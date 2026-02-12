2 160 12

"Рамштайн": Партнери надають 35 млрд доларів допомоги Україні у 2026 році

Гілі про атаку РФ

Країни-партнери України в межах Контактної групи з питань оборони України взяли на себе зобов’язання надати 35 млрд доларів нової військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції після завершення зустрічі Контактної групи у Брюсселі заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Агресія посилюється, і вона жорстока", – сказав міністр, додавши, що російські ракетні атаки та атаки безпілотниками на українські міста тривають, а також, що РФ обстрілює "українських мирних жителів, а не лише лінію фронту", - заявив Гілі.

Він зауважив, що місія Контактної групи залишається у тому, щоб "підтримувати Україну в боротьбі зараз та щоб допомогти забезпечити мир завтра".

"Ми починаємо цей великий рік для України з великих зобов’язань перед Україною", – сказав він, додавши, що Контактна група обіцяє надати загалом 35 мільярдів доларів нової військової допомоги.

Він наголосив, що партнери посилять військову допомогу Україні та тиск на Росію.

Ми хочемо зробити 2026 рік роком закінчення цієї війни, роком забезпечення миру", – підсумував він.

Раніше Гілі заявив, що Велика Британія найближчим часом передасть Україні великий пакет посилення протиповітряної оборони, до якого увійде близько тисячі ракет.

Міндіч з шурмою та кисліцин повертаються в Україну, до шламбаумів???
Шефіри і суркісами, зтурбовані теж з фірташем??
12.02.2026 20:19 Відповісти
Ніяких коштів - тільки зброєю і бажано одразу в війська...
12.02.2026 20:46 Відповісти
а як же "двушки" на маскву ? )
12.02.2026 20:54 Відповісти
... отож, нехай думають або сідають "на дієту..."!
12.02.2026 21:16 Відповісти
Так грошима і не дають
12.02.2026 21:47 Відповісти
Скільки з них перетворилося на двушки міндича?
12.02.2026 20:59 Відповісти
Мало 35 лярдів. Особливо враховуючи те, що на ці гроші має закуповуватися новенька зброя ьа БК з заводського конвейєра (а не беушні, які надавав Байден).
12.02.2026 22:40 Відповісти
Як би українцям допомогли списані в 2024-2025 в США 76 F-16.
13.02.2026 06:22 Відповісти
За половину этого бабла можно было купить всю охрану Пуйла и его окружения, и их бы в Гаагу привезли упакованными с подарочной ленточкой. И все давно бы закончилось...
13.02.2026 07:32 Відповісти
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
Гроші, добре, звичайно, але ж вони не воюють.
"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
Підло, ІМХО. До того ж, коли ми відмовлялись від ядерної зброї, нам обіцяли гарантії. Зрозуміло, що кучма все поздавав, не тільки ядерку, чого його не судять? Це якийсь сюр.
13.02.2026 09:46 Відповісти
 
 