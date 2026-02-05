Трамп: Я предотвратил начало ядерной войны между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп утверждает, что смог предотвратить ядерные войны во всем мире, в частности между Россией и Украиной. Он призывает разработать новое усовершенствованное соглашение с Москвой об ограничении ядерных арсеналов.
Об этом политик написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
О ядерных войнах
Трамп похвастался, что США — "самая мощная страна в мире" и приписал себе заслугу в восстановлении американских вооруженных сил, включая новое и модернизированное ядерное оружие.
"Я также добавил космические войска и сейчас продолжаю перестраивать наши вооруженные силы на уровне, которого раньше не было. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что плавали по морям во время Второй мировой войны — "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие. Я предотвратил начало ядерных войн в мире между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной", - утверждает глава Белого дома.
О завершении действия договора CHO-III с РФ
Трамп убежден, что США и РФ нужно не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, а разработать новое соглашение.
"Вместо того чтобы продлевать "NEW START" (неудачно заключенное соглашение Соединенных Штатов, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени в будущем", - добавил он.
Что такое договор СНВ?
Договор СНВ (или START — Strategic Arms Reduction Treaty) — это международное соглашение между США и СССР (впоследствии Россией) о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в частности ядерных боеголовок и средств их доставки (межконтинентальных ракет, бомбардировщиков). Первый договор (СНВ-1) подписан в 1991 году.
Основные положения договора СНВ:
- Ограничение вооружений: Сокращение ядерных арсеналов до 700 развернутых МБР, БРПЧ и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них и 800 развернутых/нерасвернутых пусковых установок.
- Верификация: Механизмы контроля включают инспекционную деятельность, обмен данными о местах дислокации, состоянии и численности вооружений.
- Транспарентность: Обмен телеметрическими данными во время испытаний ракет для подтверждения соблюдения ограничений.
- Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК): Орган для решения вопросов, связанных с выполнением договора.
СНВ-3 был подписан между РФ и США в 2010 году.
Та щось Рудий не це гонить. Ядерна війна МІЖ КРАЇНАМИ може бути тільки коли обидві країни мають ядерну зброю. А на якому хуторі в Україні знаходиться її ядерна зброя? Можливо світ чогось не знає, що знає Рудий дибіл?
Це як випустити кнопкову Nokia, але позолочену і розміром з хмарочос. Вона все одно не тягне TikTok, зате красиво тоне. Лінкор у ******** війні - це ідеальна мішень. Це як виїхати на лицарський турнір у золотих обладунках проти снайпера з дроном. Дуже дорого, дуже велично, але вистачить тільки на один 'приліт' дешевого безпілотника. Дивує і його дитяче уявлення про іх потужність "у 100 разів": Якщо вони у 100 разів потужніші, то вони мають стріляти не снарядами, а маленькими лінкорами, які в польоті теж стріляють лінкорами. Це єдиний спосіб виправдати таку його математику.Але найбільш абсурдна частина - його заява про запобігання ядерній війні між рф та Україною. Бо всім же очевидно і зрозуміло що Доня запобіг ядерній війні між росією та Україною так само успішно, як він запобіг би нападу марсіан на Жмеринку. В обох випадках у однієї зі сторін просто немає зброї для такої війни. Чи Доня забув ,що Україна віддала свою ядерну зброю ще у 90-х? Чи він думав думав, що ми її просто переховали в підвалах і чекали, поки він напише пост у Truth Social, щоб передумати.?Це як вихвалятися, що ти запобіг перестрілці між озброєним бандитом і вегетаріанцем з морквою. Ну просто Миротворець 80-го рівня! Доня зараз активно просуває ідею "Золотого віку" (Golden Age) під своїм керівництвом. Він просто хворий на комплекс Бога: ВІн не просто будує флот, він будує декорації для фільму, де він - головний герой. Космічні війська вже є, лінкори на підході, залишилося тільки відновити кавалерію на бойових єдинорогах.Його ******* стратегія і політика - це суміш гри 'Civilization' на найлегшому рівні та каталогу нерухомості класу люкс. Головне - щоб було 'найбільше', ,,побільше'' і 'найшвидше' , і обов'язково звісно з його ж прізвищем на борту.Але це і смішно і сумно одночасно....Бо Лінкори стали анахронізмом ще під час Другої світової, поступившись авіаносцям. І сьогодні один дрон-камікадзе вартістю $500 може вивести з ладу радар корабля вартістю $5 мільярдів. А твердження про ядерну війну з без'ядерною країною - це взагалі просто новий рівень політичного сюрреалізму..... Ми бачимо сьогодні не лідера вільного світу, а людину, замкнену в інфантильних ілюзіях. Живучи десь у своій паралельній системі координат, він розставляє іграшкові кораблі на мапі свого уявного всесвіту, сюрреалізм його заяв сягає піка: він серйозно здається, приміряє на себе роль творця, приписує собі порятунок світу від ядерного зіткнення там, де одна зі сторін - Україна - давно не має ядерного арсеналу. Це небезпечна гра в Бога, де правила існують лише в його свідомості.....Це вже діагноз. І не треба бути медиком щоб це бачити і розуміти....
мене, особисто, бентежить вартість
Але, головне - це смердюча xвормула трампла+ ******,
коли потім, раптово, трампло зупинило ядерне бомбардування української території,
не акцентуючи цілей і xто окупант
В москалів ядерні ракети ніхто, звичайно ж, не забирав....
Ось так і "запобігли" пєндоси ядерній війні! Але це ще не вечір і цікаво, що пєндоси будуть *******, коли кацапи вже з кінцями з'їдуть з катушок і почнуть закидувати Україну ядерками?....
Питання, звісно ж, риторичне. Ми всі прекрасно знаємо, що вони будуть казати: "глибоке занепокоєння" і "рішуча стурбованість"!😡
Хоча пєндосів можна легко зрозуміти, бо вони на протилежному кінці світу від України і головне, що ці ядерки не будуть падати на їх голови....
