Франция готовится передать Украине самолеты Mirage 2000, - Федоров

Mirage 2000: Франция готовится передать самолеты Украине

Украина и Франция подписали письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории стран.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Направления сотрудничества

Так, по словам Федорова, Франция сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000.

"Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer", - рассказал министр.

Федоров отметил, что Украина заинтересована в дальнейших поставках систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним.

"Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам. Параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.

Отдельно обсудили предоставление дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP", - продолжил министр обороны.

По словам главы МО Украины, стороны также сосредоточились на совместных проектах между правительствами и оборонными компаниями Украины и Франции: тестирование решений в области безопасности и разработка инновационных систем радиоэлектронной борьбы.

"Согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в частности за счет кредита Европейского Союза и программы SAFE", - подытожил он.

Топ комментарии
+6
Куди їм спішити ? Кулеба ж сказав шо і лопатами воюватимем..ннхай зброї немає але ж .лопати єА мяса наловлять..Це ж не капітуляція
09.02.2026 13:30 Ответить
+5
Ну прямим текстом потужникам сказали на минулій неділі. Поки Україна воює-европа в безпеці.
09.02.2026 13:34 Ответить
+4
Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer", - розповів міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3599621

А де тут сказано взагалі про передачу, точніше готовність, точніше передасть?🤔🤔🤔
09.02.2026 13:26 Ответить
Може пару зломків жабожери і дадуть.. А може й ні..макарон же має їхати з пуйлом домовлятись як миротворець
09.02.2026 13:27 Ответить
В чергу вже шикуються цілувати руки копита уйла 🤬
09.02.2026 13:28 Ответить
Уже 100%тихенько домовляються--чому пуйло так себе нагло поводить??
09.02.2026 13:31 Ответить
Україні потрібні літаки Рафаль, з ракетами Метеор, щоб зупинити масовані бомбардування КАБами прифронтових територій. Міраж вже не дозволяє отримати перевагу на полі бою.
09.02.2026 13:47 Ответить
Потрібні літаки,,ракети снаряди,,дрони .ухилянти,,діти ...жінки ..?
Вчора писали шо навіть грілок не закупили..
09.02.2026 13:51 Ответить
Потрібно створити перевагу на полі бою, або хоча б паритет. А все решта це засоби для створення паритету/переваги.
09.02.2026 13:52 Ответить
Техніки та зброї немає і не буде...Перевагу в м"ясі ?
09.02.2026 13:55 Ответить
Техніка та зброя є, але зараз воюють дронами та піхотою, а не технікою, тому важлива кожна людина.
09.02.2026 13:57 Ответить
Скажи чесно ..ти в окопі зараз?
09.02.2026 14:08 Ответить
В бліндажу, окопів вже немає, тільки нори та бліндажі.
09.02.2026 14:11 Ответить
Ну з бліндажів то не дуже повоюєш....бойові дії далеко від тебе?? Тільки чесно
09.02.2026 14:17 Ответить
Та тут скрізь бойові, чіткої лінії фронту немає, щоб сказати що до неї є якась відстань. Підари можуть винирнути з будь якого пагорба.
09.02.2026 14:29 Ответить
Тобі французи щось винні, салоїд ?
Мали би хоч краплину совісті. ************ ніби французи їм щось взяли і не хочуть віддати. Французи не кацапи. Чому ти проти кацапів не виступаєш, ухилянт?
Французи вам нічого не повинні, вони самі в борги залізли вище вух, але вам допоиагають. Ви би так допомагали.
Ви неблагодарні й безсовісні потвори.
09.02.2026 14:17 Ответить
Ти жабожер..?? Чи пресмыкающееся??
09.02.2026 14:19 Ответить
А ти хто? Безсовісна тварина?
Різниця між твариною і людиною в тому що тварина не знає різниці між добром і злом.
