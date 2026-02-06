Росія роками порушувала умови договору про ядерну зброю. США вестимуть переговори з позиції сили, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Державний секретар США Марко Рубіо після завершення дії договору щодо скорочення ядерних озброєнь з РФ заявив, що Штати вестимуть переговори про нову угоду "з позиції сили".

Про це Рубіо написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Росія нехтувала положеннями договору

Рубіо нагадав, що 5 лютого термін дії договору СНО-3 закінчився і після цього прихильники контролю над ядерними озброєннями та багато голосів у ЗМІ намагалися представити закінчення терміну дії договору як ознаку того, що Сполучені Штати розпочинають нову гонку ядерних озброєнь.

"Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання нового договору СНО у 2023 році, після того, як роками нехтувала його умовами", - зауважив посадовець.

Нові переговори про угоду

Він зауважив, що після завершення дії договору перед Сполученими Штатами стояв вибір: або односторонньо зобов'язати себе, або визнати, що нова ера вимагає нового підходу, а саме укладання угоди, яка відображатиме те, що США можуть незабаром зіткнутися не з одним, а з двома ядерними суперниками: Росією та Китаєм.

За його словами, США встановлять "найвищі стандарти" для всіх потенційних ядерних партнерів і не погодяться на умови, які шкодять країні. Він також заявив, що Вашингтон не закриватиме очі на порушення домовленостей "заради угоди".

"США завжди будуть вести переговори з позиції сили. Росія і Китай не повинні очікувати, що Сполучені Штати будуть стояти осторонь, поки вони ухиляються від своїх зобов'язань і розширюють свої ядерні сили. Ми збережемо потужний, надійний і модернізований ядерний стримуючий фактор", - додав Рубіо.

Що таке договір СНО?

  • Договір СНО (або START — Strategic Arms Reduction Treaty) — це міжнародна угода між США та СРСР (згодом Росією) про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, зокрема ядерних боєголовок та засобів їх доставки (міжконтинентальних ракет, бомбардувальників). Перший договір (СНО-1) підписано у 1991 році.
  • СНО-III підписали у 2011 році, а потім продовжили ще на десять років. Після завершення його дії між США та Росією вперше з 1972 року не залишилося жодної чинної угоди про обмеження ядерних озброєнь.
  • Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що СНО-III уклали на невигідних для США умовах і його потрібно замінити новою угодою.

Опять будете стелить красную дорожку?
06.02.2026 20:17 Відповісти
Ну на самом деле Рубио там реальный чувак. Если бы он стал будущим президентом - то там бы многое чего в США поменялось в лучшую сторону.
06.02.2026 20:24 Відповісти
+4
Ну, якщо швидкі нейтрони виявляться швидшими за міндічя - то так тому і бути!))
06.02.2026 20:30 Відповісти
"...Про це Рубіо https://x.com/SecRubio/status/2019743124101431704 написав у соцмережі X..."
06.02.2026 20:16 Відповісти
Україні своє робити - ядерну зброю, та мініАЕС на швидких нейтронах.
06.02.2026 20:16 Відповісти
Ну, якщо швидкі нейтрони виявляться швидшими за міндічя - то так тому і бути!))
06.02.2026 20:30 Відповісти
реактори на швидких нейтронах просто можуть використовувати в якості палива уран-238, якого майже 99% в природному урані, на відміну від звичайних АЕС на теплових нейтронах

кожен кілограм урану, який наші дауни вивозять з України з 91 року, містить величезну кількість енергії, тому і треба негайно вводити заборону на експорт урану та літію
06.02.2026 20:34 Відповісти
просто щоб ви зрозуміли: 1 кг урану може дати 238888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері.
06.02.2026 20:40 Відповісти
а "наші" дауни експортують уран десятками тисяч тон на рік.
06.02.2026 20:41 Відповісти
По перше для роботи тих ректорів потрібен плутоній . По друге є такий коєфіціент множення того плутонія в реакторі - а він такий шо завантаживши 1 кг плутонію ви отримаєте на виході десь півтори кг плутонію . Тобто шоб перший реактор виробив плутонію для другого реактора тре мінімум два цикли роботи першого реактора . Так шо з ректорами розмножувачами не все так просто як ви собі думаєте - але дісно простіше ніж з термоядерним синтезом. До речі ці реактори не використовують уран 238 в якості пального - а використовують в якості сировини для виробництва плутонію ( а так як ви не надрукували цього то ви чули дзвін та не знаєте де він ).
07.02.2026 05:50 Відповісти
По-перше, ті реактори можуть працювати не лише на плутонії, але й на 20% урані-235.

