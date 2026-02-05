Волонтер Чмут став членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель, - Федоров
Керівник благодійного фонду "Повернись живим", волонтер Тарас Чмут призначений представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Завдання Чмута на посаді
Уряд за поданням Федорова призначив Тараса Чмута представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.
Разом з Тарасом Чмутом обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради:
- Визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів. Закуповувати те, що показує ефективність на полі бою.
- Усе, що закуповуємо, — має бути безпосередньо пов’язане з цілями війни та актуальними потребами.
- Контроль якості та своєчасного постачання всього, що закуповується. Відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим.
- Побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій.
- Зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту.
Про роль Тараса Чмута
Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Призначення Тараса Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні, заявив Федоров.
"Тарас Чмут — ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони — від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель.
Завдання Міноборони та АОЗ — зробити оборонні закупівлі максимально ефективними, прозорими й орієнтованими на результат на полі бою", - додав глава Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А щодо Чмута-то я,як і ти,скоріш за все, з ним не знайомі особисто, як і купа тутешніх коментаторів хейтерів.Я не зустрічав ніде в ЗМІ про нього негативу,окрім деяких телегрампомийок.Тому цинічні ********** на його адресу більше говорять про особистості самих коментаторів. Так розумію.
Ну ти в 85 і війну швидше за все не зустрічав на своїй строковій службі, це взагалі не аргумент.
Іди почитай що цей брехунець про Богдану писав. А потім нагугли його бурхливу і гнівну реакцію на виключення його з наглядової ради крадієм Умєровим.
І коли нагуглиш - свисни, бо я так і не знайшов. Хоча шукав.