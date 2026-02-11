У НАТО дефіцит ракет Patriot у ЗСУ пояснили логістикою, а не затримками фінансування

Дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot у ЗСУ в січні 2026 року не був пов’язаний із затримкою платежів від європейських донорів або іншими фінансовими проблемами.

Про це заявив посадовець НАТО, причетний до програми PURL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він категорично заперечив, що існувала затримка постачань через фінансування.

"З нашої точки зору та з точки зору США, затримок у поставках не було. Те, що постачається в рамках програми PURL, рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюги США. Додаткових пауз у постачанні не було", - зазначив представник Альянсу.

Водночас НАТО підтверджує, що Україна дійсно відчуває гостру нестачу критично важливих боєприпасів, таких як PAC-3 та PAC-2. Посадовець підкреслив, що дефіцит обумовлений високим попитом і логістикою, а не фінансуванням: "Ракети надходять так швидко, як тільки США можуть їх доставити. Зрозуміло, що Зеленський розчарований, бо йому потрібно набагато більше".

Що передувало?

Знову Черчегавел наїьав Паству свою.
11.02.2026 13:54 Відповісти
Люди переживають нервують там на Олімпіаді--їм зараз не до свого дикобразного щита
11.02.2026 14:00 Відповісти
Кляті європейці все гроші та ракети дають.
Зеленський.
11.02.2026 14:06 Відповісти
Може у митників десь там пару десятків ракет до патріотів в гаражі, а що? В хазяйстві згодиться
11.02.2026 14:07 Відповісти
Зате у орків логістика працює щоночі. Логістичні шляхи ракет і шахедів налагоджені... Сумно...
11.02.2026 14:23 Відповісти
так не європейцям чи американцям же прилітає щоночі.

В них все добре: гроші відправляються вчасно, логістика працює так швидко як може, а ракет нема, бо "комусь" віддали, "комусь" потрібніше
11.02.2026 15:26 Відповісти
То у натівських паровозів вугілля скінчилося.
11.02.2026 15:33 Відповісти
Про які тодігарантії безпеки може йти мова якщо НАТО не може даже зараз достатньо забезпечити Україною ППО, коли рашисти використовують ракети з конвеєра? А що буде якщо рашистам дати перерву і вони цих ракет наклепають десятки тисяч? Якщо не можете дати ракети для захисту то хоча б дайте ракети для знищення рашистських заводів які виробляють ракети
11.02.2026 17:04 Відповісти
Волами везли....
11.02.2026 20:00 Відповісти
 
 