>До речі ці реактори не використовують уран 238 в якості пального

є реактори-брідери, які можна дозаправляти природним ураном. Запустити їх виключно на природному урані, звичайно, не вийде, але дозаправляти можна.
10.02.2026 13:29 Відповісти
Працювати то вони може і зможуть але - але коєфіціент виробництва пального з 238 урану стане десь 1 % ( а не 20 -50 % ). Уран 238 не хочу брати участь в ланцюгових реакція - і відповіно ми вертаємося до початку , до того для чого придумали реактори брідери .
10.02.2026 20:25 Відповісти
>Працювати то вони може і зможуть але - але коєфіціент виробництва пального з 238 урану стане десь 1 %

Чого це?

>Уран 238 не хочу брати участь в ланцюгових реакція

Йому і не треба. Його задача - поглинути ядром нейтрон, і через декілька етапів стати плутонієм-239. Який вже буде підтримувати ланцюгову реакцію.
10.02.2026 20:39 Відповісти
Звідкілля ви дізналися про ці ректори ? Я про них ше 90 дізнався і читав науково популярну літературу - і книжки де про них йшлося в деяких розділах , і книжки посвячені виключно цій темі .
10.02.2026 20:45 Відповісти
Англомовна вікіпедія. На жаль, у мене немає часу почитати більш серйозну літературу про ці реактори.
10.02.2026 20:53 Відповісти
Значить там нюансів не описано напевно - а мало бути описано , дивно це . Крім того ці реактори ніхто будувати не дозволить через використання плутонію - можливо якби людство розвивалося інакше використовували би а так , а так маємо шо маємо .
10.02.2026 21:05 Відповісти
>Крім того ці реактори ніхто будувати не дозволить

А хтось взагалі має право нам дозволяти чи не дозволяти? Ліл, ми просто поставимо всіх перед фактом.
10.02.2026 21:10 Відповісти
У вас не має уявлення про ці ректори - ви знали шо теплоносієм там не можна воду використовувати ? А можна або гелій або натрій розплавлений . Гелію у нас ніту в таких кількостях а натрій - а натрій при взаємодії з водою вибухає . Крім того там використовуються рідкісні метали яких ми не маємо - миж звісно можемо шось проектувати але матеріалів нам ніхто не продасть .
10.02.2026 21:21 Відповісти
>ви знали шо теплоносієм там не можна воду використовувати

можна, але лише в суперкритичному стані

А так, ми можемо використовувати в якості теплоносія свинець.
10.02.2026 21:27 Відповісти
Тото ви пропонуєте використовувати метал шо поглинає 99 % швидких нейтронів - тобто для реакції конче необхідні швидкі нейтрони і спеціально для того планують використовувати гелій і натрій які поглинають повільні і слабо поглинають швидкі нейтрони , ваша пропозиція те саме шоб у вас швидше і якісніше згоряв бензин замінити кисень азотом . Або шоб дрова у вогнищі горіли краще тре на вогнище вилити відро води .
10.02.2026 21:42 Відповісти
свинець погано поглинає швидкі нейтрони, і такі реактори реально існують: https://en.wikipedia.org/wiki/Lead-cooled_fast_reactor
10.02.2026 21:53 Відповісти
Це той випадок коли ти шось забув - і хтось нагадав , дякую свинець не поглинає а відбиває - але це також випадок коли дві сторони не праві і праві одночасно . Бо відбитя свинцем нейтронів як би і плюс так і мінус - і теперка нехай інженери і фізики вирішують шо краще відбивати і повертати нейтрони в один паливний стрижень , чи шоб нейтрони мали змогу долітати до інших паливних стрижнів .
13.02.2026 00:46 Відповісти
06.02.2026 22:10 Відповісти
сначала небракованные мины, или патронный\снарядный завод или хоть пару самолетов (хоть один, из запчастей). на все (практически школьный кружок умелые руки с финансированием) потуги финансово-инженерно-менеджерской "мысли" можно посмотреть на хФедоровском Брейв-1 и заплакать.
06.02.2026 20:42 Відповісти
Догонять не лучший способ. Копировать вчерашние технологии.
Холодный термоядерный синтез - наш путь. Тем более все наши физ-маты заполнены студентами. Никогда еще, в истории Украины, это направление науки не было так востребовано.
06.02.2026 20:49 Відповісти
>Холодный термоядерный синтез

