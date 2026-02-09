Франция готовится передать Украине самолеты Mirage 2000, - Федоров
Украина и Франция подписали письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории стран.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Направления сотрудничества
Так, по словам Федорова, Франция сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000.
"Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer", - рассказал министр.
Федоров отметил, что Украина заинтересована в дальнейших поставках систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним.
"Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам. Параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.
Отдельно обсудили предоставление дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP", - продолжил министр обороны.
По словам главы МО Украины, стороны также сосредоточились на совместных проектах между правительствами и оборонными компаниями Украины и Франции: тестирование решений в области безопасности и разработка инновационных систем радиоэлектронной борьбы.
"Согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в частности за счет кредита Европейского Союза и программы SAFE", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский и министр Вооруженных сил Франции Вотрен обсудили военную помощь Украине, усиление ПВО и поставки Mirage и Rafale.
