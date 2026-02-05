Волонтер Чмут стал членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок, - Федоров

Тарас Чмут

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым", волонтер Тарас Чмут назначен представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Задачи Чмута на должности

Правительство по представлению Федорова назначило Тараса Чмута представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок.

Вместе с Тарасом Чмутом обсудили ключевые задачи, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета:

  • Определение реальных потребностей фронта и обеспечение максимальной прозрачности всех процессов. Закупать то, что показывает эффективность на поле боя.
  • Все, что закупаем, — должно быть напрямую связано с целями войны и актуальными потребностями.
  • Контроль качества и своевременности поставок всего, что закупается. Отслеживание поставок, чтобы сократить задержки между оплатой и реальной поставкой и обеспечить своевременное поступление оснащения военным.
  • Построение гибкой и динамичной системы закупок, способной реагировать на цикл инноваций.
  • Снижение цены благодаря прозрачной конкуренции и антикоррупционному эффекту.

О роли Тараса Чмута

Наблюдательный совет отвечает за стратегическое управление агентством, достижение поставленных правительством задач, соблюдение законодательства и прозрачность работы. Назначение Тараса Чмута значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ и поможет достигать целей в войне, заявил Федоров.

"Тарас Чмут – эффективный руководитель, который, как глава фонда "Вернись живым", построил одну из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны – от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок.

Задача Минобороны и АОЗ — сделать оборонные закупки максимально эффективными, прозрачными и ориентированными на результат на поле боя", — добавил глава Минобороны.

+31
Всіх "пазітівних" збирають під один дах. Бо вибори!
05.02.2026 16:48 Ответить
+24
це жалюгідне хитродупе ЧМО, яке поливало брудом і наш Нептун і нашу Богдану, воно казало, що нах Україні виробляти ці зразки зброї, якщо можна купити (за його словами) кращі американські Гарпуни та французькі САУ Цезар, повторюючи слово в слово темники офісу реЗЕдента. І, доречі, він не є засновником фонду Повернись живим, цей фонд в 2014 заснував Дейнега, а ЧМО=Чмут долучився до фонду пізніше, очолив відділ аналітики фонду, а вже потім очолив фонд.
05.02.2026 16:59 Ответить
+20
Це той самий Чмут якого підорнули з тої самої ради при Умєртвії і який ні слова не сказав про цей "прикрий інцедент" ? Потужно!
05.02.2026 16:55 Ответить
Якби мені хтось запропонував, я б також став би членом наглядової ради
05.02.2026 16:48 Ответить
Для початку попрацюй кілька років над забеспеченням сил оборони України у одній з найбільших волонтерських організації України. Доведи свою ефективність і бажання працювати на перемогу України.
05.02.2026 17:05 Ответить
Чмут багато потрібного зробив під час війни, як і багато поганого. Із понаного- топив за Зеленьського і за знищення програми " Нептунів".
05.02.2026 18:24 Ответить
Не крав, бо не мав змоги?
05.02.2026 18:29 Ответить
Це і є Потужність
05.02.2026 18:20 Ответить
Найефективніші після 95 кварталу - це голови МСЕК, керівники ТЦК та відомі волонтери такі як чмот. Ефективність зашкалює!
05.02.2026 18:32 Ответить
Твоя задача - писати про кілька мільйонів убитих кацапів, не відволікайся.
05.02.2026 17:16 Ответить
Можуть теж перетворитися на мустафів найобів та сірож лещенків...
05.02.2026 20:31 Ответить
чмо до чмоши?
05.02.2026 16:49 Ответить
Вітаю це призначення.
05.02.2026 16:52 Ответить
Так,це той самий Чмут,котрий учасник АТО,засновник "Українського мілітарного порталу",сержант морпіхів у запасі.Тож пробач,йолупе, йому -що не захищає твою хитру ухилянтську сраку безпосередньо в окопі.
05.02.2026 17:55 Ответить
який патужний кукурік! А ти сержант глибокого запасу? Розкажеш як ви вдвох з Чмутом мою ухилянтську сраку захищали поки вона в 22-23 під Лиманом в окопах прохолоджувалась?
05.02.2026 18:02 Ответить
то твоя особиста думка,що потужно кукурікаєш.Я сержантом був у 1985,коли тебе ще й не планували мабуть.
А щодо Чмута-то я,як і ти,скоріш за все, з ним не знайомі особисто, як і купа тутешніх коментаторів хейтерів.Я не зустрічав ніде в ЗМІ про нього негативу,окрім деяких телегрампомийок.Тому цинічні ********** на його адресу більше говорять про особистості самих коментаторів. Так розумію.
06.02.2026 00:12 Ответить
"Я не зустрічав"
Ну ти в 85 і війну швидше за все не зустрічав на своїй строковій службі, це взагалі не аргумент.
Іди почитай що цей брехунець про Богдану писав. А потім нагугли його бурхливу і гнівну реакцію на виключення його з наглядової ради крадієм Умєровим.
І коли нагуглиш - свисни, бо я так і не знайшов. Хоча шукав.
08.02.2026 09:48 Ответить
Я не писав,що Чмут -святий,усе робить і говорить вірно.НЕ мені судити,але й не всім решта недотичним до теми безпідставно судити і хейтити на основі якихось "лівих" публікацій. Щось та й робить,одне виходить,інше-ні. Але старається.Раніше в Ютубі був їх проект "Поплава"-досить цікавий, вартий довіри.

