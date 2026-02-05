Трамп: Я предотвратил начало ядерной войны между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп утверждает, что смог предотвратить ядерные войны во всем мире, в частности между Россией и Украиной. Он призывает разработать новое усовершенствованное соглашение с Москвой об ограничении ядерных арсеналов.

Об этом политик написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

О ядерных войнах

Трамп похвастался, что США — "самая мощная страна в мире" и приписал себе заслугу в восстановлении американских вооруженных сил, включая новое и модернизированное ядерное оружие.

"Я также добавил космические войска и сейчас продолжаю перестраивать наши вооруженные силы на уровне, которого раньше не было. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что плавали по морям во время Второй мировой войны — "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие. Я предотвратил начало ядерных войн в мире между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной", - утверждает глава Белого дома.

О завершении действия договора CHO-III с РФ

Трамп убежден, что США и РФ нужно не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, а разработать новое соглашение.

"Вместо того чтобы продлевать "NEW START" (неудачно заключенное соглашение Соединенных Штатов, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени в будущем", - добавил он.

Что такое договор СНВ?

Договор СНВ (или START — Strategic Arms Reduction Treaty) — это международное соглашение между США и СССР (впоследствии Россией) о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в частности ядерных боеголовок и средств их доставки (межконтинентальных ракет, бомбардировщиков). Первый договор (СНВ-1) подписан в 1991 году.

Основные положения договора СНВ:

Ограничение вооружений: Сокращение ядерных арсеналов до 700 развернутых МБР, БРПЧ и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них и 800 развернутых/нерасвернутых пусковых установок.

Верификация: Механизмы контроля включают инспекционную деятельность, обмен данными о местах дислокации, состоянии и численности вооружений.

Транспарентность: Обмен телеметрическими данными во время испытаний ракет для подтверждения соблюдения ограничений.

Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК): Орган для решения вопросов, связанных с выполнением договора.

СНВ-3 был подписан между РФ и США в 2010 году.

