США имеют значительное ядерное преимущество и "могли бы взорвать мир 150 раз", - Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным по денуклеаризации и заявил, что США имеют преимущество в ядерном арсенале, но не стремятся его применять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Он отметил, что провел отдельные переговоры с китайским и российским лидерами.

Трамп заявил, что его внешнеполитической доктриной стала бы денуклеаризация мира. По его словам, Соединенные Штаты имеют достаточно ядерного оружия и возглавляют мир по его мощности, Россия занимает второе место, а Китай - третье.

"Китай отстает, но через 4-5 лет они нас догонят. Они работают над ядерным вооружением сверхурочно. Я считаю, что денуклеаризация была бы прекрасным решением. Мы можем уничтожить мир 150 раз, и это абсолютно лишнее", - заявил Трамп, комментируя свои переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США начнут немедленное испытание ядерного оружия, - Трамп

Трамп отметил, что уже обсуждал вопрос сокращения ядерных арсеналов с Путиным и Си Цзиньпином. "Все хотели бы тратить эти деньги на другие вещи, которые действительно могут принести пользу людям", - сказал он.

Президент добавил, что рассчитывает договориться с Китаем и Россией о денуклеаризации и стремится к "миру во всем мире". По его мнению, мир "очень близок" к этому, и среди крупных конфликтов осталась только "одна война", вероятно имея в виду российско-украинскую.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп снова заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине