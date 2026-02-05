Новини Трамп про ядерну зброю Заяви Трампа Ядерне роззброєння США та РФ
Трамп: Я запобіг початку ядерної війни між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що зміг запобігти ядерним війнам у всьому світі, зокрема між Росією та Україною. Він закликає розробити нову вдосконалену угоду з Москвою про обмеження ядерних арсеналів.

Про це політик написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про ядерні війни

Трамп похвалився, що США — "найпотужніша країна у світі" та приписав собі заслугу у відновленні американських збройних сил включно з новою та модернізованою ядерною зброєю.

"Я також додав космічні війська й зараз продовжую перебудовувати наші збройні сили на рівні, якого раніше не було. Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що плавали морями під час Другої світової війни — "Айова", "Міссурі", "Алабама" та інші. Я запобіг початку ядерних воєн у світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною", - стверджує глава Білого дому.

Про завершення дії договору CHO-III з РФ 

Трамп переконаний, що США і РФ треба не продовжувати Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, а розробити нову угоду.

"Замість того щоб продовжувати "NEW START" (невдало укладена угода Сполучених Штатів, яка, крім усього іншого, грубо порушується), ми повинні доручити нашим ядерним експертам розробити новий, вдосконалений і модернізований договір, який буде діяти протягом тривалого часу в майбутньому", - додав він.

Що таке договір СНО?

Договір СНО (або START — Strategic Arms Reduction Treaty) — це міжнародна угода між США та СРСР (згодом Росією) про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, зокрема ядерних боєголовок та засобів їх доставки (міжконтинентальних ракет, бомбардувальників). Перший договір (СНО-1) підписано у 1991 році.

Основі положенні договору СНО:

  • Обмеження озброєнь: Скорочення ядерних арсеналів до 700 розгорнутих МБР, БРПЧ та важких бомбардувальників (ТБ), 1550 боєзарядів на них, та 800 розгорнутих/нерозгорнутих пускових установок.
  • Верифікація: Механізми контролю включають інспекційну діяльність, обмін даними про місця дислокації, стан та чисельність озброєнь.
  • Транспарентність: Обмін телеметричними даними під час випробувань ракет для підтвердження дотримання обмежень.
  • Двостороння консультативна комісія (ДКК): Орган для вирішення питань, пов'язаних із виконанням договору.

СНО-3 був підписаний між РФ та США у 2010 році.

Топ коментарі
+70
А небо та землю не він створив?
показати весь коментар
05.02.2026 21:32 Відповісти
+63
Між? Україна не має ядерної зброї, придурку. Ви ж її й відібрали
показати весь коментар
05.02.2026 21:33 Відповісти
+56
- Мертве море знаєш?
- Так.
- Я вбив!
показати весь коментар
05.02.2026 21:34 Відповісти
Чим ти там запобіг ???
Клюшкою 🏑 чи клавішами на роялі ??
Мага мага ганста стайл !!
показати весь коментар
05.02.2026 23:02 Відповісти
Стоп стоп.....
У Львівських Авіаносців (N° 1 ім.Бандери та N° 2 ім.Петлюри ) немає ядерної зброї !!!
Тобто трапб спалився!!! Визнав привселюдно що рашка загрожувала ще й ядерним геноцидом !!!! Отакої!!
А як же "друг валодя хочєт міра" ?

