Перехід на корпусну систему значно поліпшив керованість військами, - Сирський
Зростання втрат противника є одним із результатів корпусної реформи.
Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Корпусна реформа триває
Як зазначається, попри складну обстановку на фронті, у Силах оборони України тривають реформи, зокрема корпусна. Корпуси створені та набули визначених спроможностей.
Зараз триває другий етап корпусної реформи:
- передислоковуються бригади безпосередньо до своїх управлінь корпусів, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ;
- відбувається нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил;
- в окремих корпусах батальйони БпЛА переформовуються в полки;
- завершено створення артилерійських бригад у складі корпусів;
- посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики й евакуації поранених, що зменшує навантаження на особовий склад, а відтак і наші втрати.
Скільки військових вже переміщено?
У процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління і частин корпусного комплекту.
"Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління та значно поліпшив керованість військами.
Також корпусна реформа дала змогу більш ефективно та якісно планувати й виконувати бойові завдання", - наголосив Сирський.
