"Рамштайн": Партнеры предоставляют 35 млрд долларов помощи Украине в 2026 году
Страны-партнеры Украины в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины взяли на себя обязательство предоставить 35 млрд долларов новой военной помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на пресс-конференции после завершения встречи Контактной группы в Брюсселе заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
"Агрессия усиливается, и она жестокая", - сказал министр, добавив, что российские ракетные атаки и атаки беспилотниками на украинские города продолжаются, а также, что РФ обстреливает "украинских мирных жителей, а не только линию фронта", - заявил Гили.
Он отметил, что миссия Контактной группы остается в том, чтобы "поддерживать Украину в борьбе сейчас и чтобы помочь обеспечить мир завтра".
"Мы начинаем этот большой год для Украины с больших обязательств перед Украиной", - сказал он, добавив, что Контактная группа обещает предоставить в общей сложности 35 миллиардов долларов новой военной помощи.
Он подчеркнул, что партнеры усилят военную помощь Украине и давление на Россию.
Мы хотим сделать 2026 год годом окончания этой войны, годом обеспечения мира", - подытожил он.
Ранее Гили заявил, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине большой пакет усиления противовоздушной обороны, в который войдет около тысячи ракет.
Шефіри і суркісами, зтурбовані теж з фірташем??
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
Гроші, добре, звичайно, але ж вони не воюють.
"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
Підло, ІМХО. До того ж, коли ми відмовлялись від ядерної зброї, нам обіцяли гарантії. Зрозуміло, що кучма все поздавав, не тільки ядерку, чого його не судять? Це якийсь сюр.