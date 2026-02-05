Трамп: Я запобіг початку ядерної війни між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп стверджує, що зміг запобігти ядерним війнам у всьому світі, зокрема між Росією та Україною. Він закликає розробити нову вдосконалену угоду з Москвою про обмеження ядерних арсеналів.

Про це політик написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про ядерні війни

Трамп похвалився, що США — "найпотужніша країна у світі" та приписав собі заслугу у відновленні американських збройних сил включно з новою та модернізованою ядерною зброєю.

"Я також додав космічні війська й зараз продовжую перебудовувати наші збройні сили на рівні, якого раніше не було. Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що плавали морями під час Другої світової війни — "Айова", "Міссурі", "Алабама" та інші. Я запобіг початку ядерних воєн у світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною", - стверджує глава Білого дому.

Про завершення дії договору CHO-III з РФ

Трамп переконаний, що США і РФ треба не продовжувати Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, а розробити нову угоду.

"Замість того щоб продовжувати "NEW START" (невдало укладена угода Сполучених Штатів, яка, крім усього іншого, грубо порушується), ми повинні доручити нашим ядерним експертам розробити новий, вдосконалений і модернізований договір, який буде діяти протягом тривалого часу в майбутньому", - додав він.

Що таке договір СНО?

Договір СНО (або START — Strategic Arms Reduction Treaty) — це міжнародна угода між США та СРСР (згодом Росією) про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, зокрема ядерних боєголовок та засобів їх доставки (міжконтинентальних ракет, бомбардувальників). Перший договір (СНО-1) підписано у 1991 році.

Основі положенні договору СНО:

Обмеження озброєнь: Скорочення ядерних арсеналів до 700 розгорнутих МБР, БРПЧ та важких бомбардувальників (ТБ), 1550 боєзарядів на них, та 800 розгорнутих/нерозгорнутих пускових установок.

Верифікація: Механізми контролю включають інспекційну діяльність, обмін даними про місця дислокації, стан та чисельність озброєнь.

Транспарентність: Обмін телеметричними даними під час випробувань ракет для підтвердження дотримання обмежень.

Двостороння консультативна комісія (ДКК): Орган для вирішення питань, пов'язаних із виконанням договору.

СНО-3 був підписаний між РФ та США у 2010 році.

