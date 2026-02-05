Трамп: Я запобіг початку ядерної війни між Росією та Україною
Президент США Дональд Трамп стверджує, що зміг запобігти ядерним війнам у всьому світі, зокрема між Росією та Україною. Він закликає розробити нову вдосконалену угоду з Москвою про обмеження ядерних арсеналів.
Про це політик написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про ядерні війни
Трамп похвалився, що США — "найпотужніша країна у світі" та приписав собі заслугу у відновленні американських збройних сил включно з новою та модернізованою ядерною зброєю.
"Я також додав космічні війська й зараз продовжую перебудовувати наші збройні сили на рівні, якого раніше не було. Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що плавали морями під час Другої світової війни — "Айова", "Міссурі", "Алабама" та інші. Я запобіг початку ядерних воєн у світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною", - стверджує глава Білого дому.
Про завершення дії договору CHO-III з РФ
Трамп переконаний, що США і РФ треба не продовжувати Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, а розробити нову угоду.
"Замість того щоб продовжувати "NEW START" (невдало укладена угода Сполучених Штатів, яка, крім усього іншого, грубо порушується), ми повинні доручити нашим ядерним експертам розробити новий, вдосконалений і модернізований договір, який буде діяти протягом тривалого часу в майбутньому", - додав він.
Що таке договір СНО?
Договір СНО (або START — Strategic Arms Reduction Treaty) — це міжнародна угода між США та СРСР (згодом Росією) про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, зокрема ядерних боєголовок та засобів їх доставки (міжконтинентальних ракет, бомбардувальників). Перший договір (СНО-1) підписано у 1991 році.
Основі положенні договору СНО:
- Обмеження озброєнь: Скорочення ядерних арсеналів до 700 розгорнутих МБР, БРПЧ та важких бомбардувальників (ТБ), 1550 боєзарядів на них, та 800 розгорнутих/нерозгорнутих пускових установок.
- Верифікація: Механізми контролю включають інспекційну діяльність, обмін даними про місця дислокації, стан та чисельність озброєнь.
- Транспарентність: Обмін телеметричними даними під час випробувань ракет для підтвердження дотримання обмежень.
- Двостороння консультативна комісія (ДКК): Орган для вирішення питань, пов'язаних із виконанням договору.
СНО-3 був підписаний між РФ та США у 2010 році.
Та щось Рудий не це гонить. Ядерна війна МІЖ КРАЇНАМИ може бути тільки коли обидві країни мають ядерну зброю. А на якому хуторі в Україні знаходиться її ядерна зброя? Можливо світ чогось не знає, що знає Рудий дибіл?
Учителя не задерживались дольше месяца - не выдерживали тупости и наглости ученика.
Профессиональная деятельность была направлена на обман, подлость, подставы, подделки и воровство. Разорить и обанкротить казино - это надо очень постараться!!! Как в том анекдоте:
- Как вам с таким незавидным АйКью удалось стать миллионером?
- Очень просто - дорогое бухло, наркота, дорогие шлюхи, сомнительные гешефты!
- Но как?!!!
- Мой папа был миллиардером!
Ну а душа успокоилась в результате в качестве ведущего дешёвых шоу на ТВ - там он оказался на своём месте, корча рожи, бахвалясь,, обижая персонал и унижая героев шоу.
И там бы ему и остаться, но кто-то вытащил его в политику (чтоб этого "кого-то" черти жарили на самом горячем масле!) - и Штатам пришёл кирдык! И миру тоже, если не найдут вакцину прибрать этот рыжий вирус!
Це як випустити кнопкову Nokia, але позолочену і розміром з хмарочос. Вона все одно не тягне TikTok, зате красиво тоне. Лінкор у ******** війні - це ідеальна мішень. Це як виїхати на лицарський турнір у золотих обладунках проти снайпера з дроном. Дуже дорого, дуже велично, але вистачить тільки на один 'приліт' дешевого безпілотника. Дивує і його дитяче уявлення про іх потужність "у 100 разів": Якщо вони у 100 разів потужніші, то вони мають стріляти не снарядами, а маленькими лінкорами, які в польоті теж стріляють лінкорами. Це єдиний спосіб виправдати таку його математику.Але найбільш абсурдна частина - його заява про запобігання ядерній війні між рф та Україною. Бо всім же очевидно і зрозуміло що Доня запобіг ядерній війні між росією та Україною так само успішно, як він запобіг би нападу марсіан на Жмеринку. В обох випадках у однієї зі сторін просто немає зброї для такої війни. Чи Доня забув ,що Україна віддала свою ядерну зброю ще у 90-х? Чи він думав думав, що ми її просто переховали в підвалах і чекали, поки він напише пост у Truth Social, щоб передумати.?Це як вихвалятися, що ти запобіг перестрілці між озброєним бандитом і вегетаріанцем з морквою. Ну просто Миротворець 80-го рівня! Доня зараз активно просуває ідею "Золотого віку" (Golden Age) під своїм керівництвом. Він просто хворий на комплекс Бога: ВІн не просто будує флот, він будує декорації для фільму, де він - головний герой. Космічні війська вже є, лінкори на підході, залишилося тільки відновити кавалерію на бойових єдинорогах.Його ******* стратегія і політика - це суміш гри 'Civilization' на найлегшому рівні та каталогу нерухомості класу люкс. Головне - щоб було 'найбільше', ,,побільше'' і 'найшвидше' , і обов'язково звісно з його ж прізвищем на борту.Але це і смішно і сумно одночасно....Бо Лінкори стали анахронізмом ще під час Другої світової, поступившись авіаносцям. І сьогодні один дрон-камікадзе вартістю $500 може вивести з ладу радар корабля вартістю $5 мільярдів. А твердження про ядерну війну з без'ядерною країною - це взагалі просто новий рівень політичного сюрреалізму..... Ми бачимо сьогодні не лідера вільного світу, а людину, замкнену в інфантильних ілюзіях. Живучи десь у своій паралельній системі координат, він розставляє іграшкові кораблі на мапі свого уявного всесвіту, сюрреалізм його заяв сягає піка: він серйозно здається, приміряє на себе роль творця, приписує собі порятунок світу від ядерного зіткнення там, де одна зі сторін - Україна - давно не має ядерного арсеналу. Це небезпечна гра в Бога, де правила існують лише в його свідомості.....Це вже діагноз. І не треба бути медиком щоб це бачити і розуміти....
мене, особисто, бентежить вартість
Але, головне - це смердюча xвормула трампла+ ******,
коли потім, раптово, трампло зупинило ядерне бомбардування української території,
не акцентуючи цілей і xто окупант
В москалів ядерні ракети ніхто, звичайно ж, не забирав....
Ось так і "запобігли" пєндоси ядерній війні! Але це ще не вечір і цікаво, що пєндоси будуть *******, коли кацапи вже з кінцями з'їдуть з катушок і почнуть закидувати Україну ядерками?....
Питання, звісно ж, риторичне. Ми всі прекрасно знаємо, що вони будуть казати: "глибоке занепокоєння" і "рішуча стурбованість"!😡
Хоча пєндосів можна легко зрозуміти, бо вони на протилежному кінці світу від України і головне, що ці ядерки не будуть падати на їх голови....
Пройде час і над старим буде реготати весь світ. А зєля зробить на ньому свій новий стартап
а за ту відмову від "ядерки" варто перепоховати "кравчучку" в скотомогильнику.