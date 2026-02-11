В НАТО опровергли причастность финансирования к дефициту ракет-перехватчиков Patriot в Украине

Дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot в ВСУ в январе 2026 года не был связан с задержкой платежей от европейских доноров или другими финансовыми проблемами.

Об этом заявил чиновник НАТО, причастный к программе PURL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он категорически отрицал, что существовала задержка поставок из-за финансирования.

"С нашей точки зрения и с точки зрения США, задержек в поставках не было. То, что поставляется в рамках программы PURL, движется так быстро, как это позволяют логистические цепочки США. Дополнительных пауз в поставках не было", - отметил представитель Альянса.

В то же время НАТО подтверждает, что Украина действительно испытывает острую нехватку критически важных боеприпасов, таких как PAC-3 и PAC-2. Чиновник подчеркнул, что дефицит обусловлен высоким спросом и логистикой, а не финансированием: "Ракеты поступают так быстро, как только США могут их доставить. Понятно, что Зеленский разочарован, потому что ему нужно гораздо больше".

Что предшествовало?

Ранее издание FT сообщало, что Украине в январе не хватало ракет для Patriot, пусковые установки стояли пустыми.

11 февраля в Брюсселе состоится встреча глав Минобороны стран-членов ЕС. Украина, вероятно, попросит о дополнительных системах ПВО.