не можливий, на жаль
06.02.2026 20:59 Відповісти
Ну так ну так - а уран 238 може використовуватися як паливо . Можливо холодний термояд набагато простіше зробити ніж гарячий - просто учені привикли думати зашорено інколи ( як той совковий академік шо стверджував шо транзистори розміром з сотню нанометрів без матеріалів вироблених в невагомості неможливі - а на сьогодні розміри транзисторів вже 3 нанометри в масових чипах ).
07.02.2026 05:54 Відповісти
То заради заброньованості
Тільки числиться сто тищ "потрібних економіці" студентів
06.02.2026 23:01 Відповісти
06.02.2026 20:17 Відповісти
позиція сильних язиків чи сильних губ?
06.02.2026 20:19 Відповісти
А трампонутий про позицію сили знає, бо ху...ло може бути не задоволений таким трактуванням
06.02.2026 20:19 Відповісти
Невже в рубіо виросло яйце? Хоч одне!
06.02.2026 20:19 Відповісти
Нарешті США зрозуміли, що кцапи підписують з ними договори, щоб їх виконували США, в кцапи нічого ніколи не виконували. Шахраям - кцапа зловили за руку!!!
06.02.2026 20:19 Відповісти
Росія зупинилася на рубежі АРЕШНІКА а далі - бабло фсьо? Бо на ядерку тепер Китай точно тільки на себе буде витрачати- це не історія про дрони...
06.02.2026 20:23 Відповісти
06.02.2026 20:24 Відповісти
Ага. Це як єрмак при зєлєнскому. Це ж видно неозброєним окуом - якщо працює на трампа то це негідна і аморальна особа. Порядні люди на негідників добровільно не працюють. І що ж його змусило? А? А нічого - працює на Трампа за покликанням...
06.02.2026 21:05 Відповісти
Ничего общего. Там большая команда. Да, безусловно участие в команде Трампа может аукнуться Рубио - но и у демократов нет сильной фигуры. В любом случае если сравнивать фигуру Венса и Рубио - то в пользу последнего говорит все, и если у него будет политическая свобода - он точно не будет делать то что сейчас например вынужден. Опять же - он в США сейчас одновременно и министр иностранных дел и советник по национальной безопасности - две очень серьезных должности в одних руках. Плюс его политическая позиция например в отношении Украины была известна еще до выборов Трампа, и его можно безусловно причислять к нашим сторонникам. В любом случае - это чувак с стержнем и с железными яйцами, именно таких сейчас в американской политике не хватает.
06.02.2026 21:13 Відповісти
Для этого надо будет Рейгана воскресить, шо не понравилось бы "властелину мира".
06.02.2026 20:24 Відповісти
позиції сили? ЩО ТРАМП І ЙОМУ ВІДСМОКЧЕ НА КАМЕРУ? Чи що?
06.02.2026 20:29 Відповісти
у Марко хорошие щансы стать некст президентом если не облажается за следующие 3 года что осталось, пока что полёт нормальный😎
06.02.2026 20:33 Відповісти
Для примера. Нашему народу так надоел "бизнес на крови барыги" что они большинством пошли и проголосовали за Гройсмана. Аналогия?
Неа, как Порошенко вспоминают пост министра иностранных дел при Януковиче, так и Рубио потянет на себе все ошибки рыжего
06.02.2026 20:55 Відповісти
Рубио чего то не то пишет. Трамп же четко сказал - "мы за океаном и в домике". можно еще глаза закрыть и сказать что все вообще прекрасно.
06.02.2026 20:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uiIWDtiC8GAУкраїна має ВИЙТИ з переговорів? - Чалий про переговорний процес, нову роль Буданова та тиск Трампа

Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами заради безпеки ригобанди на Банковій треба вже зупиняти . Весна -травень вікно можливостей для України, бо зима вже позаду. А 3000 ракет ERAM й F-16 для них досить США вже надали партнери , й PATRIOT пішли ..

