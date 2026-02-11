РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7677 посетителей онлайн
Новости Patriot для Украины
1 925 9

В НАТО опровергли причастность финансирования к дефициту ракет-перехватчиков Patriot в Украине

patriot

Дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot в ВСУ в январе 2026 года не был связан с задержкой платежей от европейских доноров или другими финансовыми проблемами.

Об этом заявил чиновник НАТО, причастный к программе PURL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он категорически отрицал, что существовала задержка поставок из-за финансирования.

"С нашей точки зрения и с точки зрения США, задержек в поставках не было. То, что поставляется в рамках программы PURL, движется так быстро, как это позволяют логистические цепочки США. Дополнительных пауз в поставках не было", - отметил представитель Альянса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина попросит у ЕС дополнительные системы Patriot и NASAMS, - Politico

В то же время НАТО подтверждает, что Украина действительно испытывает острую нехватку критически важных боеприпасов, таких как PAC-3 и PAC-2. Чиновник подчеркнул, что дефицит обусловлен высоким спросом и логистикой, а не финансированием: "Ракеты поступают так быстро, как только США могут их доставить. Понятно, что Зеленский разочарован, потому что ему нужно гораздо больше".

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине в январе не хватало ракет для Patriot, пусковые установки стояли пустыми, - FT

Автор: 

НАТО (10680) финансирование (1879) Patriot (403)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову Черчегавел наїьав Паству свою.
показать весь комментарий
11.02.2026 13:54 Ответить
Люди переживають нервують там на Олімпіаді--їм зараз не до свого дикобразного щита
показать весь комментарий
11.02.2026 14:00 Ответить
Кляті європейці все гроші та ракети дають.
Зеленський.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:06 Ответить
Може у митників десь там пару десятків ракет до патріотів в гаражі, а що? В хазяйстві згодиться
показать весь комментарий
11.02.2026 14:07 Ответить
Зате у орків логістика працює щоночі. Логістичні шляхи ракет і шахедів налагоджені... Сумно...
показать весь комментарий
11.02.2026 14:23 Ответить
так не європейцям чи американцям же прилітає щоночі.

В них все добре: гроші відправляються вчасно, логістика працює так швидко як може, а ракет нема, бо "комусь" віддали, "комусь" потрібніше
показать весь комментарий
11.02.2026 15:26 Ответить
То у натівських паровозів вугілля скінчилося.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:33 Ответить
Про які тодігарантії безпеки може йти мова якщо НАТО не може даже зараз достатньо забезпечити Україною ППО, коли рашисти використовують ракети з конвеєра? А що буде якщо рашистам дати перерву і вони цих ракет наклепають десятки тисяч? Якщо не можете дати ракети для захисту то хоча б дайте ракети для знищення рашистських заводів які виробляють ракети
показать весь комментарий
11.02.2026 17:04 Ответить
Волами везли....
показать весь комментарий
11.02.2026 20:00 Ответить
 
 