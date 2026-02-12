Засідання Рамштайну: Федоров очікує нові внески в оборону України

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував нові внески в оборону країни на засіданні Рамштайн, що має пройти у четвер, 12 лютого.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі увечері в середу, 11 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Федоров: Очікуємо на нові сильні внески в оборону України

"Під час зустрічей з Комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і Високим представником ЄС Каєю Каллас сфокусувалися на шляхах максимально ефективного використання коштів з кредиту ЄС", - написав міністр.

Також, за словами Михайла Федорова, обговорили з міністрами оборони європейських країн нові внески в програму PURL для придбання критично важливих засобів ППО, фінансування українських дронів і ракет, розробку спільних оборонних проєктів і співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу.

Як підкреслив Федоров, одна з цілей України - побудувати win-win відносини з партнерами. Це ключова умова для досягнення цілей українців у війні, які поставив Президент: захистити небо, зупинити ворога на землі та на морі, послабити його економіку й діяти проти нього в когнітивному домені.

"Дякую всім партнерам за підтримку. Очікуємо завтра на нові сильні внески в оборону України під час засідання Рамштайн"

Засідання контактної групи

Раніше повідомлялося, що у четвер, 12 лютого, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це інформувала пресслужба НАТО.

Учасники зберуться в штаб-квартирі Альянсу. Засідання скликають Велика Британія та Німеччина. Це буде 33 засідання Контактної групи. Попереднє відбувалося 16 грудня в онлайн-форматі.

На попередньому засіданні тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україна для оборони у 2026 році потребує 60 млрд доларів від партнерів.

До слова, напередодні Федоров заявив, що 60 із 90 мільярдів євро кредиту, які Європарламент схвалив для України на 2026–2027 роки, підуть на потреби оборони.

