Засідання Рамштайну: Федоров очікує нові внески в оборону України
Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував нові внески в оборону країни на засіданні Рамштайн, що має пройти у четвер, 12 лютого.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі увечері в середу, 11 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
Федоров: Очікуємо на нові сильні внески в оборону України
"Під час зустрічей з Комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і Високим представником ЄС Каєю Каллас сфокусувалися на шляхах максимально ефективного використання коштів з кредиту ЄС", - написав міністр.
Також, за словами Михайла Федорова, обговорили з міністрами оборони європейських країн нові внески в програму PURL для придбання критично важливих засобів ППО, фінансування українських дронів і ракет, розробку спільних оборонних проєктів і співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу.
Як підкреслив Федоров, одна з цілей України - побудувати win-win відносини з партнерами. Це ключова умова для досягнення цілей українців у війні, які поставив Президент: захистити небо, зупинити ворога на землі та на морі, послабити його економіку й діяти проти нього в когнітивному домені.
"Дякую всім партнерам за підтримку. Очікуємо завтра на нові сильні внески в оборону України під час засідання Рамштайн"
Засідання контактної групи
Раніше повідомлялося, що у четвер, 12 лютого, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це інформувала пресслужба НАТО.
Учасники зберуться в штаб-квартирі Альянсу. Засідання скликають Велика Британія та Німеччина. Це буде 33 засідання Контактної групи. Попереднє відбувалося 16 грудня в онлайн-форматі.
На попередньому засіданні тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україна для оборони у 2026 році потребує 60 млрд доларів від партнерів.
- До слова, напередодні Федоров заявив, що 60 із 90 мільярдів євро кредиту, які Європарламент схвалив для України на 2026–2027 роки, підуть на потреби оборони.
Сестра фігуранта "Міндічгейту", бізнесмена Тімура Міндіча - Любов Міндич - протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви, яка належить родині високопоставленого російського генерала, наближеного до глави Кремля Владаміра Путіна Ніколая Аброськіна. Йдеться про квартиру на вулиці Малій Бронній у районі Патріарших ставків. Це з'ясували журналісти під час спільного розслідування видань «Слідство.Інфо» та «Dnipro.media».
Як зауважують журналісти, Любов Міндич фігурувала в опублікованих записах НАБУ. У матеріалах йшлося про плани придбати нерухомість у Швейцарії вартістю 6 мільйонів доларів. У телефонній розмові вона підтвердила зв'язок із братом, але відмовилася обговорювати фінансові операції за кордоном.