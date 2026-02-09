Европарламент 11 февраля проголосует за кредит Украине на 90 млрд евро

Европейский парламент в среду планирует проголосовать по предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро для военных расходов, что позволит продолжать сопротивление российской агрессии и удерживать экономику на плаву.

Ранее голосование было запланировано на конец февраля, но его перенесли на более ранний срок. По словам главы парламента Роберты Мецолы, политические группы достигли соглашения об ускорении процесса.

Поддержка политических групп

Правоцентристская Европейская народная партия, левоцентристские социалисты и демократы и либеральная группа "Обновлять Европу" согласились ускорить голосование.

Это позволит Комиссии привлечь средства на международном рынке долговых обязательств с поддержкой долгосрочного бюджета ЕС.

Поддержка трех групп означает, что голосование, в частности по изменениям в бюджет ЕС и механизму финансирования Украины, получит необходимое большинство.

"Между политическими группами достигнуто соглашение для ускоренного рассмотрения кредита на 90 млрд евро", — заявила пресс-секретарь парламента Дельфин Колар.

Детали финансирования

19 декабря саммит ЕС утвердил совместное заимствование для Украины на сумму 90 млрд евро. Оно покрывает две трети потребностей Украины в 2026–27 годах в бюджетной и оборонной сферах.

4 февраля послы государств ЕС согласовали механизмы предоставления кредита, позволив третьим странам участвовать в процессе финансирования.

Ускоренное голосование позволит Комиссии быстрее привлечь ресурсы и поддержать оборонную способность Украины в критически важный период.

Ранее мы сообщали, что профильные министры ЕС обсудят дальнейшую военную помощь Украине на заседании 11 февраля. Министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие в дискуссии и представит оценку ситуации.

