Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000, - Федоров

Mirage 2000: Франція готується передати літаки Україні

Україна та Франція підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території країн.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Напрями співпраці

Так, за словами Федорова, Франція повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.

"Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer", - розповів міністр.

Федоров зазначив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них.

"Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.

Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP", - продовжив міністр оборони.

За словами очільника МО України сторони також сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби.

"Узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE", - підсумував він.

09.02.2026 13:30 Відповісти
09.02.2026 13:34 Відповісти
+4
Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer", - розповів міністр.

А де тут сказано взагалі про передачу, точніше готовність, точніше передасть?🤔🤔🤔
показати весь коментар
09.02.2026 13:26 Відповісти
Може пару зломків жабожери і дадуть.. А може й ні..макарон же має їхати з пуйлом домовлятись як миротворець
09.02.2026 13:27 Відповісти
В чергу вже шикуються цілувати руки копита уйла 🤬
09.02.2026 13:28 Відповісти
Уже 100%тихенько домовляються--чому пуйло так себе нагло поводить??
09.02.2026 13:31 Відповісти
Україні потрібні літаки Рафаль, з ракетами Метеор, щоб зупинити масовані бомбардування КАБами прифронтових територій. Міраж вже не дозволяє отримати перевагу на полі бою.
09.02.2026 13:47 Відповісти
Потрібні літаки,,ракети снаряди,,дрони .ухилянти,,діти ...жінки ..?
Вчора писали шо навіть грілок не закупили..
09.02.2026 13:51 Відповісти
Потрібно створити перевагу на полі бою, або хоча б паритет. А все решта це засоби для створення паритету/переваги.
09.02.2026 13:52 Відповісти
Техніки та зброї немає і не буде...Перевагу в м"ясі ?
09.02.2026 13:55 Відповісти
Техніка та зброя є, але зараз воюють дронами та піхотою, а не технікою, тому важлива кожна людина.
09.02.2026 13:57 Відповісти
Скажи чесно ..ти в окопі зараз?
09.02.2026 14:08 Відповісти
В бліндажу, окопів вже немає, тільки нори та бліндажі.
09.02.2026 14:11 Відповісти
Ну з бліндажів то не дуже повоюєш....бойові дії далеко від тебе?? Тільки чесно
09.02.2026 14:17 Відповісти
Та тут скрізь бойові, чіткої лінії фронту немає, щоб сказати що до неї є якась відстань. Підари можуть винирнути з будь якого пагорба.
09.02.2026 14:29 Відповісти
Тобі французи щось винні, салоїд ?
Мали би хоч краплину совісті. ************ ніби французи їм щось взяли і не хочуть віддати. Французи не кацапи. Чому ти проти кацапів не виступаєш, ухилянт?
Французи вам нічого не повинні, вони самі в борги залізли вище вух, але вам допоиагають. Ви би так допомагали.
Ви неблагодарні й безсовісні потвори.
09.02.2026 14:17 Відповісти
Ти жабожер..?? Чи пресмыкающееся??
09.02.2026 14:19 Відповісти
А ти хто? Безсовісна тварина?
Різниця між твариною і людиною в тому що тварина не знає різниці між добром і злом.
Ти б залізав в борги щоб допомагати сусіду з третьої хати? А французи залізли в борги і продовжують щоб вам допомагати.
а ти тут ******.
В неблагодарні потвори.
09.02.2026 14:27 Відповісти
не розумію на скільки років запланована ця війна
якщо вона триває більше ніж вітчизняна для совка, а озброєння тільки у планах і намірах
