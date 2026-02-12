"Рамштайн": Партнеры предоставляют 35 млрд долларов помощи Украине в 2026 году

Страны-партнеры Украины в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины взяли на себя обязательство предоставить 35 млрд долларов новой военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на пресс-конференции после завершения встречи Контактной группы в Брюсселе заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Агрессия усиливается, и она жестокая", - сказал министр, добавив, что российские ракетные атаки и атаки беспилотниками на украинские города продолжаются, а также, что РФ обстреливает "украинских мирных жителей, а не только линию фронта", - заявил Гили.

Читайте: Заседание Рамштайна: Федоров ожидает новые взносы в оборону Украины

Он отметил, что миссия Контактной группы остается в том, чтобы "поддерживать Украину в борьбе сейчас и чтобы помочь обеспечить мир завтра".

"Мы начинаем этот большой год для Украины с больших обязательств перед Украиной", - сказал он, добавив, что Контактная группа обещает предоставить в общей сложности 35 миллиардов долларов новой военной помощи.

Он подчеркнул, что партнеры усилят военную помощь Украине и давление на Россию.

Читайте также: ПВО и вооружение - Украина и партнеры согласовали приоритеты поддержки накануне "Рамштайна"

Мы хотим сделать 2026 год годом окончания этой войны, годом обеспечения мира", - подытожил он.

Ранее Гили заявил, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине большой пакет усиления противовоздушной обороны, в который войдет около тысячи ракет.