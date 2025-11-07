РУС
США имеют значительное ядерное преимущество и "могли бы взорвать мир 150 раз", - Трамп

Трамп — о ядерном преимуществе и переговорах с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным по денуклеаризации и заявил, что США имеют преимущество в ядерном арсенале, но не стремятся его применять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Он отметил, что провел отдельные переговоры с китайским и российским лидерами.

Трамп заявил, что его внешнеполитической доктриной стала бы денуклеаризация мира. По его словам, Соединенные Штаты имеют достаточно ядерного оружия и возглавляют мир по его мощности, Россия занимает второе место, а Китай - третье.

"Китай отстает, но через 4-5 лет они нас догонят. Они работают над ядерным вооружением сверхурочно. Я считаю, что денуклеаризация была бы прекрасным решением. Мы можем уничтожить мир 150 раз, и это абсолютно лишнее", - заявил Трамп, комментируя свои переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США начнут немедленное испытание ядерного оружия, - Трамп

Трамп отметил, что уже обсуждал вопрос сокращения ядерных арсеналов с Путиным и Си Цзиньпином. "Все хотели бы тратить эти деньги на другие вещи, которые действительно могут принести пользу людям", - сказал он.

Президент добавил, что рассчитывает договориться с Китаем и Россией о денуклеаризации и стремится к "миру во всем мире". По его мнению, мир "очень близок" к этому, и среди крупных конфликтов осталась только "одна война", вероятно имея в виду российско-украинскую.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп снова заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине

Топ комментарии
+8
Ще один підриватель хрінов
показать весь комментарий
07.11.2025 08:04 Ответить
+3
в мене питання,навіщо обирати президентом істоту в віці,в якому прояви та загострення діагнозу з ознаками ,,не сповна розуму,, це як місячні по графіку
показать весь комментарий
07.11.2025 08:10 Ответить
+2
навіщо світ ,треба тільки Рашу
показать весь комментарий
07.11.2025 08:03 Ответить
навіщо світ ,треба тільки Рашу
показать весь комментарий
07.11.2025 08:03 Ответить
ядерний удар по ній і означає знищення Землі.
сподіваюся що ЯО більше не застосують.
показать весь комментарий
07.11.2025 08:06 Ответить
марно,раз вони почали мірятися розмірами то може вибухнути навіть не очікуванно....
показать весь комментарий
07.11.2025 08:11 Ответить
вони завжди домовлялися, навіть у найнапруженіші часи.
це лише елемент політики і не більше...
показать весь комментарий
07.11.2025 08:28 Ответить
питання в іншому,за чий рахунок??...
показать весь комментарий
07.11.2025 08:47 Ответить
Ще один підриватель хрінов
показать весь комментарий
07.11.2025 08:04 Ответить
Ядерна зима? - кацапи теж грозяться стерти Світ на порох
показать весь комментарий
07.11.2025 08:06 Ответить
в мене питання,навіщо обирати президентом істоту в віці,в якому прояви та загострення діагнозу з ознаками ,,не сповна розуму,, це як місячні по графіку
показать весь комментарий
07.11.2025 08:10 Ответить
Інколи місячні приходять поза графіком.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:04 Ответить
дЄбіл
показать весь комментарий
07.11.2025 08:11 Ответить
"как же он работал в Очісткє"?
показать весь комментарий
07.11.2025 08:55 Ответить
шо вони так ******* ядерними пісюнами мірятися
показать весь комментарий
07.11.2025 08:11 Ответить
Тому, що вони тупі у всьому, чого торкаються. До того ж вони неосвічені навіть десь на рівні 6-го класу середньої школи. Вони можуть вживати слова, які їм не зрозуміли, але це тільки косметика їхньої тупості. Насправді їм нічого не відомо навіть елементарного про будову матерії. Спитайте кожного з них, як називаються ізотопи водню, і що воно взагалі таке якісь ізотопи?
Друге, вони не мають такої якості як уява. Ці, по суті кретини, не можуть собі уявити наслідки їхніх дій навіть на близьке майбутнє.
показать весь комментарий
07.11.2025 08:27 Ответить
Нічого не вийде, не для того наш Лідор посадив мільярд дерев
показать весь комментарий
07.11.2025 08:12 Ответить
Ще є хімічна зброя,бактеріологічна.....По 150 на кожну...
показать весь комментарий
07.11.2025 08:14 Ответить
Дурень
показать весь комментарий
07.11.2025 08:24 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 08:31 Ответить
Він хотів сказати 100500 разів та знову щось наплутав.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:00 Ответить
Невже ніхто в США не помічає, що дід несповна розуму. І взагалі, подивіться, яких довбо.бів понавибирали люди всюди у Світі і Україна - не виняток! Може це якесь колективне запаморочення?
показать весь комментарий
07.11.2025 09:14 Ответить
Якби Трамп був тоді Президентом, то ядерної зброї не винайшли ...
показать весь комментарий
07.11.2025 09:17 Ответить
 
 