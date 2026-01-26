Поставки истребителей Mirage для Украины продолжаются, — посол Франции Весьер
Процесс поставки Украине французских истребителей Mirage 2000 продолжается.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал посол Франции в Украине Гаэль Весьер, информирует Цензор.НЕТ.
Поставки самолетов продолжаются
"Конечно, программа продолжается. И подготовка пилотов также продолжается", — сказал посол.
В то же время он не стал раскрывать детали относительно количества уже предоставленных самолетов. Также дипломат не стал комментировать данные о предоставленных системах ПВО и ракетах SCALP, чтобы не предоставлять врагу информацию.
Однако, говоря о сообщениях в СМИ о дефиците SCALP, посол сказал:
"Действительно, нет огромных запасов, и производство ракет занимает много времени — по понятным причинам. Но мы делаем все возможное".
Франция хочет видеть Украину сильной
Весьер отметил, что Франция пытается в сфере военной поддержки "делать очень много, оставаясь максимально синхронизированными с реальными потребностями Вооруженных сил Украины".
Посол подчеркнул, что Франция хочет видеть Украину военно сильной.
"Нам нужна сильная Украина — в частности, сильная в военном отношении, — чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции, в том числе на переговорах", — сказал Весьер.
