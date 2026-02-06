США звинуватили Китай у таємних випробуваннях ядерної зброї у 2020 році

США публічно звинуватили Китай у секретному ядерному випробуванні у 2020 році. Пекін міг приховати це від міжнародного контролю.

Про це заявив заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно на конференції з роззброєння в Женеві, інформує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Випробування ядерного вибуху

"Я можу повідомити, що уряд США знає про проведення Китаєм випробувань ядерних вибухів, зокрема про підготовку до випробувань із запланованою потужністю в сотні тонн", - сказав посадовець.

За його словами, китайські військові намагалися приховати випробування, розуміючи, що воно порушує зобов’язання Пекіна щодо заборони реальних тестів ядерної зброї.

За словами ДіНанно, випробування відбулося 22 червня 2020 року. Тоді Пекін використовував "розв’язку" — метод зниження ефективності сейсмічного моніторингу, щоб приховати свою діяльність від міжнародної спільноти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія роками порушувала умови договору про ядерну зброю. США вестимуть переговори з позиції сили, - Рубіо

Відповідь Китаю

Посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь безпосередньо не відповів на звинувачення ДіНанно, але заявив, що Пекін завжди діяв розсудливо та відповідально щодо ядерних питань.

"США продовжують у своїх заявах роздмухувати так звану китайську ядерну загрозу. Китай рішуче виступає проти таких хибних наративів", - заявив він, звинувативши Вашингтон у загостренні гонки озброєнь.

Дипломати на конференції заявили, що звинувачення США є новими та викликають занепокоєння.

Китай, як і США, підписав, але не ратифікував Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Росія підписала та ратифікувала його, але відкликала свою ратифікацію у 2023 році.

Новий договір СНО-3 2010 року, термін дії якого закінчився у четвер, вперше з 1972 року залишив Росію та Сполучені Штати без будь-яких обов'язкових обмежень на розгортання ними стратегічних ракет та боєголовок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я запобіг початку ядерної війни між Росією та Україною