Новини Корпусна система в ЗСУ
1 000 8

Перехід на корпусну систему значно поліпшив керованість військами, - Сирський

сирський про корпусну систему

Зростання втрат противника є одним із результатів корпусної реформи.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Корпусна реформа триває

Як зазначається, попри складну обстановку на фронті, у Силах оборони України тривають реформи, зокрема корпусна. Корпуси створені та набули визначених спроможностей.

Зараз триває другий етап корпусної реформи:

  • передислоковуються бригади безпосередньо до своїх управлінь корпусів, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ;
  • відбувається нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил;
  • в окремих корпусах батальйони БпЛА переформовуються в полки;
  • завершено створення артилерійських бригад у складі корпусів;
  • посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики й евакуації поранених, що зменшує навантаження на особовий склад, а відтак і наші втрати.

Скільки військових вже переміщено?

У процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління і частин корпусного комплекту.

"Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління та значно поліпшив керованість військами.

Також корпусна реформа дала змогу більш ефективно та якісно планувати й виконувати бойові завдання", - наголосив Сирський.

Це ж було вже.
10.02.2026 09:41 Відповісти
Нічого не змінилось, Генштаб як мутив мутки з бригадами, перекидаючи їх туди сюди і змінюючи комбригів як перчатки, так все і продовжуєьтся! Питання було не у відсутності армійських корпусів, а у бажанні Генштабу мутити мутні схеми. В Генштабі корінь зла!
10.02.2026 10:28 Відповісти
Безглузді переміщення з місця на місце та додавання нових журналів обліку?
10.02.2026 10:16 Відповісти
поліпшена керованість ,за корумпованими аферистами ,потребує поліпшеного фінансування, і в той самий час ,ні слова про збільшення витрат на озброєння захисників України, під корумповану керованість , під яку "поліпшено" забираються гроші із кишень українського народу...
10.02.2026 10:47 Відповісти
Та! А якщо відмінити усіх цих мастер-сержантів і ввести нормальних прапорщиків, як це поліпшить керованість армією.
10.02.2026 10:50 Відповісти
Знову десятий раз про ці корпуси, навіть перейменуйте у президентські полки , якщо там людина без досвіду чи карьерист ст совок , до дупи якісне керування
10.02.2026 10:56 Відповісти
А віправка у відставку "сирка" принесе ще більше користі!
10.02.2026 11:50 Відповісти
Звісно поліпшив ... питання - чому це не було зроблено значно раніше ?
10.02.2026 13:47 Відповісти
 
 