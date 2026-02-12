Новини Засідання Рамштайну
Засідання Рамштайну: Федоров очікує нові внески в оборону України

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував нові внески в оборону країни на засіданні Рамштайн, що має пройти у четвер, 12 лютого.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі увечері в середу, 11 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Федоров: Очікуємо на нові сильні внески в оборону України

"Під час зустрічей з Комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і Високим представником ЄС Каєю Каллас сфокусувалися на шляхах максимально ефективного використання коштів з кредиту ЄС", - написав міністр.

Також, за словами Михайла Федорова, обговорили з міністрами оборони європейських країн нові внески в програму PURL для придбання критично важливих засобів ППО, фінансування українських дронів і ракет, розробку спільних оборонних проєктів і співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу.

Як підкреслив Федоров, одна з цілей України - побудувати win-win відносини з партнерами. Це ключова умова для досягнення цілей українців у війні, які поставив Президент: захистити небо, зупинити ворога на землі та на морі, послабити його економіку й діяти проти нього в когнітивному домені.

"Дякую всім партнерам за підтримку. Очікуємо завтра на нові сильні внески в оборону України під час засідання Рамштайн"

Засідання контактної групи 

Раніше повідомлялося, що у четвер, 12 лютого, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це інформувала пресслужба НАТО. 

Учасники зберуться в штаб-квартирі Альянсу. Засідання скликають Велика Британія та Німеччина. Це буде 33 засідання Контактної групи. Попереднє відбувалося 16 грудня в онлайн-форматі.

На попередньому засіданні тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україна для оборони у 2026 році потребує 60 млрд доларів від партнерів.

  • До слова, напередодні Федоров заявив, що 60 із 90 мільярдів євро кредиту, які Європарламент схвалив для України на 2026–2027 роки, підуть на потреби оборони.

Автор: 

Федоров Михайло (1106) Рамштайн (218)
Вже й план дерибану намалював
показати весь коментар
12.02.2026 01:00 Відповісти
Мабуть, і міндіча з шурмою та фірташем, хорошковським, шиферів, суркісів, боголюбова, злочевського, червоненка, піскуна, та інших громадян з України, що проживають за кордоном, запросили внески грошима зробити???? Вони ж чимало грошової маси вивели з України в банки за кордон, з часів ще кучми!!!
Голова Нацбанку та отой керовнік з ФІНМОНІТОРИНГУ, можуть це документально підтвердити!!!
показати весь коментар
12.02.2026 07:31 Відповісти
Не дивно, що очікує на внески. На дронах вже все накрав, що можна було вкрасти. Тепер шукає, з чого б ще вкрасти.
показати весь коментар
12.02.2026 01:06 Відповісти
Завдяки репутаційно відносно чистому імені міністра рейтинг РИГО-ЗЄ-МІНДІЧ мародерної "антрикорупційності" Украни піднявся з 1000 ого на 999 -е місце
показати весь коментар
12.02.2026 01:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=J7lfoXQwdiE https://www.youtube.com/watch?v=
Bloomberg: Трамп склонил чашу весов в пользу Москвы - ответ Украины будет 15 мая /№1092/ Юрий Швец
показати весь коментар
12.02.2026 01:14 Відповісти
СЕСТРА МІНДІЧА ПРОЖИВАЛА У МОСКОВСЬКІЙ КВАРТИРІ ЕКСЗАСТУПНИКА УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПУТІНА - Компанія її чоловіка співпрацює з державними гігантами РФ.

Сестра фігуранта "Міндічгейту", https://zn.ua/ukr/anticorruption/mindicha-zaochno-pomistili-pid-vartu-.html бізнесмена Тімура Міндіча - Любов Міндич - протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви, яка належить родині високопоставленого російського генерала, наближеного до глави Кремля Владаміра Путіна Ніколая Аброськіна. Йдеться про квартиру на вулиці Малій Бронній у районі Патріарших ставків. Це з'ясували журналісти під час спільного https://www.slidstvo.info/news/sestra-mindicha-donedavna-korystuvalasia-kvartyroiu-rosiyskoho-henerala-nablyzhenoho-do-putina-rozsliduvannia/?fbclid=IwY2xjawP5kDhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE1eklhcVRKbThmUTg4QnVZc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnxdwuzqW_Obwg51qLf3byMBJd7VMc81-1VwvA7USb6OboJyQ1oo6o53tYBh_aem_1CPyAm38SNX3TTkYs53d3Q розслідування видань «Слідство.Інфо» та «Dnipro.media».
показати весь коментар
12.02.2026 01:16 Відповісти
Раніше у https://zn.ua/ukr/POLITICS/mindich-zajaviv-shcho-joho-priznachili-vinnim-u-spravi-nabu.html коментарі журналісту УП Михайлу Ткачу Міндіч заперечив наявність у сестри майна чи бізнес-активності в Росії.

Як зауважують журналісти, Любов Міндич фігурувала в опублікованих записах НАБУ. У матеріалах йшлося про плани придбати нерухомість у Швейцарії вартістю 6 мільйонів доларів. У телефонній розмові вона підтвердила зв'язок із братом, але відмовилася обговорювати фінансові операції за кордоном.
показати весь коментар
12.02.2026 01:17 Відповісти
Не смішить хоч людей.....
показати весь коментар
12.02.2026 04:57 Відповісти
Ще один очікун ***.
показати весь коментар
12.02.2026 05:37 Відповісти
Ніхто вам, зеленій погані, нічого вже не дає та давати не буде - сосіть лапу зеленскому.
показати весь коментар
12.02.2026 08:16 Відповісти
Ура! Каждому новому министру обороны по 3 ромштекса и 3 рамштайна! Понеслась пиз- а по кочкам по издроченым удрочкам!
показати весь коментар
12.02.2026 08:28 Відповісти
Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував нові внески в оборону країни на засіданні Рамштайн, що має пройти у четвер, 12 лютого."ЗЕЛЕНІ ТУНІЯДЦІ "анусноанонсовані"
показати весь коментар
12.02.2026 10:16 Відповісти
Вже новий так званий міністр почав скиглити про допомогу, яка піде на деребан. А що там цей великий інтелектуальний програміст скаже про злодійство, корупцію, безтолковість командирів, які посилають військових на м'ясні штурми замінованих посадок. Одне скигління. Бридко.
показати весь коментар
12.02.2026 11:13 Відповісти
 
 