Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС к 2027 году, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, комментируя распространенный в СМИ план Европейского Союза о частичном членстве Украины в ЕС, заявил, что для украинского государства важна конкретная дата.

Об этом он сказал во время общения со СМИ.

Членство "авансом"

Накануне издание Politico написало, что в Евросоюзе обсуждают беспрецедентный план, согласно которому Украине могут предоставить частичное членство в блоке уже в следующем году.

План как будто предусматривает, что Украина может получить членство в ЕС "авансом", то есть до того, как выполнит все реформы, необходимые для получения полноценных привилегий членства.

Реакция Зеленского

Комментируя этот материал, Зеленский заявил, что относится к таким "слухам очень осторожно".

"Я говорил следующее и хочу это подчеркнуть – Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению к 2027 году. По крайней мере, главные вещи мы сделаем. Второе: я хочу конкретную дату", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, если в договоре, который потенциально будут подписывать США, Россия, Украина и Европа, не будет даты вступления Украины в ЕС, то РФ "сделает все, чтобы заблокировать процесс".

"Поэтому для нас ЕС – это конкретика, потому что это еще раз подчеркиваю - гарантии безопасности. Гарантии безопасности для Украины – это конкретика с конкретной датой", - добавил Зеленский.