Ти б залізав в борги щоб допомагати сусіду з третьої хати? А французи залізли в борги і продовжують щоб вам допомагати.
а ти тут ******.
В неблагодарні потвори.
09.02.2026 14:27 Ответить
не розумію на скільки років запланована ця війна
якщо вона триває більше ніж вітчизняна для совка, а озброєння тільки у планах і намірах
09.02.2026 13:25 Ответить
плани і наміри існують з 2022 року, просто у кожного міністра оборони вони свої,
і ніхто їх за виконання цих планів не питав і не спитає...
09.02.2026 13:31 Ответить
Ти ще не звик до брехні??
09.02.2026 13:28 Ответить
Звик, але кожен раз стілець підімною палає. Та й цікаво чим ці зелені жевжики закінчать? Невже втечуть? Чи всі в літак помістяться? Та й взагалі нарід це проковтне?🤔
09.02.2026 13:30 Ответить
Чого їм тікати??у них чудова криша з европівнів..Задачу покладену на них Євросоюзом виконують ..все гуд в них
09.02.2026 13:35 Ответить
в 2024 обіцяли 6 літаків в минулому році взимку передали 3 і ще три цілий рік передають. ото потужно швидко працюють "партнери". хоча чому тут дивуватися
09.02.2026 13:27 Ответить
Так і лопати потім як вияветься вкрадені 😸
09.02.2026 13:31 Ответить
Не інакше🤣🤣
09.02.2026 13:32 Ответить
За такі слова бути тобі кацапом ухилянтом агентом кремля і капітулянтом🤣🤣🤣🤣🤣🤣надіюсь жарти розумієш??
09.02.2026 13:36 Ответить
незламні диванні потужники то білий шум. тому хай шумлять
09.02.2026 13:42 Ответить
Туман війни?
09.02.2026 13:31 Ответить
Долінце - авіа експерт сказав шо ця історія з літаками десь на 10 р
09.02.2026 13:45 Ответить
ну і нафіга ото озвучувати на весь світ? такі справи робляться у тиші. мабудь спецом робиться щоб нибуло ніякіх літачків.
09.02.2026 13:38 Ответить
Та того і озвучив, бо то черговий зелений пшик. Нажаль кацапи про всяк випадок можуть " пройтись" по нашим аеродромам 🤬
09.02.2026 13:44 Ответить
Вони будуть проходитись "навєрняка" опісля звіту з офісу т.з. президента.
09.02.2026 17:14 Ответить
Такі справи в тиху роблять царі, імператори і перші секретарі комуністичної партії. Франція демократична держава. Тому такі справи треба спочатку озвучити, подивитися на реакцію ділових людей і пересічного бидла, ще трошечки змінити, повертіти, переставити деякі складові місцями, ще раз озвучити, ще кілька разів кілька причетних лиць свої варіанти озвучать. І тільки тоді, після всіх доречних танців і вихіляньців, будучи твердо впевненим, що цей крок піде собі на користь, приймати тверде рішення. А ось усілякі хамєнєї, кіми і куйли можуть просто сказати та зробити. А якщо комусь щось не подобається заткнути варєжку. Може куєм, а може і свинцем.
09.02.2026 14:31 Ответить
та да . тому "партнери " реальної допомоги Україні так і не надали щоб вона перемогла в цій війні..
09.02.2026 19:45 Ответить
"Макрон, што ти дєлаєш !?"
09.02.2026 13:44 Ответить
А пілотів теж передадуть? Бо зараз звичайна справа що пілотів що ППО в піхоту чи штурмовики
09.02.2026 13:52 Ответить
Навіщо вони потрібні? Цілих три. Ганятись за шахедами щоб одного разу зачепило уламком літак і загинув пілот разом з ним? Чи щоб постійно переховувати їх під час обстрілів орків, не знати куди їх всунути.
Хіба що для понтів квартальних утирків перед зедібілами.
09.02.2026 13:54 Ответить
Одне нікчемне тріпло розповідало казки студентам про літаки, а тепер ще один гербалайфний пропагандон вискочив!
09.02.2026 14:02 Ответить
Зеленоплясняві ні одного дня не можуть просто потримати свої ******...і закритими. Передайте ще місця майбутніх дислокацій кацапам із грифом "сюди стріляти не можна", як цезробили із об'єктами енергетики. Підофіли довбані.
09.02.2026 15:28 Ответить
фьодоров, з такими міністрами, як ти, то й шпигунів кацапам не треба.
п.с. Піар--наше фсьо !
09.02.2026 17:09 Ответить
 
 