09.02.2026 13:25 Відповісти
плани і наміри існують з 2022 року, просто у кожного міністра оборони вони свої,
і ніхто їх за виконання цих планів не питав і не спитає...
09.02.2026 13:31 Відповісти
09.02.2026 13:26 Відповісти
Ти ще не звик до брехні??
09.02.2026 13:28 Відповісти
Звик, але кожен раз стілець підімною палає. Та й цікаво чим ці зелені жевжики закінчать? Невже втечуть? Чи всі в літак помістяться? Та й взагалі нарід це проковтне?🤔
09.02.2026 13:30 Відповісти
Чого їм тікати??у них чудова криша з европівнів..Задачу покладену на них Євросоюзом виконують ..все гуд в них
09.02.2026 13:35 Відповісти
в 2024 обіцяли 6 літаків в минулому році взимку передали 3 і ще три цілий рік передають. ото потужно швидко працюють "партнери". хоча чому тут дивуватися
09.02.2026 13:27 Відповісти
Так і лопати потім як вияветься вкрадені 😸
09.02.2026 13:31 Відповісти
Не інакше🤣🤣
09.02.2026 13:32 Відповісти
За такі слова бути тобі кацапом ухилянтом агентом кремля і капітулянтом🤣🤣🤣🤣🤣🤣надіюсь жарти розумієш??
09.02.2026 13:36 Відповісти
незламні диванні потужники то білий шум. тому хай шумлять
09.02.2026 13:42 Відповісти
Туман війни?
09.02.2026 13:31 Відповісти
Долінце - авіа експерт сказав шо ця історія з літаками десь на 10 р
09.02.2026 13:45 Відповісти
ну і нафіга ото озвучувати на весь світ? такі справи робляться у тиші. мабудь спецом робиться щоб нибуло ніякіх літачків.
09.02.2026 13:38 Відповісти
Та того і озвучив, бо то черговий зелений пшик. Нажаль кацапи про всяк випадок можуть " пройтись" по нашим аеродромам 🤬
09.02.2026 13:44 Відповісти
Вони будуть проходитись "навєрняка" опісля звіту з офісу т.з. президента.
09.02.2026 17:14 Відповісти
Такі справи в тиху роблять царі, імператори і перші секретарі комуністичної партії. Франція демократична держава. Тому такі справи треба спочатку озвучити, подивитися на реакцію ділових людей і пересічного бидла, ще трошечки змінити, повертіти, переставити деякі складові місцями, ще раз озвучити, ще кілька разів кілька причетних лиць свої варіанти озвучать. І тільки тоді, після всіх доречних танців і вихіляньців, будучи твердо впевненим, що цей крок піде собі на користь, приймати тверде рішення. А ось усілякі хамєнєї, кіми і куйли можуть просто сказати та зробити. А якщо комусь щось не подобається заткнути варєжку. Може куєм, а може і свинцем.
09.02.2026 14:31 Відповісти
та да . тому "партнери " реальної допомоги Україні так і не надали щоб вона перемогла в цій війні..
09.02.2026 19:45 Відповісти
"Макрон, што ти дєлаєш !?"
09.02.2026 13:44 Відповісти
А пілотів теж передадуть? Бо зараз звичайна справа що пілотів що ППО в піхоту чи штурмовики
09.02.2026 13:52 Відповісти
Навіщо вони потрібні? Цілих три. Ганятись за шахедами щоб одного разу зачепило уламком літак і загинув пілот разом з ним? Чи щоб постійно переховувати їх під час обстрілів орків, не знати куди їх всунути.
Хіба що для понтів квартальних утирків перед зедібілами.
09.02.2026 13:54 Відповісти
Одне нікчемне тріпло розповідало казки студентам про літаки, а тепер ще один гербалайфний пропагандон вискочив!
09.02.2026 14:02 Відповісти
Зеленоплясняві ні одного дня не можуть просто потримати свої ******...і закритими. Передайте ще місця майбутніх дислокацій кацапам із грифом "сюди стріляти не можна", як цезробили із об'єктами енергетики. Підофіли довбані.
09.02.2026 15:28 Відповісти
фьодоров, з такими міністрами, як ти, то й шпигунів кацапам не треба.
п.с. Піар--наше фсьо !
09.02.2026 17:09 Відповісти
 
 