У НАТО дефіцит ракет Patriot у ЗСУ пояснили логістикою, а не затримками фінансування

Дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot у ЗСУ в січні 2026 року не був пов’язаний із затримкою платежів від європейських донорів або іншими фінансовими проблемами.

Про це заявив посадовець НАТО, причетний до програми PURL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він категорично заперечив, що існувала затримка постачань через фінансування.

"З нашої точки зору та з точки зору США, затримок у поставках не було. Те, що постачається в рамках програми PURL, рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюги США. Додаткових пауз у постачанні не було", - зазначив представник Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна попросить у ЄС додаткові системи Patriot та NASAMS, - Politico

Водночас НАТО підтверджує, що Україна дійсно відчуває гостру нестачу критично важливих боєприпасів, таких як PAC-3 та PAC-2. Посадовець підкреслив, що дефіцит обумовлений високим попитом і логістикою, а не фінансуванням: "Ракети надходять так швидко, як тільки США можуть їх доставити. Зрозуміло, що Зеленський розчарований, бо йому потрібно набагато більше".

Що передувало?

Раніше видання FT повідомляло, що Україні у січні не вистачало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми.

11 лютого у Брюсселі відбудеться зустріч глав Міноборони країн-членів ЄС. Україна, ймовірно, попросить про додаткові системи ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні у січні не вистачало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми, - FT