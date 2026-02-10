Переход на корпусную систему значительно улучшил управляемость войсками, - Сырский
Рост потерь противника является одним из результатов корпусной реформы.
Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Корпусная реформа продолжается
Как отмечается, несмотря на сложную обстановку на фронте, в Силах обороны Украины продолжаются реформы, в частности корпусная. Корпуса созданы и приобрели определенные возможности.
Сейчас продолжается второй этап корпусной реформы:
- передислоцируются бригады непосредственно в свои управления корпусов, чтобы корпуса командовали именно своим комплектом войск;
- происходит наращивание корпусного комплекса и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил;
- в отдельных корпусах батальоны БПЛА переформируются в полки;
- завершено создание артиллерийских бригад в составе корпусов;
- усиливается технологическая составляющая, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что уменьшает нагрузку на личный состав, а следовательно, и наши потери.
Сколько военных уже перемещено?
В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекса.
"Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления и значительно улучшил управляемость войсками.
Также корпусная реформа позволила более эффективно и качественно планировать и выполнять боевые задачи", - подчеркнул Сырский.