Ну *********** © !!!!!!
показати весь коментар
05.02.2026 23:07 Відповісти
От ****! Якби не ця руда бібізяна, Україна б як в'їпала б по рашці ядрьоною бімбою! Все б давно закінчилося!
показати весь коментар
05.02.2026 23:13 Відповісти
🤣
показати весь коментар
05.02.2026 23:21 Відповісти
А я предотвратил вторжение инопланетных ксеноксов на Землю. Пришлось немного потратиться на бухло.
показати весь коментар
05.02.2026 23:25 Відповісти
Погано попрацювали. Один "ксенококс" всетаки прорвався і керує Україною.
показати весь коментар
05.02.2026 23:37 Відповісти
Другого старого маразматика (перший сидить в кремлі чи під Валдаєм) вже навіть не хочеться коментувати... А щодо будь-якої ядерної війни в глобальному сенсі, то, на мою думку, це така собі лякалка супротивників, щоб вони не робили певні речі. Адже, наприклад, навіть повна поразка Росії у війні з втратою всього, що вона захопила (включно з Кримом) це лише поразка, а не привід робити загальний суїцид (навіть і разом з рештою світу). Люди зі здоровим глуздом можуть пустити в хід ядерну зброю (при наявності її в них) за однієї умови: якщо знатимуть, що їм все рівно кірдик (в буквальному розумінні та без жодних варіантів). А для цього або супротивник в разі перемоги має планувати тотальний геноцид переможених, або ж бути божевільним і готуватиметься застосувати свою ядерну зброю (щодо останнього, то ядерна зброя це все ж зброя колективна, і для її застосування недостатньо лише одного з поїхавшим дахом).
показати весь коментар
05.02.2026 23:30 Відповісти
@ (у перекладі):
Владу у США захопила банда педофілів:
- старший радник Білого дому Беннон;
- номінант на посаду голови ФРС Уорш;
- номінант на посаду генпрокурора Ґетц;
- генпрокурор Барр;
- генпрокурор Бонді;
- міністр торгівлі Лютнік;
- міністр праці Акосто...
Тобто, клієнти Епштейна - це кадровий резерв Трампа.
показати весь коментар
05.02.2026 23:32 Відповісти
Ви забули про посаду: "зять трампла" - Кушнер мол. там суперова історія з родичами
показати весь коментар
06.02.2026 18:32 Відповісти
Та від таких зусиль, обісрався в прямому ефірі.
показати весь коментар
05.02.2026 23:39 Відповісти
В Україні нема ЯДЕРНОЇ зброї ! Дебілоід!
показати весь коментар
06.02.2026 10:24 Відповісти
Боліє дід. Марить...
показати весь коментар
05.02.2026 23:45 Відповісти
Хворіє...
показати весь коментар
06.02.2026 01:06 Відповісти
Та щось Рудий не це гонить. Ядерна війна МІЖ КРАЇНАМИ може бути тільки коли обидві країни мають ядерну зброю. А на якому хуторі в Україні знаходиться її ядерна зброя? Можливо світ чогось не знає, що знає Рудий дибіл?
показати весь коментар
05.02.2026 23:49 Відповісти
Как же так? Были ли у него родители, воспитатели, учителя? Где он вообще вырос? Как так получилось, что мир прошёл мимо него или он все 80 лет пробыл в анабиозе? Спал бы дальше! На кой х.. морочить мозги всей планете своими младенческими фантазиями!
показати весь коментар
06.02.2026 00:02 Відповісти
Родители были: папа-миллионер всё ему покупал, вплоть до домашних учителей (школу Донни не потянул) и диплома бакалавра заштатного вуза (из Лиги Плюща настолько тупыми не выходят - в приличный диплом никто бы не поверил). Мама была в ужасе от своего произведения (читаем её мемуары - они и отдельные цитаты из них есть по всей Сети) и только молилась, чтобы Донни никогда не пошёл бы в политику.
Учителя не задерживались дольше месяца - не выдерживали тупости и наглости ученика.
Профессиональная деятельность была направлена на обман, подлость, подставы, подделки и воровство. Разорить и обанкротить казино - это надо очень постараться!!! Как в том анекдоте:

- Как вам с таким незавидным АйКью удалось стать миллионером?
- Очень просто - дорогое бухло, наркота, дорогие шлюхи, сомнительные гешефты!
- Но как?!!!
- Мой папа был миллиардером!

