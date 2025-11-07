США мають значну ядерну перевагу і "могли б підірвати світ 150 разів", - Трамп
Президент США Дональд Трамп розповів про перемовини зі Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним щодо денуклеаризації та заявив, що США мають перевагу в ядерному арсеналі, але не прагнуть його застосовувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Він зазначив, що провів окремі перемовини з китайським та російським лідерами.
Трамп заявив, що його зовнішньополітичною доктриною стала б денуклеаризація світу. За його словами, Сполучені Штати мають достатньо ядерної зброї й очолюють світ за її потужністю, Росія посідає друге місце, а Китай - третє.
"Китай відстає, але через 4–5 років вони нас доженуть. Вони працюють над ядерним озброєнням понаднормово. Я вважаю, що денуклеаризація була б чудовим рішенням. Ми можемо знищити світ 150 разів, і це абсолютно зайве", - заявив Трамп, коментуючи свої переговори з лідером КНР Сі Цзіньпінем у Південній Кореї.
Трамп зазначив, що вже обговорював питання скорочення ядерних арсеналів із Путіним та Сі Цзіньпінем. "Усі хотіли б витрачати ці гроші на інші речі, які дійсно можуть принести користь людям", - сказав він.
Президент додав, що розраховує домовитися з Китаєм і Росією щодо денуклеаризації та прагне "миру в усьому світі". На його думку, світ "дуже близький" до цього, і серед великих конфліктів залишилася лише "одна війна", ймовірно маючи на увазі російсько-українську.
сподіваюся що ЯО більше не застосують.
це лише елемент політики і не більше...
Друге, вони не мають такої якості як уява. Ці, по суті кретини, не можуть собі уявити наслідки їхніх дій навіть на близьке майбутнє.