бакалавра заштатного вуза (из Лиги Плюща настолько тупыми не выходят - в приличный диплом никто бы не поверил). Мама была в ужасе от своего произведения (читаем её мемуары - они и отдельные цитаты из них есть по всей Сети) и только молилась, чтобы Донни никогда не пошёл бы в политику.
Учителя не задерживались дольше месяца - не выдерживали тупости и наглости ученика.
Профессиональная деятельность была направлена на обман, подлость, подставы, подделки и воровство. Разорить и обанкротить казино - это надо очень постараться!!! Как в том анекдоте:

- Как вам с таким незавидным АйКью удалось стать миллионером?
- Очень просто - дорогое бухло, наркота, дорогие шлюхи, сомнительные гешефты!
- Но как?!!!
- Мой папа был миллиардером!

Ну а душа успокоилась в результате в качестве ведущего дешёвых шоу на ТВ - там он оказался на своём месте, корча рожи, бахвалясь,, обижая персонал и унижая героев шоу.
И там бы ему и остаться, но кто-то вытащил его в политику (чтоб этого "кого-то" черти жарили на самом горячем масле!) - и Штатам пришёл кирдык! И миру тоже, если не найдут вакцину прибрать этот рыжий вирус!
показать весь комментарий
06.02.2026 09:45 Ответить
Ця заява ДонІ від 5 лютого 2026 року - справжній невичерпний скарб для гумору, адже вона поєднує в собі ностальгію за епохою "піратів Карибського моря" та геополітичну фантастику.Доня анонсував будівництво "Золотого флоту" з лінкорів класу "Трамп" (наприклад, USS Defiant), які нібито у 100 разів потужніші за легендарну "Айову". ....Будувати лінкори у 2026 році -це в прямому і переносному сенсі "Золота іржа" в сумішші з рухом вперед "Назад у майбутнє"
Це як випустити кнопкову Nokia, але позолочену і розміром з хмарочос. Вона все одно не тягне TikTok, зате красиво тоне. Лінкор у ******** війні - це ідеальна мішень. Це як виїхати на лицарський турнір у золотих обладунках проти снайпера з дроном. Дуже дорого, дуже велично, але вистачить тільки на один 'приліт' дешевого безпілотника. Дивує і його дитяче уявлення про іх потужність "у 100 разів": Якщо вони у 100 разів потужніші, то вони мають стріляти не снарядами, а маленькими лінкорами, які в польоті теж стріляють лінкорами. Це єдиний спосіб виправдати таку його математику.Але найбільш абсурдна частина - його заява про запобігання ядерній війні між рф та Україною. Бо всім же очевидно і зрозуміло що Доня запобіг ядерній війні між росією та Україною так само успішно, як він запобіг би нападу марсіан на Жмеринку. В обох випадках у однієї зі сторін просто немає зброї для такої війни. Чи Доня забув ,що Україна віддала свою ядерну зброю ще у 90-х? Чи він думав думав, що ми її просто переховали в підвалах і чекали, поки він напише пост у Truth Social, щоб передумати.?Це як вихвалятися, що ти запобіг перестрілці між озброєним бандитом і вегетаріанцем з морквою. Ну просто Миротворець 80-го рівня! Доня зараз активно просуває ідею "Золотого віку" (Golden Age) під своїм керівництвом. Він просто хворий на комплекс Бога: ВІн не просто будує флот, він будує декорації для фільму, де він - головний герой. Космічні війська вже є, лінкори на підході, залишилося тільки відновити кавалерію на бойових єдинорогах.Його ******* стратегія і політика - це суміш гри 'Civilization' на найлегшому рівні та каталогу нерухомості класу люкс. Головне - щоб було 'найбільше', ,,побільше'' і 'найшвидше' , і обов'язково звісно з його ж прізвищем на борту.Але це і смішно і сумно одночасно....Бо Лінкори стали анахронізмом ще під час Другої світової, поступившись авіаносцям. І сьогодні один дрон-камікадзе вартістю $500 може вивести з ладу радар корабля вартістю $5 мільярдів. А твердження про ядерну війну з без'ядерною країною - це взагалі просто новий рівень політичного сюрреалізму..... Ми бачимо сьогодні не лідера вільного світу, а людину, замкнену в інфантильних ілюзіях. Живучи десь у своій паралельній системі координат, він розставляє іграшкові кораблі на мапі свого уявного всесвіту, сюрреалізм його заяв сягає піка: він серйозно здається, приміряє на себе роль творця, приписує собі порятунок світу від ядерного зіткнення там, де одна зі сторін - Україна - давно не має ядерного арсеналу. Це небезпечна гра в Бога, де правила існують лише в його свідомості.....Це вже діагноз. І не треба бути медиком щоб це бачити і розуміти....

