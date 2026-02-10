Військові за "Контрактом 18-24" мають отримати обов’язкове право на відстрочку, - Федоров

Військові, які уклали контракт за програмою "Контракт 18-24" мають отримати обовʼязкове право на відстрочку на рік.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Важлива частина контракту для військових 18–24 - можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби.

Команда Міноборони разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт, який цього тижня знову подадуть на голосування до Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, йдеться про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які стали на захист України.

Міністр розраховує на підтримку народних депутатів.

Більше про "Контракт 18-24"

Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.

Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.

