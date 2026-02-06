Росія роками порушувала умови договору про ядерну зброю. США вестимуть переговори з позиції сили, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо після завершення дії договору щодо скорочення ядерних озброєнь з РФ заявив, що Штати вестимуть переговори про нову угоду "з позиції сили".

Про це Рубіо написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Росія нехтувала положеннями договору

Рубіо нагадав, що 5 лютого термін дії договору СНО-3 закінчився і після цього прихильники контролю над ядерними озброєннями та багато голосів у ЗМІ намагалися представити закінчення терміну дії договору як ознаку того, що Сполучені Штати розпочинають нову гонку ядерних озброєнь.

"Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання нового договору СНО у 2023 році, після того, як роками нехтувала його умовами", - зауважив посадовець.

Нові переговори про угоду

Він зауважив, що після завершення дії договору перед Сполученими Штатами стояв вибір: або односторонньо зобов'язати себе, або визнати, що нова ера вимагає нового підходу, а саме укладання угоди, яка відображатиме те, що США можуть незабаром зіткнутися не з одним, а з двома ядерними суперниками: Росією та Китаєм.

За його словами, США встановлять "найвищі стандарти" для всіх потенційних ядерних партнерів і не погодяться на умови, які шкодять країні. Він також заявив, що Вашингтон не закриватиме очі на порушення домовленостей "заради угоди".

"США завжди будуть вести переговори з позиції сили. Росія і Китай не повинні очікувати, що Сполучені Штати будуть стояти осторонь, поки вони ухиляються від своїх зобов'язань і розширюють свої ядерні сили. Ми збережемо потужний, надійний і модернізований ядерний стримуючий фактор", - додав Рубіо.

Що таке договір СНО?

Договір СНО (або START — Strategic Arms Reduction Treaty) — це міжнародна угода між США та СРСР (згодом Росією) про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, зокрема ядерних боєголовок та засобів їх доставки (міжконтинентальних ракет, бомбардувальників). Перший договір (СНО-1) підписано у 1991 році.

СНО-III підписали у 2011 році, а потім продовжили ще на десять років. Після завершення його дії між США та Росією вперше з 1972 року не залишилося жодної чинної угоди про обмеження ядерних озброєнь.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що СНО-III уклали на невигідних для США умовах і його потрібно замінити новою угодою.

