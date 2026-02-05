Волонтер Чмут стал членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок, - Федоров

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым", волонтер Тарас Чмут назначен представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Задачи Чмута на должности

Правительство по представлению Федорова назначило Тараса Чмута представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок.

Вместе с Тарасом Чмутом обсудили ключевые задачи, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета:

Определение реальных потребностей фронта и обеспечение максимальной прозрачности всех процессов. Закупать то, что показывает эффективность на поле боя.

Все, что закупаем, — должно быть напрямую связано с целями войны и актуальными потребностями.

Контроль качества и своевременности поставок всего, что закупается. Отслеживание поставок, чтобы сократить задержки между оплатой и реальной поставкой и обеспечить своевременное поступление оснащения военным.

Построение гибкой и динамичной системы закупок, способной реагировать на цикл инноваций.

Снижение цены благодаря прозрачной конкуренции и антикоррупционному эффекту.

О роли Тараса Чмута

Наблюдательный совет отвечает за стратегическое управление агентством, достижение поставленных правительством задач, соблюдение законодательства и прозрачность работы. Назначение Тараса Чмута значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ и поможет достигать целей в войне, заявил Федоров.

"Тарас Чмут – эффективный руководитель, который, как глава фонда "Вернись живым", построил одну из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны – от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок.

Задача Минобороны и АОЗ — сделать оборонные закупки максимально эффективными, прозрачными и ориентированными на результат на поле боя", — добавил глава Минобороны.

