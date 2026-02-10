УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10624 відвідувача онлайн
Новини Контракт 18–24
1 531 13

Військові за "Контрактом 18-24" мають отримати обов’язкове право на відстрочку, - Федоров

Контракт 18-24: Федоров закликав ВР ухвалити закон про відстрочку

Військові, які уклали контракт за програмою "Контракт 18-24" мають отримати обовʼязкове право на відстрочку на рік.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Важлива частина контракту для військових 18–24 - можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби.

Команда Міноборони разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт, який цього тижня знову подадуть на голосування до Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, йдеться про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які стали на захист України.

Міністр розраховує на підтримку народних депутатів.

Читайте: Перехід на корпусну систему значно поліпшив керованість військами, - Сирський

Більше про "Контракт 18-24"

  • Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.

  • Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

    Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

  • 27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.

Також читайте: Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000, - Федоров

Автор: 

контракт (451) військовослужбовці (5170) Федоров Михайло (1103)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Нуа на фронті нехай воюють ті кому50+ Квартальщикі при владі.
показати весь коментар
10.02.2026 12:14 Відповісти
+11
а дидам 50+ с 10тью диагнозами положена відсрочка на рік?! ніт канєшна
показати весь коментар
10.02.2026 12:23 Відповісти
+6
З одного боку обіцянки треба виконувати.А з іншого,дзвонив позавчора товариш-однополчанин.58 років,на війні з березня 22.-Каже,як я вже заїб...дуже втомився коротше.Всім сказав що як доживу до березня,іду в сзч.І шо ти йому скажеш?Шо він дезертир,а хто відслужив рік нє?
показати весь коментар
10.02.2026 12:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якийсь піздєц
показати весь коментар
10.02.2026 12:12 Відповісти
Нуа на фронті нехай воюють ті кому50+ Квартальщикі при владі.
показати весь коментар
10.02.2026 12:14 Відповісти
Ну все правильно.Самі ж це все обрали.18-24 не голосували взагалі.
показати весь коментар
10.02.2026 12:20 Відповісти
Якраз маладьож і голосувала за хотьпаржом.
показати весь коментар
10.02.2026 13:31 Відповісти
Яка маладьож? Тим кому зараз 18-24 не голосували.
показати весь коментар
10.02.2026 13:59 Відповісти
а дидам 50+ с 10тью диагнозами положена відсрочка на рік?! ніт канєшна
показати весь коментар
10.02.2026 12:23 Відповісти
В чому пі₴дєц цього контракту про який ні слова. Чому про відстрочку так багато говорять? Бо це необхідно молоді до 25 років, які відслужать по цьому супер-пупер контракту. Інакше їх на слідуючий день після контракту мають право мобілізувати незалежео від віку. Бо вони автоматично стали резервістами першої черги. Як у свій час строковики, яким дали 6 місяців відстрочки після звільнення в запас в 21 рік.
показати весь коментар
10.02.2026 12:24 Відповісти
твой сын уже заключил?
показати весь коментар
10.02.2026 12:34 Відповісти
Дибіли цифрові ви самі 18-22 випустили, що ви мелете? Ухилянти позорні.
показати весь коментар
10.02.2026 12:37 Відповісти
З одного боку обіцянки треба виконувати.А з іншого,дзвонив позавчора товариш-однополчанин.58 років,на війні з березня 22.-Каже,як я вже заїб...дуже втомився коротше.Всім сказав що як доживу до березня,іду в сзч.І шо ти йому скажеш?Шо він дезертир,а хто відслужив рік нє?
показати весь коментар
10.02.2026 12:44 Відповісти
вже 4й міністр оборони -нефахова, тупа військовій справі кіндер особа з освітою соціолога. зєлупа успішно виконує вказівки хйла.
показати весь коментар
10.02.2026 13:13 Відповісти
Навіть відкладаючи вбік питання кричущої дискримінаційності такого підходу щодо решти категорій мобілізованих і контрактників...
А скажіть хтось - що таке відстрочка на один рік для війни яка впевнено крокує вже на п'ятий?
Зелене хуцпата мразь навіть не приховує своє ставлення до мобілізованих як до витратного матеріалу. Іди на контракт, потім рік погуляй десь - і далі знову в окопи. В той час як мільйони заброньованих і відмазаних юзіків-кварталоїдів і просто блатних спокійно катаються по закордонам і протирають дивани поки інші роками воюють за них.
показати весь коментар
10.02.2026 13:28 Відповісти
А ті які більше 4 років на війні, кому 25 та більше нехай далі служать поки не загнуться
показати весь коментар
10.02.2026 15:42 Відповісти
 
 