США звинуватили Китай у таємних випробуваннях ядерної зброї у 2020 році

США публічно звинуватили Китай у секретному ядерному випробуванні у 2020 році. Пекін міг приховати це від міжнародного контролю.

Про це заявив заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно на конференції з роззброєння в Женеві, інформує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу повідомити, що уряд США знає про проведення Китаєм випробувань ядерних вибухів, зокрема про підготовку до випробувань із запланованою потужністю в сотні тонн", - сказав посадовець.

За його словами, китайські військові намагалися приховати випробування, розуміючи, що воно порушує зобов’язання Пекіна щодо заборони реальних тестів ядерної зброї.

  • За словами ДіНанно, випробування відбулося 22 червня 2020 року. Тоді Пекін використовував "розв’язку" — метод зниження ефективності сейсмічного моніторингу, щоб приховати свою діяльність від міжнародної спільноти.

Відповідь Китаю

Посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь безпосередньо не відповів на звинувачення ДіНанно, але заявив, що Пекін завжди діяв розсудливо та відповідально щодо ядерних питань.

"США продовжують у своїх заявах роздмухувати так звану китайську ядерну загрозу. Китай рішуче виступає проти таких хибних наративів", - заявив він, звинувативши Вашингтон у загостренні гонки озброєнь.

Дипломати на конференції заявили, що звинувачення США є новими та викликають занепокоєння.

  • Китай, як і США, підписав, але не ратифікував Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Росія підписала та ратифікувала його, але відкликала свою ратифікацію у 2023 році.
  • Новий договір СНО-3 2010 року, термін дії якого закінчився у четвер, вперше з 1972 року залишив Росію та Сполучені Штати без будь-яких обов'язкових обмежень на розгортання ними стратегічних ракет та боєголовок.

06.02.2026 23:24 Відповісти
китайці змогли тихцем надмалий ядерний заряд (мабуть детонатор до термоядерної бомби) випробувати? ... круто 🤔
07.02.2026 00:17 Відповісти
Тормоза 6 лет ждали?
07.02.2026 00:56 Відповісти
Раніше США та Китай заявляли, що дотримуються мораторію на випробування ядерної зброї, але минулого року Трамп закликав до відновлення випробувань ядерної зброї США «на рівних умовах».
07.02.2026 06:29 Відповісти
Наземні міжконтинентальні балістичні ракети показані на військовому параді до Дня Перемоги на площі Тяньаньмень у Пекіні, Китай, 3 вересня 2025 року.
07.02.2026 06:30 Відповісти
Нсли бы президентом был Трамп, этого бы никогда не произошло!
Ой. Тогда президентом был Трамп 😁🤭
07.02.2026 08:26 Відповісти
Хай за це подякують тов. Хрущову..за те що передав технологію МАО..після цього велика дрючба і закінчилася...чим закінчиться теперішня невідомо
07.02.2026 16:10 Відповісти
 
 