08.02.2026 12:42 Ответить
Не тобі судити - то й не суди, я ж ніби те не змушував. А для мене медійність персонажа не є індульгенцією і свої висновки я зробив, про що і написав.
08.02.2026 14:30 Ответить
Він почав служити у 2017-му. Як казали АТОвці з 2017-го в АТО пішли заробітчани бо гарячі періоди в 2014-2016 закінчилися.
05.02.2026 19:16 Ответить
Так виглядало з точки зору тих,хто воював з 2014.Але щось я не бачив в ті часи черги біля військкомату бажаючих їхати на заробітки.
06.02.2026 00:19 Ответить
Де ділись профі в Україні - хрін йього знає де. От дебіли обрали - самий цінний - то шмигаль - су...а, профісіонал у всьому.
05.02.2026 16:57 Ответить
Придворні волонтери
05.02.2026 16:57 Ответить
Ефективні волонтери.
05.02.2026 17:06 Ответить
А чим ефективність вимірюється?
05.02.2026 17:18 Ответить
Кількістю і якістю поставленої на фронт допомоги.
05.02.2026 17:45 Ответить
Кількість,якість,швидкість,собівартість.
05.02.2026 19:01 Ответить
Ударим блогерами по …, а это как то работает?
05.02.2026 17:00 Ответить
Мабуть тепер буде нахвалювати "фламінги"? Як колись критикував Нептун, Богдану...
05.02.2026 17:01 Ответить
З прізвищем "Чмут" в армії немає що робити!
05.02.2026 17:02 Ответить
Сержант морской пехоты Чмут так и подумал, когда в 2017 закончил службу в ВСУ.
05.02.2026 17:09 Ответить
Правильне призначення. Пан Тарас Чмут доведено висококваліфікований керівник з унікальними та успішними практичними результатами та досвідом у галузі систем підтримки Сил оборони.
05.02.2026 17:06 Ответить
05.02.2026 17:07 Ответить
05.02.2026 18:35 Ответить
Вже не відмиється від цього лайна))
05.02.2026 17:40 Ответить
05.02.2026 17:48 Ответить
Не "партесь" з місцевими ухилянтами-їх тут зараз овердоху..Про цих гнид ще Петлюра попереджав.
05.02.2026 18:02 Ответить
І перші серед них це чмутопритули.
05.02.2026 18:37 Ответить
міша альбертович збирає навколо себе всіляку мутну чмутню!
05.02.2026 18:00 Ответить
Жополизы
05.02.2026 19:27 Ответить
Очередной волонтёр у корыта пристроился. Хоть что-то стабильно в этом мире
05.02.2026 20:26 Ответить
Головне шоб вміли язик за зубами тримати і не розхитували корупційний човен
05.02.2026 23:56 Ответить
 
 