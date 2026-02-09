Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000, - Федоров

Україна та Франція підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території країн.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Напрями співпраці

Так, за словами Федорова, Франція повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.

"Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer", - розповів міністр.

Федоров зазначив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них.

"Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.



Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP", - продовжив міністр оборони.

За словами очільника МО України сторони також сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби.

"Узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський і міністерка Збройних сил Франції Вотрен обговорили військову допомогу Україні, посилення ППО та постачання Mirage і Rafale.