Ну а душа успокоилась в результате в качестве ведущего дешёвых шоу на ТВ - там он оказался на своём месте, корча рожи, бахвалясь,, обижая персонал и унижая героев шоу.
И там бы ему и остаться, но кто-то вытащил его в политику (чтоб этого "кого-то" черти жарили на самом горячем масле!) - и Штатам пришёл кирдык! И миру тоже, если не найдут вакцину прибрать этот рыжий вирус!
показати весь коментар
06.02.2026 09:45 Відповісти
Ця заява ДонІ від 5 лютого 2026 року - справжній невичерпний скарб для гумору, адже вона поєднує в собі ностальгію за епохою "піратів Карибського моря" та геополітичну фантастику.Доня анонсував будівництво "Золотого флоту" з лінкорів класу "Трамп" (наприклад, USS Defiant), які нібито у 100 разів потужніші за легендарну "Айову". ....Будувати лінкори у 2026 році -це в прямому і переносному сенсі "Золота іржа" в сумішші з рухом вперед "Назад у майбутнє"
Це як випустити кнопкову Nokia, але позолочену і розміром з хмарочос. Вона все одно не тягне TikTok, зате красиво тоне. Лінкор у ******** війні - це ідеальна мішень. Це як виїхати на лицарський турнір у золотих обладунках проти снайпера з дроном. Дуже дорого, дуже велично, але вистачить тільки на один 'приліт' дешевого безпілотника. Дивує і його дитяче уявлення про іх потужність "у 100 разів": Якщо вони у 100 разів потужніші, то вони мають стріляти не снарядами, а маленькими лінкорами, які в польоті теж стріляють лінкорами. Це єдиний спосіб виправдати таку його математику.Але найбільш абсурдна частина - його заява про запобігання ядерній війні між рф та Україною. Бо всім же очевидно і зрозуміло що Доня запобіг ядерній війні між росією та Україною так само успішно, як він запобіг би нападу марсіан на Жмеринку. В обох випадках у однієї зі сторін просто немає зброї для такої війни. Чи Доня забув ,що Україна віддала свою ядерну зброю ще у 90-х? Чи він думав думав, що ми її просто переховали в підвалах і чекали, поки він напише пост у Truth Social, щоб передумати.?Це як вихвалятися, що ти запобіг перестрілці між озброєним бандитом і вегетаріанцем з морквою. Ну просто Миротворець 80-го рівня! Доня зараз активно просуває ідею "Золотого віку" (Golden Age) під своїм керівництвом. Він просто хворий на комплекс Бога: ВІн не просто будує флот, він будує декорації для фільму, де він - головний герой. Космічні війська вже є, лінкори на підході, залишилося тільки відновити кавалерію на бойових єдинорогах.Його ******* стратегія і політика - це суміш гри 'Civilization' на найлегшому рівні та каталогу нерухомості класу люкс. Головне - щоб було 'найбільше', ,,побільше'' і 'найшвидше' , і обов'язково звісно з його ж прізвищем на борту.Але це і смішно і сумно одночасно....Бо Лінкори стали анахронізмом ще під час Другої світової, поступившись авіаносцям. І сьогодні один дрон-камікадзе вартістю $500 може вивести з ладу радар корабля вартістю $5 мільярдів. А твердження про ядерну війну з без'ядерною країною - це взагалі просто новий рівень політичного сюрреалізму..... Ми бачимо сьогодні не лідера вільного світу, а людину, замкнену в інфантильних ілюзіях. Живучи десь у своій паралельній системі координат, він розставляє іграшкові кораблі на мапі свого уявного всесвіту, сюрреалізм його заяв сягає піка: він серйозно здається, приміряє на себе роль творця, приписує собі порятунок світу від ядерного зіткнення там, де одна зі сторін - Україна - давно не має ядерного арсеналу. Це небезпечна гра в Бога, де правила існують лише в його свідомості.....Це вже діагноз. І не треба бути медиком щоб це бачити і розуміти....

