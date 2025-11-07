США мають значну ядерну перевагу і "могли б підірвати світ 150 разів", - Трамп

Трамп — про ядерну перевагу і переговори з Росією та Китаєм

Президент США Дональд Трамп розповів про перемовини зі Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним щодо денуклеаризації та заявив, що США мають перевагу в ядерному арсеналі, але не прагнуть його застосовувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Він зазначив,  що провів окремі перемовини з китайським та російським лідерами.

Трамп заявив, що його зовнішньополітичною доктриною стала б денуклеаризація світу. За його словами, Сполучені Штати мають достатньо ядерної зброї й очолюють світ за її потужністю, Росія посідає друге місце, а Китай - третє.

"Китай відстає, але через 4–5 років вони нас доженуть. Вони працюють над ядерним озброєнням понаднормово. Я вважаю, що денуклеаризація була б чудовим рішенням. Ми можемо знищити світ 150 разів, і це абсолютно зайве", - заявив Трамп, коментуючи свої переговори з лідером КНР Сі Цзіньпінем у Південній Кореї.

Трамп зазначив, що вже обговорював питання скорочення ядерних арсеналів із Путіним та Сі Цзіньпінем. "Усі хотіли б витрачати ці гроші на інші речі, які дійсно можуть принести користь людям", - сказав він.

Президент додав, що розраховує домовитися з Китаєм і Росією щодо денуклеаризації та прагне "миру в усьому світі". На його думку, світ "дуже близький" до цього, і серед великих конфліктів залишилася лише "одна війна", ймовірно маючи на увазі російсько-українську.

Китай росія ядерна зброя Трамп Дональд
Топ коментарі
+10
Ще один підриватель хрінов
07.11.2025 08:04 Відповісти
+5
в мене питання,навіщо обирати президентом істоту в віці,в якому прояви та загострення діагнозу з ознаками ,,не сповна розуму,, це як місячні по графіку
07.11.2025 08:10 Відповісти
+3
навіщо світ ,треба тільки Рашу
07.11.2025 08:03 Відповісти
ядерний удар по ній і означає знищення Землі.
сподіваюся що ЯО більше не застосують.
07.11.2025 08:06 Відповісти
марно,раз вони почали мірятися розмірами то може вибухнути навіть не очікуванно....
07.11.2025 08:11 Відповісти
вони завжди домовлялися, навіть у найнапруженіші часи.
це лише елемент політики і не більше...
07.11.2025 08:28 Відповісти
питання в іншому,за чий рахунок??...
07.11.2025 08:47 Відповісти
Ядерна зима? - кацапи теж грозяться стерти Світ на порох
07.11.2025 08:06 Відповісти
в мене питання,навіщо обирати президентом істоту в віці,в якому прояви та загострення діагнозу з ознаками ,,не сповна розуму,, це як місячні по графіку
07.11.2025 08:10 Відповісти
Інколи місячні приходять поза графіком.
07.11.2025 09:04 Відповісти
дЄбіл
07.11.2025 08:11 Відповісти
"как же он работал в Очісткє"?
07.11.2025 08:55 Відповісти
шо вони так ******* ядерними пісюнами мірятися
07.11.2025 08:11 Відповісти
Тому, що вони тупі у всьому, чого торкаються. До того ж вони неосвічені навіть десь на рівні 6-го класу середньої школи. Вони можуть вживати слова, які їм не зрозуміли, але це тільки косметика їхньої тупості. Насправді їм нічого не відомо навіть елементарного про будову матерії. Спитайте кожного з них, як називаються ізотопи водню, і що воно взагалі таке якісь ізотопи?
Друге, вони не мають такої якості як уява. Ці, по суті кретини, не можуть собі уявити наслідки їхніх дій навіть на близьке майбутнє.
07.11.2025 08:27 Відповісти
Нічого не вийде, не для того наш Лідор посадив мільярд дерев
07.11.2025 08:12 Відповісти
Ще є хімічна зброя,бактеріологічна.....По 150 на кожну...
07.11.2025 08:14 Відповісти
Дурень
07.11.2025 08:24 Відповісти
07.11.2025 08:31 Відповісти
Він хотів сказати 100500 разів та знову щось наплутав.
07.11.2025 09:00 Відповісти
Невже ніхто в США не помічає, що дід несповна розуму. І взагалі, подивіться, яких довбо.бів понавибирали люди всюди у Світі і Україна - не виняток! Може це якесь колективне запаморочення?
07.11.2025 09:14 Відповісти
Якби Трамп був тоді Президентом, то ядерної зброї не винайшли ...
07.11.2025 09:17 Відповісти
достаточно было один раз Хйлу вместо красной дорожки автозак подвезти.
07.11.2025 10:50 Відповісти
к тому же - такой подход сам Хйло легитимизировал похищением Овоща. поэтому для него это было бы симметричным ответом (как и многое другой).
07.11.2025 10:53 Відповісти
С таким заявлением что 150 раз могут взорвать, так от рахи-******** ничем не отличаются! Надо было и 200 сказать--- сойдёт конюхам.
07.11.2025 11:26 Відповісти
Терміново - Трамп ідіот! Хоча ні, не терміново, - це вже дуже давно відомо. Чергова ідіотська заява🤦‍♂️🤦‍♂️
07.11.2025 12:06 Відповісти
 
 