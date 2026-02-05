Волонтер Чмут став членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель, - Федоров

Тарас Чмут

Керівник благодійного фонду "Повернись живим", волонтер Тарас Чмут призначений представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Завдання Чмута на посаді

Уряд за поданням Федорова призначив Тараса Чмута представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.

Разом з Тарасом Чмутом обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради:

  • Визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів. Закуповувати те, що показує ефективність на полі бою.
  • Усе, що закуповуємо, — має бути безпосередньо пов’язане з цілями війни та актуальними потребами.
  • Контроль якості та своєчасного постачання всього, що закуповується. Відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим.
  • Побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій.
  • Зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту.

Про роль Тараса Чмута

Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Призначення Тараса Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні, заявив Федоров.

"Тарас Чмут — ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони — від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель.

Завдання Міноборони та АОЗ — зробити оборонні закупівлі максимально ефективними, прозорими й орієнтованими на результат на полі бою", - додав глава Міноборони.

призначення Чмут Тарас Федоров Михайло Агенція оборонних закупівель
Топ коментарі
+31
Всіх "пазітівних" збирають під один дах. Бо вибори!
показати весь коментар
05.02.2026 16:48 Відповісти
+24
це жалюгідне хитродупе ЧМО, яке поливало брудом і наш Нептун і нашу Богдану, воно казало, що нах Україні виробляти ці зразки зброї, якщо можна купити (за його словами) кращі американські Гарпуни та французькі САУ Цезар, повторюючи слово в слово темники офісу реЗЕдента. І, доречі, він не є засновником фонду Повернись живим, цей фонд в 2014 заснував Дейнега, а ЧМО=Чмут долучився до фонду пізніше, очолив відділ аналітики фонду, а вже потім очолив фонд.
показати весь коментар
05.02.2026 16:59 Відповісти
+20
Це той самий Чмут якого підорнули з тої самої ради при Умєртвії і який ні слова не сказав про цей "прикрий інцедент" ? Потужно!
показати весь коментар
05.02.2026 16:55 Відповісти
Якби мені хтось запропонував, я б також став би членом наглядової ради
показати весь коментар
05.02.2026 16:48 Відповісти
Для початку попрацюй кілька років над забеспеченням сил оборони України у одній з найбільших волонтерських організації України. Доведи свою ефективність і бажання працювати на перемогу України.
показати весь коментар
05.02.2026 17:05 Відповісти
Чмут багато потрібного зробив під час війни, як і багато поганого. Із понаного- топив за Зеленьського і за знищення програми " Нептунів".
показати весь коментар
05.02.2026 18:24 Відповісти
Не крав, бо не мав змоги?
показати весь коментар
05.02.2026 18:29 Відповісти
Це і є Потужність
показати весь коментар
05.02.2026 18:20 Відповісти
Найефективніші після 95 кварталу - це голови МСЕК, керівники ТЦК та відомі волонтери такі як чмот. Ефективність зашкалює!
показати весь коментар
05.02.2026 18:32 Відповісти
Твоя задача - писати про кілька мільйонів убитих кацапів, не відволікайся.
показати весь коментар
05.02.2026 17:16 Відповісти
Можуть теж перетворитися на мустафів найобів та сірож лещенків...
показати весь коментар
05.02.2026 20:31 Відповісти
чмо до чмоши?
показати весь коментар
05.02.2026 16:49 Відповісти
Вітаю це призначення.
показати весь коментар
05.02.2026 16:52 Відповісти
Так,це той самий Чмут,котрий учасник АТО,засновник "Українського мілітарного порталу",сержант морпіхів у запасі.Тож пробач,йолупе, йому -що не захищає твою хитру ухилянтську сраку безпосередньо в окопі.
показати весь коментар
05.02.2026 17:55 Відповісти
який патужний кукурік! А ти сержант глибокого запасу? Розкажеш як ви вдвох з Чмутом мою ухилянтську сраку захищали поки вона в 22-23 під Лиманом в окопах прохолоджувалась?
показати весь коментар
05.02.2026 18:02 Відповісти
то твоя особиста думка,що потужно кукурікаєш.Я сержантом був у 1985,коли тебе ще й не планували мабуть.
А щодо Чмута-то я,як і ти,скоріш за все, з ним не знайомі особисто, як і купа тутешніх коментаторів хейтерів.Я не зустрічав ніде в ЗМІ про нього негативу,окрім деяких телегрампомийок.Тому цинічні ********** на його адресу більше говорять про особистості самих коментаторів. Так розумію.
показати весь коментар
06.02.2026 00:12 Відповісти
"Я не зустрічав"
Ну ти в 85 і війну швидше за все не зустрічав на своїй строковій службі, це взагалі не аргумент.
Іди почитай що цей брехунець про Богдану писав. А потім нагугли його бурхливу і гнівну реакцію на виключення його з наглядової ради крадієм Умєровим.
І коли нагуглиш - свисни, бо я так і не знайшов. Хоча шукав.
показати весь коментар
08.02.2026 09:48 Відповісти
Я не писав,що Чмут -святий,усе робить і говорить вірно.НЕ мені судити,але й не всім решта недотичним до теми безпідставно судити і хейтити на основі якихось "лівих" публікацій. Щось та й робить,одне виходить,інше-ні. Але старається.Раніше в Ютубі був їх проект "Поплава"-досить цікавий, вартий довіри.