показати весь коментар
06.02.2026 00:19 Відповісти
" https://defence-ua.com/news/linkor_imeni_trampa_dlja_vms_ssha_jakij_koshtuvatime_bilshe_nizh_avianosets_scho_vin_zmozhe_ta_jaki_jogo_harakteristiki-21281.html Лінкор у ******** війні..."
мене, особисто, бентежить вартість
Але, головне - це смердюча xвормула трампла+ ******,
коли потім, раптово, трампло зупинило ядерне бомбардування української території,
не акцентуючи цілей і xто окупант
показати весь коментар
06.02.2026 18:47 Відповісти
Ніколи не міг уявити що таке стане президентом США та ще й 2 рази.... щось не те з Америкою якщо такі стають там президентами.
показати весь коментар
06.02.2026 00:53 Відповісти
тільки дітойоб трампон-гандон не договорює, що це "запобігання" ядерної війни реалізовувалось через ПОВНЕ вивезення ядерних ракет з території України!
В москалів ядерні ракети ніхто, звичайно ж, не забирав....

Ось так і "запобігли" пєндоси ядерній війні! Але це ще не вечір і цікаво, що пєндоси будуть *******, коли кацапи вже з кінцями з'їдуть з катушок і почнуть закидувати Україну ядерками?....
Питання, звісно ж, риторичне. Ми всі прекрасно знаємо, що вони будуть казати: "глибоке занепокоєння" і "рішуча стурбованість"!😡

Хоча пєндосів можна легко зрозуміти, бо вони на протилежному кінці світу від України і головне, що ці ядерки не будуть падати на їх голови....
показати весь коментар
06.02.2026 02:53 Відповісти
Я так розумію, що між америкою і японією в 45 була ядерна війна?
Пройде час і над старим буде реготати весь світ. А зєля зробить на ньому свій новий стартап
показати весь коментар
06.02.2026 03:49 Відповісти
Сподіваюсь, що свій новий стартап зеля зробить вже в тюрмі. Мінімум на другому строці, а краще вже на пожиттєвому.
показати весь коментар
06.02.2026 09:53 Відповісти
Планєта обезян
показати весь коментар
06.02.2026 04:22 Відповісти
незрозуміла укр пра?
показати весь коментар
06.02.2026 18:49 Відповісти
Трапм у нужны побрякушки(герой росии, почётный жилец всех городов россии , почетный строитель московы) , звания и деньги. Адеватные люди должны подарить Импичмент. Слава Украине!
показати весь коментар
06.02.2026 06:26 Відповісти
Оце наслідки довгого тренду на посилену конкуренцію. Справа не в суті того, що робиш, а яке місце посідаєш. Може всім світом скинутись медалями, ординами та грамотами які тільки є, - хай бавиться, менше часу буде на вибрики.
показати весь коментар
06.02.2026 07:15 Відповісти
мо втрьох:? ти, Клінтон і Епштейн
показати весь коментар
06.02.2026 07:37 Відповісти
Та не,не прав- щас все решает ***********...
показати весь коментар
06.02.2026 07:45 Відповісти
Дебіл!!! А в України є ядерна зброя? А де ваші гарантії за Будапештським меморандумом?
показати весь коментар
06.02.2026 07:57 Відповісти
А сонце не завдяки йому стає?
показати весь коментар
06.02.2026 08:53 Відповісти
Яке марення! Це хвора людина !
показати весь коментар
06.02.2026 09:18 Відповісти
И не поспоришь! Венесуэлу ядеркой не взорвал, Иран не взорвал, себя не взорвал (гражданская война в США) - это уже 3! Кстати и саму гражданскую он остановил. 🤣😭 Дебил ***** - вот кого Лавров вспоминал!
показати весь коментар
06.02.2026 09:22 Відповісти
Про Третю - не факт. Якщо його айсесовці ще намолотять білих громадян США, громадянську чекати не доведеться.
показати весь коментар
06.02.2026 09:55 Відповісти
О ВЕЛИКИЙ І МУДРИЙ!!!! Славімо його!
показати весь коментар
06.02.2026 09:57 Відповісти
Також трамп зупинив війну між марсіанами і землянами! Ви скажете, що вона і не починалася... Саме так, бо він її зупинив. Що не так?
показати весь коментар
06.02.2026 10:30 Відповісти
нагадує "сралінізм" в циклі відтворення, або критичні помилки перекладу,
а за ту відмову від "ядерки" варто перепоховати "кравчучку" в скотомогильнику.
показати весь коментар
06.02.2026 18:28 Відповісти
