РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8617 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 505 32

Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС к 2027 году, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский, комментируя распространенный в СМИ план Европейского Союза о частичном членстве Украины в ЕС, заявил, что для украинского государства важна конкретная дата.

Об этом он сказал во время общения со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Членство "авансом"

Накануне издание Politico написало, что в Евросоюзе обсуждают беспрецедентный план, согласно которому Украине могут предоставить частичное членство в блоке уже в следующем году. 

  • План как будто предусматривает, что Украина может получить членство в ЕС "авансом", то есть до того, как выполнит все реформы, необходимые для получения полноценных привилегий членства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит варианты для включения членства Украины в мирное соглашение, - Bloomberg

Реакция Зеленского

Комментируя этот материал, Зеленский заявил, что относится к таким "слухам очень осторожно".

"Я говорил следующее и хочу это подчеркнуть – Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению к 2027 году. По крайней мере, главные вещи мы сделаем. Второе: я хочу конкретную дату", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, если в договоре, который потенциально будут подписывать США, Россия, Украина и Европа, не будет даты вступления Украины в ЕС, то РФ "сделает все, чтобы заблокировать процесс".

"Поэтому для нас ЕС – это конкретика, потому что это еще раз подчеркиваю - гарантии безопасности. Гарантии безопасности для Украины – это конкретика с конкретной датой", - добавил Зеленский.

Читайте также: Украина рассчитывает на политическое решение о членстве в Евросоюзе в 2027 году, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) членство в ЕС (1233) Евросоюз (18163)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Быдлодипломатия. Это новый стиль дипломатии от Зели и Ермака.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:04 Ответить
+6
На фото просто великомученик з хреста знятий🤣
показать весь комментарий
11.02.2026 21:06 Ответить
+4
Скільки б в нормальній країні ЄС протримався уряд хоч з мізером таких зашкварів корупції? На фоні України, точніше влади, в ЄС Орбан буде виглядати безкорисливим паломником.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, на крыльях тысяч Фламинго через лес из миллиарда деревьев. И только так
показать весь комментарий
11.02.2026 21:00 Ответить
З такою пикою, як на світлині, тільки до божевільні візьмуть .
показать весь комментарий
11.02.2026 21:44 Ответить
"Я казав наступне і хочу це підкреслити - Україна зробить все, щоб технічно бути готовою вступу до 2027 року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге: я хочу конкретну дату", - наголосив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3600122

Конкретні дату, вибачте реально вже соромно за.... Хамство наше все. 🤢
показать весь комментарий
11.02.2026 21:01 Ответить
Быдлодипломатия. Это новый стиль дипломатии от Зели и Ермака.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:04 Ответить
И мне тоже хочется, но не реально, родной...
показать весь комментарий
11.02.2026 21:01 Ответить
Ти не хочеш так сильно, як Зеленський. Ніхто так сильно не хоче. Подивись на це потужне фото - хоче з усієї сили.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:04 Ответить
Сколько у нас уже было этих планов от "величашего"? Начиная с ускоренного принятия в НАТО и до 28 потужных планов перемоги с незламными гарантиями, одобренными всеми сельсоветами и трудовыми коллективами страны.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:03 Ответить
Скільки б в нормальній країні ЄС протримався уряд хоч з мізером таких зашкварів корупції? На фоні України, точніше влади, в ЄС Орбан буде виглядати безкорисливим паломником.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:04 Ответить
Гігавати розбмблені вщент який ЄС?!
показать весь комментарий
11.02.2026 21:05 Ответить
На фото просто великомученик з хреста знятий🤣
показать весь комментарий
11.02.2026 21:06 Ответить
З одного боку всім серцем і душею хочу щоб ми потрапили в ЄС при нинішньому президенту щоб маски були зняті і його як віслюка позору тягали по справжнім судам. Де реальні вироки.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:07 Ответить
як завжди - все в майбутньому часі, і ніколи, підкреслюю, ніколи про те, чи вдалось хоч щось досягти вже?

#будемо_готові_до_єс_у_2027
#знайдемо_гігават_електроенергії
#випустимо_тисячу_фламінг
#вийдемо_на_40_тисяч_перехоплювачів
#завершимо_війну_до_літа
показать весь комментарий
11.02.2026 21:12 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 21:26 Ответить
Частково візьмуть - частково ні - якась беліберда
показать весь комментарий
11.02.2026 21:14 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 21:16 Ответить
Що воно верзе... Яке кончене 🤣 🤣 🤣 🤣
показать весь комментарий
11.02.2026 21:18 Ответить
Ти би спочатку пояснив суспільству плюси ТА МІНУСИ вступу до наддержави ЄС, провів референдум на цю тему. А так, воно вже за три копійки вирішило долю України та українців.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:19 Ответить
Знову це хуцпате неголене *****
показать весь комментарий
11.02.2026 21:19 Ответить
Вже за сім років наслухались анонсів від лиходія.
"Лицедей - это профессиональный творец иллюзий. Тут Зеленский действительно успешен и еффективен. Иллюзия, будто-бы школьный учитель/комик без опыта политической деятельности способен привести государство к успеху, была лучшей в его карьере. Даже мы в свое время поверили". Разумков,Печерський холм.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:25 Ответить
Бреше, як завжди!
показать весь комментарий
11.02.2026 21:26 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 21:32 Ответить
ага, вернет миндича и миндичей
показать весь комментарий
11.02.2026 21:36 Ответить
це вступлення економічно не вигідне україні- це просто для зелі причина за що йде війна. він хоче зняти з себе відповідальність за етноцид
показать весь комментарий
11.02.2026 21:49 Ответить
Кончаний зепрезерватив
показать весь комментарий
11.02.2026 21:52 Ответить
Нічого не буде
показать весь комментарий
11.02.2026 21:55 Ответить
Перекладу, це те, щоб не за*бывали рік . ЗЕ, зроби все, на завтра, на післязавтра, через місяць, закінчилася війна. Ось є перше і святе, нікому і нах не потрібно думати про ЄС, саме зараз...
показать весь комментарий
11.02.2026 22:02 Ответить
108 місце по корупції, Грузія-52, москалі-158, який вступ у 2027 році? ***** баригоквартальний
показать весь комментарий
11.02.2026 22:10 Ответить
З міндічами, цукерманами, єрмаками, бакановими та іншими мародерами до ЄС не беруть.
показать весь комментарий
11.02.2026 22:46 Ответить
Всё звёзды указывают на 30 февраля.
показать весь комментарий
11.02.2026 23:39 Ответить
Точно?
Бо покищо Слуги не можуть проголосувати навіть те, що потрібно для отримання грошей від МВФ.
показать весь комментарий
12.02.2026 03:39 Ответить
Почни вступ в ЄС із себе - подай у відставку!
показать весь комментарий
12.02.2026 06:30 Ответить
- Я та мої друзі вам розкажуть, як там у Монако.
показать весь комментарий
12.02.2026 07:49 Ответить
 
 