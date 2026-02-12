"Рамштайн": Партнери надають 35 млрд доларів допомоги Україні у 2026 році

Країни-партнери України в межах Контактної групи з питань оборони України взяли на себе зобов’язання надати 35 млрд доларів нової військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції після завершення зустрічі Контактної групи у Брюсселі заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Агресія посилюється, і вона жорстока", – сказав міністр, додавши, що російські ракетні атаки та атаки безпілотниками на українські міста тривають, а також, що РФ обстрілює "українських мирних жителів, а не лише лінію фронту", - заявив Гілі.

Він зауважив, що місія Контактної групи залишається у тому, щоб "підтримувати Україну в боротьбі зараз та щоб допомогти забезпечити мир завтра".

"Ми починаємо цей великий рік для України з великих зобов’язань перед Україною", – сказав він, додавши, що Контактна група обіцяє надати загалом 35 мільярдів доларів нової військової допомоги.

Він наголосив, що партнери посилять військову допомогу Україні та тиск на Росію.

Ми хочемо зробити 2026 рік роком закінчення цієї війни, роком забезпечення миру", – підсумував він.

Раніше Гілі заявив, що Велика Британія найближчим часом передасть Україні великий пакет посилення протиповітряної оборони, до якого увійде близько тисячі ракет.