Чим цінний Чалий -
він не блогер й не хайпує "свіжаком"з позавчорашніх новин
він має добрі зв"язки у колах США - й добру репутацію там
він просто вийшов з дипломатичної служби за РИГОзЄвлади, як антидержавної дипломатії
06.02.2026 20:42 Відповісти
Якось думки Чалого співпадають з оптимізмом Келлога - весна прийде ... А рашка в сраці - вони учора на ************ не про війну , а про вихід США з домовленностей про ядерку ...
А бабло в рашці йок!!! окрім арешніка фіг що зможуть...
А от Китай їм точно у цьому не дружок - сам с усам...
06.02.2026 20:44 Відповісти
Не ********* щоб не розчаровуватись
07.02.2026 05:11 Відповісти
Россия научилась разговаривать с западом в свои интересы . Запугивание и не уступки. По этому ни чего США не сделают. Украине ещё учится многому как избавиться от либеральных взглядов и стремится к силе армии , ядерного оружия
06.02.2026 20:44 Відповісти
@ (в перекладі):

Хав'єр Блас, один із найінформованіших аналітиків нафтового ринку у світі пояснює, чому нафта в портах рф коштує $37 і чому угода Трампа з Індією б'є так боляче.

Суть події: Через відмову Індії та Туреччини купувати санкційну нафту, на складах та в танкерах (у морі) зібралося понад 100 мільйонів барелів нерозпроданої сировини з росії та Ірану.

1. Плавучі сховища: Дорога в один кінець
Факт: Обсяг нафти в «плавучих сховищах» (танкери, які нікуди не пливуть, а просто дрейфують у морі з вантажем) зріс із 6 млн. до 58 млн. барелів за рік.
Це ознака катастрофи. Танкер - це дорогий засіб перевезення. Використовувати його як склад означає нести величезні збитки. Але вибору немає: продати нема кому, а зупиняти свердловини в Сибіру не можна - вони замерзнуть і більше не запустяться.
У морі зараз бовтається неліквід мінімум на $5 млрд.

2. Індія знайшла заміну: індійські НПЗ вражені тим, як легко виявилося заміну російської нафти. Гайана, Бразилія, Аргентина, США та навіть розморожена Венесуела заливають індійський ринок легальними барелями.
При нафті $60 (Brent/WTI) Індії вигідніше купити легальну нафту трохи дорожче, ніж ризикувати вторинними санкціями Трампа. "Премія за ризик" на чорному ринку стала надто високою.

3. Китай - останній кредитор останньої надії.
Тільки Китай може врятувати ситуацію, забравши надлишки у свої стратегічні резерви.
Але ось у чому пастка: Китай розуміє, що він єдиний покупець. Тому він і викручує знижки до $30 із бареля. Пекін буквально «доїть» бюджет рашистів, забираючи нафту за ціною, нижчою від собівартості видобутку та транспортування.

4. Кінець «Тіньового Флоту»
Щоденний оборот чорного ринку $1 млрд під загрозою. Тріщини пішли по всій системі.
Блас прямо каже: або росія та Іран скорочують видобуток (що викличе зростання світових цін, але позбавить їх доходів), або вони йдуть на угоду з Білим Домом. Третього шляху - «просто возити сірими схемами» більше немає. Ресурс "сірості" вичерпано.
06.02.2026 20:58 Відповісти
Треба не нову Угоду,а конкретно гонку озброєнь,що наша не потягне і здохне...Але для цього треба Рейгана....в він помер.
06.02.2026 21:08 Відповісти
Твій бос,рудий покидьок,постфактум скаже,що домовленість була вандафул,профітабл і рашинс гуд гайс)знаємо))
06.02.2026 21:41 Відповісти
Відкрив америку.
07.02.2026 00:46 Відповісти
 
 