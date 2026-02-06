США звинуватили Китай у таємних випробуваннях ядерної зброї у 2020 році
США публічно звинуватили Китай у секретному ядерному випробуванні у 2020 році. Пекін міг приховати це від міжнародного контролю.
Про це заявив заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно на конференції з роззброєння в Женеві, інформує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Випробування ядерного вибуху
"Я можу повідомити, що уряд США знає про проведення Китаєм випробувань ядерних вибухів, зокрема про підготовку до випробувань із запланованою потужністю в сотні тонн", - сказав посадовець.
За його словами, китайські військові намагалися приховати випробування, розуміючи, що воно порушує зобов’язання Пекіна щодо заборони реальних тестів ядерної зброї.
- За словами ДіНанно, випробування відбулося 22 червня 2020 року. Тоді Пекін використовував "розв’язку" — метод зниження ефективності сейсмічного моніторингу, щоб приховати свою діяльність від міжнародної спільноти.
Відповідь Китаю
Посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь безпосередньо не відповів на звинувачення ДіНанно, але заявив, що Пекін завжди діяв розсудливо та відповідально щодо ядерних питань.
"США продовжують у своїх заявах роздмухувати так звану китайську ядерну загрозу. Китай рішуче виступає проти таких хибних наративів", - заявив він, звинувативши Вашингтон у загостренні гонки озброєнь.
Дипломати на конференції заявили, що звинувачення США є новими та викликають занепокоєння.
- Китай, як і США, підписав, але не ратифікував Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Росія підписала та ратифікувала його, але відкликала свою ратифікацію у 2023 році.
- Новий договір СНО-3 2010 року, термін дії якого закінчився у четвер, вперше з 1972 року залишив Росію та Сполучені Штати без будь-яких обов'язкових обмежень на розгортання ними стратегічних ракет та боєголовок.
Ой. Тогда президентом был Трамп 😁🤭
