Волонтер Чмут стал членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок, - Федоров
Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым", волонтер Тарас Чмут назначен представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Задачи Чмута на должности
Правительство по представлению Федорова назначило Тараса Чмута представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок.
Вместе с Тарасом Чмутом обсудили ключевые задачи, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета:
- Определение реальных потребностей фронта и обеспечение максимальной прозрачности всех процессов. Закупать то, что показывает эффективность на поле боя.
- Все, что закупаем, — должно быть напрямую связано с целями войны и актуальными потребностями.
- Контроль качества и своевременности поставок всего, что закупается. Отслеживание поставок, чтобы сократить задержки между оплатой и реальной поставкой и обеспечить своевременное поступление оснащения военным.
- Построение гибкой и динамичной системы закупок, способной реагировать на цикл инноваций.
- Снижение цены благодаря прозрачной конкуренции и антикоррупционному эффекту.
О роли Тараса Чмута
Наблюдательный совет отвечает за стратегическое управление агентством, достижение поставленных правительством задач, соблюдение законодательства и прозрачность работы. Назначение Тараса Чмута значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ и поможет достигать целей в войне, заявил Федоров.
"Тарас Чмут – эффективный руководитель, который, как глава фонда "Вернись живым", построил одну из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны – от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок.
Задача Минобороны и АОЗ — сделать оборонные закупки максимально эффективными, прозрачными и ориентированными на результат на поле боя", — добавил глава Минобороны.
А щодо Чмута-то я,як і ти,скоріш за все, з ним не знайомі особисто, як і купа тутешніх коментаторів хейтерів.Я не зустрічав ніде в ЗМІ про нього негативу,окрім деяких телегрампомийок.Тому цинічні ********** на його адресу більше говорять про особистості самих коментаторів. Так розумію.
Ну ти в 85 і війну швидше за все не зустрічав на своїй строковій службі, це взагалі не аргумент.
Іди почитай що цей брехунець про Богдану писав. А потім нагугли його бурхливу і гнівну реакцію на виключення його з наглядової ради крадієм Умєровим.
І коли нагуглиш - свисни, бо я так і не знайшов. Хоча шукав.