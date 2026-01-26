Постачання винищувачів Mirage для України триває,- посол Франції Весьєр

Процес постачання Україні французьких винищувачів Mirage 2000 продовжується.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів посол Франції в Україні Гаель Весьєр, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поставки літаків тривають

"Звісно, програма триває. І підготовка пілотів також продовжується",- сказав посол.

Водночас він не став розкривати деталі щодо кількості наданих вже літаків. Також дипломат не став коментувати дані щодо наданих систем ППО та ракет SCALP, щоб не надавати ворогу інформацію.

Однак, говорячи про повідомлення в медіа про дефіцит SCALP, посол сказав:

"Справді немає величезних запасів, і виробництво ракет займає багато часу — з очевидних причин. Але ми робимо все можливе".

Читайте також: Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та зенітні ракети Aster, - Макрон

Франція хоче бачити Україну сильною

Весьєр зазначив, що Франція намагається у сфері військової підтримки "робити дуже багато, залишаючись максимально синхронізованими з реальними потребами Збройних сил України".

Посол наголосив, що Франція хоче бачити Україну військово сильною.

"Нам потрібна сильна Україна — зокрема військово сильна, — щоб Україна перебувала в найкращій можливій позиції, у тому числі на переговорах",- сказав Весьєр.

Читайте також: Зеленський та Макрон обговорили постачання додаткових літаків Mirage і посилення санкцій проти РФ