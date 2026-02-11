Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС к 2027 году, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский, комментируя распространенный в СМИ план Европейского Союза о частичном членстве Украины в ЕС, заявил, что для украинского государства важна конкретная дата.
Об этом он сказал во время общения со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Членство "авансом"
Накануне издание Politico написало, что в Евросоюзе обсуждают беспрецедентный план, согласно которому Украине могут предоставить частичное членство в блоке уже в следующем году.
- План как будто предусматривает, что Украина может получить членство в ЕС "авансом", то есть до того, как выполнит все реформы, необходимые для получения полноценных привилегий членства.
Реакция Зеленского
Комментируя этот материал, Зеленский заявил, что относится к таким "слухам очень осторожно".
"Я говорил следующее и хочу это подчеркнуть – Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению к 2027 году. По крайней мере, главные вещи мы сделаем. Второе: я хочу конкретную дату", – подчеркнул президент.
По словам главы государства, если в договоре, который потенциально будут подписывать США, Россия, Украина и Европа, не будет даты вступления Украины в ЕС, то РФ "сделает все, чтобы заблокировать процесс".
"Поэтому для нас ЕС – это конкретика, потому что это еще раз подчеркиваю - гарантии безопасности. Гарантии безопасности для Украины – это конкретика с конкретной датой", - добавил Зеленский.
Конкретні дату, вибачте реально вже соромно за.... Хамство наше все. 🤢
#будемо_готові_до_єс_у_2027
#знайдемо_гігават_електроенергії
#випустимо_тисячу_фламінг
#вийдемо_на_40_тисяч_перехоплювачів
#завершимо_війну_до_літа
"Лицедей - это профессиональный творец иллюзий. Тут Зеленский действительно успешен и еффективен. Иллюзия, будто-бы школьный учитель/комик без опыта политической деятельности способен привести государство к успеху, была лучшей в его карьере. Даже мы в свое время поверили". Разумков,Печерський холм.
Бо покищо Слуги не можуть проголосувати навіть те, що потрібно для отримання грошей від МВФ.