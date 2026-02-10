Перехід на корпусну систему значно поліпшив керованість військами, - Сирський

Зростання втрат противника є одним із результатів корпусної реформи.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Корпусна реформа триває

Як зазначається, попри складну обстановку на фронті, у Силах оборони України тривають реформи, зокрема корпусна. Корпуси створені та набули визначених спроможностей.

Зараз триває другий етап корпусної реформи:

передислоковуються бригади безпосередньо до своїх управлінь корпусів, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ;

відбувається нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил;

в окремих корпусах батальйони БпЛА переформовуються в полки;

завершено створення артилерійських бригад у складі корпусів;

посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики й евакуації поранених, що зменшує навантаження на особовий склад, а відтак і наші втрати.

Скільки військових вже переміщено?

У процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління і частин корпусного комплекту.

"Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління та значно поліпшив керованість військами.

Також корпусна реформа дала змогу більш ефективно та якісно планувати й виконувати бойові завдання", - наголосив Сирський.

