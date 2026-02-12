РУС
Новости Заседание Рамштайна
2 053 12

"Рамштайн": Партнеры предоставляют 35 млрд долларов помощи Украине в 2026 году

Гилли об атаке РФ

Страны-партнеры Украины в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины взяли на себя обязательство предоставить 35 млрд долларов новой военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на пресс-конференции после завершения встречи Контактной группы в Брюсселе заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

"Агрессия усиливается, и она жестокая", - сказал министр, добавив, что российские ракетные атаки и атаки беспилотниками на украинские города продолжаются, а также, что РФ обстреливает "украинских мирных жителей, а не только линию фронта", - заявил Гили.

Он отметил, что миссия Контактной группы остается в том, чтобы "поддерживать Украину в борьбе сейчас и чтобы помочь обеспечить мир завтра".

"Мы начинаем этот большой год для Украины с больших обязательств перед Украиной", - сказал он, добавив, что Контактная группа обещает предоставить в общей сложности 35 миллиардов долларов новой военной помощи.

Он подчеркнул, что партнеры усилят военную помощь Украине и давление на Россию.

Мы хотим сделать 2026 год годом окончания этой войны, годом обеспечения мира", - подытожил он.

Ранее Гили заявил, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине большой пакет усиления противовоздушной обороны, в который войдет около тысячи ракет.

+8
Міндіч з шурмою та кисліцин повертаються в Україну, до шламбаумів???
Шефіри і суркісами, зтурбовані теж з фірташем??
показать весь комментарий
12.02.2026 20:19 Ответить
+7
Ніяких коштів - тільки зброєю і бажано одразу в війська...
показать весь комментарий
12.02.2026 20:46 Ответить
+4
а як же "двушки" на маскву ? )
показать весь комментарий
12.02.2026 20:54 Ответить
... отож, нехай думають або сідають "на дієту..."!
показать весь комментарий
12.02.2026 21:16 Ответить
Так грошима і не дають
показать весь комментарий
12.02.2026 21:47 Ответить
Скільки з них перетворилося на двушки міндича?
показать весь комментарий
12.02.2026 20:59 Ответить
Мало 35 лярдів. Особливо враховуючи те, що на ці гроші має закуповуватися новенька зброя ьа БК з заводського конвейєра (а не беушні, які надавав Байден).
показать весь комментарий
12.02.2026 22:40 Ответить
Як би українцям допомогли списані в 2024-2025 в США 76 F-16.
показать весь комментарий
13.02.2026 06:22 Ответить
За половину этого бабла можно было купить всю охрану Пуйла и его окружения, и их бы в Гаагу привезли упакованными с подарочной ленточкой. И все давно бы закончилось...
показать весь комментарий
13.02.2026 07:32 Ответить
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
Гроші, добре, звичайно, але ж вони не воюють.
"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
Підло, ІМХО. До того ж, коли ми відмовлялись від ядерної зброї, нам обіцяли гарантії. Зрозуміло, що кучма все поздавав, не тільки ядерку, чого його не судять? Це якийсь сюр.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:46 Ответить
 
 