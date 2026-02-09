Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000, - Федоров
Україна та Франція підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території країн.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Напрями співпраці
Так, за словами Федорова, Франція повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.
"Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer", - розповів міністр.
Федоров зазначив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них.
"Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.
Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP", - продовжив міністр оборони.
За словами очільника МО України сторони також сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби.
"Узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE", - підсумував він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський і міністерка Збройних сил Франції Вотрен обговорили військову допомогу Україні, посилення ППО та постачання Mirage і Rafale.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рукикопита уйла 🤬
Вчора писали шо навіть грілок не закупили..
Мали би хоч краплину совісті. ************ ніби французи їм щось взяли і не хочуть віддати. Французи не кацапи. Чому ти проти кацапів не виступаєш, ухилянт?
Французи вам нічого не повинні, вони самі в борги залізли вище вух, але вам допоиагають. Ви би так допомагали.
Ви неблагодарні й безсовісні потвори.
Різниця між твариною і людиною в тому що тварина не знає різниці між добром і злом.
Ти б залізав в борги щоб допомагати сусіду з третьої хати? А французи залізли в борги і продовжують щоб вам допомагати.
а ти тут ******.
В неблагодарні потвори.
якщо вона триває більше ніж вітчизняна для совка, а озброєння тільки у планах і намірах
і ніхто їх за виконання цих планів не питав і не спитає...
А де тут сказано взагалі про передачу, точніше готовність, точніше передасть?🤔🤔🤔
Хіба що для понтів квартальних утирків перед зедібілами.
п.с. Піар--наше фсьо !