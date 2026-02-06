Росія роками порушувала умови договору про ядерну зброю. США вестимуть переговори з позиції сили, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо після завершення дії договору щодо скорочення ядерних озброєнь з РФ заявив, що Штати вестимуть переговори про нову угоду "з позиції сили".
Про це Рубіо написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Росія нехтувала положеннями договору
Рубіо нагадав, що 5 лютого термін дії договору СНО-3 закінчився і після цього прихильники контролю над ядерними озброєннями та багато голосів у ЗМІ намагалися представити закінчення терміну дії договору як ознаку того, що Сполучені Штати розпочинають нову гонку ядерних озброєнь.
"Ці побоювання ігнорують той факт, що Росія припинила виконання нового договору СНО у 2023 році, після того, як роками нехтувала його умовами", - зауважив посадовець.
Нові переговори про угоду
Він зауважив, що після завершення дії договору перед Сполученими Штатами стояв вибір: або односторонньо зобов'язати себе, або визнати, що нова ера вимагає нового підходу, а саме укладання угоди, яка відображатиме те, що США можуть незабаром зіткнутися не з одним, а з двома ядерними суперниками: Росією та Китаєм.
За його словами, США встановлять "найвищі стандарти" для всіх потенційних ядерних партнерів і не погодяться на умови, які шкодять країні. Він також заявив, що Вашингтон не закриватиме очі на порушення домовленостей "заради угоди".
"США завжди будуть вести переговори з позиції сили. Росія і Китай не повинні очікувати, що Сполучені Штати будуть стояти осторонь, поки вони ухиляються від своїх зобов'язань і розширюють свої ядерні сили. Ми збережемо потужний, надійний і модернізований ядерний стримуючий фактор", - додав Рубіо.
Що таке договір СНО?
- Договір СНО (або START — Strategic Arms Reduction Treaty) — це міжнародна угода між США та СРСР (згодом Росією) про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, зокрема ядерних боєголовок та засобів їх доставки (міжконтинентальних ракет, бомбардувальників). Перший договір (СНО-1) підписано у 1991 році.
- СНО-III підписали у 2011 році, а потім продовжили ще на десять років. Після завершення його дії між США та Росією вперше з 1972 року не залишилося жодної чинної угоди про обмеження ядерних озброєнь.
- Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що СНО-III уклали на невигідних для США умовах і його потрібно замінити новою угодою.
кожен кілограм урану, який наші дауни вивозять з України з 91 року, містить величезну кількість енергії, тому і треба негайно вводити заборону на експорт урану та літію
>До речі ці реактори не використовують уран 238 в якості пального
є реактори-брідери, які можна дозаправляти природним ураном. Запустити їх виключно на природному урані, звичайно, не вийде, але дозаправляти можна.
Чого це?
>Уран 238 не хочу брати участь в ланцюгових реакція
Йому і не треба. Його задача - поглинути ядром нейтрон, і через декілька етапів стати плутонієм-239. Який вже буде підтримувати ланцюгову реакцію.
А хтось взагалі має право нам дозволяти чи не дозволяти? Ліл, ми просто поставимо всіх перед фактом.
можна, але лише в суперкритичному стані
А так, ми можемо використовувати в якості теплоносія свинець.
и заплакать.
Холодный термоядерный синтез - наш путь. Тем более все наши физ-маты заполнены студентами. Никогда еще, в истории Украины, это направление науки не было так востребовано.
не можливий, на жаль
Тільки числиться сто тищ "потрібних економіці" студентів
Неа, как Порошенко вспоминают пост министра иностранных дел при Януковиче, так и Рубио потянет на себе все ошибки рыжего
Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами заради безпеки ригобанди на Банковій треба вже зупиняти . Весна -травень вікно можливостей для України, бо зима вже позаду. А 3000 ракет ERAM й F-16 для них досить США вже надали партнери , й PATRIOT пішли ..
Чим цінний Чалий -
він не блогер й не хайпує "свіжаком"з позавчорашніх новин
він має добрі зв"язки у колах США - й добру репутацію там
він просто вийшов з дипломатичної служби за РИГОзЄвлади, як антидержавної дипломатії
А бабло в рашці йок!!! окрім арешніка фіг що зможуть...
А от Китай їм точно у цьому не дружок - сам с усам...
Хав'єр Блас, один із найінформованіших аналітиків нафтового ринку у світі пояснює, чому нафта в портах рф коштує $37 і чому угода Трампа з Індією б'є так боляче.
Суть події: Через відмову Індії та Туреччини купувати санкційну нафту, на складах та в танкерах (у морі) зібралося понад 100 мільйонів барелів нерозпроданої сировини з росії та Ірану.
1. Плавучі сховища: Дорога в один кінець
Факт: Обсяг нафти в «плавучих сховищах» (танкери, які нікуди не пливуть, а просто дрейфують у морі з вантажем) зріс із 6 млн. до 58 млн. барелів за рік.
Це ознака катастрофи. Танкер - це дорогий засіб перевезення. Використовувати його як склад означає нести величезні збитки. Але вибору немає: продати нема кому, а зупиняти свердловини в Сибіру не можна - вони замерзнуть і більше не запустяться.
У морі зараз бовтається неліквід мінімум на $5 млрд.
2. Індія знайшла заміну: індійські НПЗ вражені тим, як легко виявилося заміну російської нафти. Гайана, Бразилія, Аргентина, США та навіть розморожена Венесуела заливають індійський ринок легальними барелями.
При нафті $60 (Brent/WTI) Індії вигідніше купити легальну нафту трохи дорожче, ніж ризикувати вторинними санкціями Трампа. "Премія за ризик" на чорному ринку стала надто високою.
3. Китай - останній кредитор останньої надії.
Тільки Китай може врятувати ситуацію, забравши надлишки у свої стратегічні резерви.
Але ось у чому пастка: Китай розуміє, що він єдиний покупець. Тому він і викручує знижки до $30 із бареля. Пекін буквально «доїть» бюджет рашистів, забираючи нафту за ціною, нижчою від собівартості видобутку та транспортування.
4. Кінець «Тіньового Флоту»
Щоденний оборот чорного ринку $1 млрд під загрозою. Тріщини пішли по всій системі.
Блас прямо каже: або росія та Іран скорочують видобуток (що викличе зростання світових цін, але позбавить їх доходів), або вони йдуть на угоду з Білим Домом. Третього шляху - «просто возити сірими схемами» більше немає. Ресурс "сірості" вичерпано.