показать весь комментарий
06.02.2026 00:19 Ответить
" https://defence-ua.com/news/linkor_imeni_trampa_dlja_vms_ssha_jakij_koshtuvatime_bilshe_nizh_avianosets_scho_vin_zmozhe_ta_jaki_jogo_harakteristiki-21281.html Лінкор у ******** війні..."
мене, особисто, бентежить вартість
Але, головне - це смердюча xвормула трампла+ ******,
коли потім, раптово, трампло зупинило ядерне бомбардування української території,
не акцентуючи цілей і xто окупант
показать весь комментарий
06.02.2026 18:47 Ответить
Ніколи не міг уявити що таке стане президентом США та ще й 2 рази.... щось не те з Америкою якщо такі стають там президентами.
показать весь комментарий
06.02.2026 00:53 Ответить
тільки дітойоб трампон-гандон не договорює, що це "запобігання" ядерної війни реалізовувалось через ПОВНЕ вивезення ядерних ракет з території України!
В москалів ядерні ракети ніхто, звичайно ж, не забирав....

Ось так і "запобігли" пєндоси ядерній війні! Але це ще не вечір і цікаво, що пєндоси будуть *******, коли кацапи вже з кінцями з'їдуть з катушок і почнуть закидувати Україну ядерками?....
Питання, звісно ж, риторичне. Ми всі прекрасно знаємо, що вони будуть казати: "глибоке занепокоєння" і "рішуча стурбованість"!😡

Хоча пєндосів можна легко зрозуміти, бо вони на протилежному кінці світу від України і головне, що ці ядерки не будуть падати на їх голови....
показать весь комментарий
06.02.2026 02:53 Ответить
Я так розумію, що між америкою і японією в 45 була ядерна війна?
Пройде час і над старим буде реготати весь світ. А зєля зробить на ньому свій новий стартап
показать весь комментарий
06.02.2026 03:49 Ответить
Сподіваюсь, що свій новий стартап зеля зробить вже в тюрмі. Мінімум на другому строці, а краще вже на пожиттєвому.
показать весь комментарий
06.02.2026 09:53 Ответить
Планєта обезян
показать весь комментарий
06.02.2026 04:22 Ответить
незрозуміла укр пра?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:49 Ответить
Трапм у нужны побрякушки(герой росии, почётный жилец всех городов россии , почетный строитель московы) , звания и деньги. Адеватные люди должны подарить Импичмент. Слава Украине!
показать весь комментарий
06.02.2026 06:26 Ответить
Оце наслідки довгого тренду на посилену конкуренцію. Справа не в суті того, що робиш, а яке місце посідаєш. Може всім світом скинутись медалями, ординами та грамотами які тільки є, - хай бавиться, менше часу буде на вибрики.
показать весь комментарий
06.02.2026 07:15 Ответить
мо втрьох:? ти, Клінтон і Епштейн
показать весь комментарий
06.02.2026 07:37 Ответить
Та не,не прав- щас все решает ***********...
показать весь комментарий
06.02.2026 07:45 Ответить
Дебіл!!! А в України є ядерна зброя? А де ваші гарантії за Будапештським меморандумом?
показать весь комментарий
06.02.2026 07:57 Ответить
А сонце не завдяки йому стає?
показать весь комментарий
06.02.2026 08:53 Ответить
Яке марення! Це хвора людина !
показать весь комментарий
06.02.2026 09:18 Ответить
И не поспоришь! Венесуэлу ядеркой не взорвал, Иран не взорвал, себя не взорвал (гражданская война в США) - это уже 3! Кстати и саму гражданскую он остановил. 🤣😭 Дебил ***** - вот кого Лавров вспоминал!
показать весь комментарий
06.02.2026 09:22 Ответить
Про Третю - не факт. Якщо його айсесовці ще намолотять білих громадян США, громадянську чекати не доведеться.
показать весь комментарий
06.02.2026 09:55 Ответить
О ВЕЛИКИЙ І МУДРИЙ!!!! Славімо його!
показать весь комментарий
06.02.2026 09:57 Ответить
Також трамп зупинив війну між марсіанами і землянами! Ви скажете, що вона і не починалася... Саме так, бо він її зупинив. Що не так?
показать весь комментарий
06.02.2026 10:30 Ответить
нагадує "сралінізм" в циклі відтворення, або критичні помилки перекладу,
а за ту відмову від "ядерки" варто перепоховати "кравчучку" в скотомогильнику.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:28 Ответить
