Волонтер Чмут став членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель, - Федоров

Керівник благодійного фонду "Повернись живим", волонтер Тарас Чмут призначений представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Завдання Чмута на посаді

Уряд за поданням Федорова призначив Тараса Чмута представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.

Разом з Тарасом Чмутом обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради:

Визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів. Закуповувати те, що показує ефективність на полі бою.

Усе, що закуповуємо, — має бути безпосередньо пов’язане з цілями війни та актуальними потребами.

Контроль якості та своєчасного постачання всього, що закуповується. Відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим.

Побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій.

Зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту.

Про роль Тараса Чмута

Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Призначення Тараса Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні, заявив Федоров.

"Тарас Чмут — ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони — від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель.

Завдання Міноборони та АОЗ — зробити оборонні закупівлі максимально ефективними, прозорими й орієнтованими на результат на полі бою", - додав глава Міноборони.

