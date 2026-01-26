Поставки истребителей Mirage для Украины продолжаются, — посол Франции Весьер

Процесс поставки Украине французских истребителей Mirage 2000 продолжается.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал посол Франции в Украине Гаэль Весьер, информирует Цензор.НЕТ.

Поставки самолетов продолжаются

"Конечно, программа продолжается. И подготовка пилотов также продолжается", — сказал посол.

В то же время он не стал раскрывать детали относительно количества уже предоставленных самолетов. Также дипломат не стал комментировать данные о предоставленных системах ПВО и ракетах SCALP, чтобы не предоставлять врагу информацию.

Однако, говоря о сообщениях в СМИ о дефиците SCALP, посол сказал:

"Действительно, нет огромных запасов, и производство ракет занимает много времени — по понятным причинам. Но мы делаем все возможное".

Франция хочет видеть Украину сильной

Весьер отметил, что Франция пытается в сфере военной поддержки "делать очень много, оставаясь максимально синхронизированными с реальными потребностями Вооруженных сил Украины".

Посол подчеркнул, что Франция хочет видеть Украину военно сильной.

"Нам нужна сильная Украина — в частности, сильная в военном отношении, — чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции, в том числе на переговорах", — сказал Весьер.

