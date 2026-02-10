Військові за "Контрактом 18-24" мають отримати обов’язкове право на відстрочку, - Федоров
Військові, які уклали контракт за програмою "Контракт 18-24" мають отримати обовʼязкове право на відстрочку на рік.
Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Важлива частина контракту для військових 18–24 - можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби.
Команда Міноборони разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт, який цього тижня знову подадуть на голосування до Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, йдеться про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які стали на захист України.
Міністр розраховує на підтримку народних депутатів.
Більше про "Контракт 18-24"
- Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.
Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.
Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.
- 27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.
А скажіть хтось - що таке відстрочка на один рік для війни яка впевнено крокує вже на п'ятий?
Зелене хуцпата мразь навіть не приховує своє ставлення до мобілізованих як до витратного матеріалу. Іди на контракт, потім рік погуляй десь - і далі знову в окопи. В той час як мільйони заброньованих і відмазаних юзіків-кварталоїдів і просто блатних спокійно катаються по закордонам і протирають дивани поки інші роками воюють за них.