показати весь коментар
08.02.2026 12:42 Відповісти
Не тобі судити - то й не суди, я ж ніби те не змушував. А для мене медійність персонажа не є індульгенцією і свої висновки я зробив, про що і написав.
показати весь коментар
08.02.2026 14:30 Відповісти
Він почав служити у 2017-му. Як казали АТОвці з 2017-го в АТО пішли заробітчани бо гарячі періоди в 2014-2016 закінчилися.
показати весь коментар
05.02.2026 19:16 Відповісти
Так виглядало з точки зору тих,хто воював з 2014.Але щось я не бачив в ті часи черги біля військкомату бажаючих їхати на заробітки.
показати весь коментар
06.02.2026 00:19 Відповісти
Де ділись профі в Україні - хрін йього знає де. От дебіли обрали - самий цінний - то шмигаль - су...а, профісіонал у всьому.
показати весь коментар
05.02.2026 16:57 Відповісти
Придворні волонтери
показати весь коментар
05.02.2026 16:57 Відповісти
Ефективні волонтери.
показати весь коментар
05.02.2026 17:06 Відповісти
А чим ефективність вимірюється?
показати весь коментар
05.02.2026 17:18 Відповісти
Кількістю і якістю поставленої на фронт допомоги.
показати весь коментар
05.02.2026 17:45 Відповісти
Кількість,якість,швидкість,собівартість.
показати весь коментар
05.02.2026 19:01 Відповісти
Ударим блогерами по …, а это как то работает?
показати весь коментар
05.02.2026 17:00 Відповісти
Мабуть тепер буде нахвалювати "фламінги"? Як колись критикував Нептун, Богдану...
показати весь коментар
05.02.2026 17:01 Відповісти
З прізвищем "Чмут" в армії немає що робити!
показати весь коментар
05.02.2026 17:02 Відповісти
Сержант морской пехоты Чмут так и подумал, когда в 2017 закончил службу в ВСУ.
показати весь коментар
05.02.2026 17:09 Відповісти
Правильне призначення. Пан Тарас Чмут доведено висококваліфікований керівник з унікальними та успішними практичними результатами та досвідом у галузі систем підтримки Сил оборони.
показати весь коментар
05.02.2026 17:06 Відповісти
Вже не відмиється від цього лайна))
показати весь коментар
05.02.2026 17:40 Відповісти
Не "партесь" з місцевими ухилянтами-їх тут зараз овердоху..Про цих гнид ще Петлюра попереджав.
показати весь коментар
05.02.2026 18:02 Відповісти
І перші серед них це чмутопритули.
показати весь коментар
05.02.2026 18:37 Відповісти
міша альбертович збирає навколо себе всіляку мутну чмутню!
показати весь коментар
05.02.2026 18:00 Відповісти
Жополизы
показати весь коментар
05.02.2026 19:27 Відповісти
Очередной волонтёр у корыта пристроился. Хоть что-то стабильно в этом мире
показати весь коментар
05.02.2026 20:26 Відповісти
Головне шоб вміли язик за зубами тримати і не розхитували корупційний човен
показати весь коментар
05.02.2026 23:56 Відповісти
 
 