Новости Корпусная система в ВСУ
886 8

Переход на корпусную систему значительно улучшил управляемость войсками, - Сырский

Сырский о корпусной системе

Рост потерь противника является одним из результатов корпусной реформы.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Корпусная реформа продолжается

Как отмечается, несмотря на сложную обстановку на фронте, в Силах обороны Украины продолжаются реформы, в частности корпусная. Корпуса созданы и приобрели определенные возможности.

Сейчас продолжается второй этап корпусной реформы:

  • передислоцируются бригады непосредственно в свои управления корпусов, чтобы корпуса командовали именно своим комплектом войск;
  • происходит наращивание корпусного комплекса и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил;
  • в отдельных корпусах батальоны БПЛА переформируются в полки;
  • завершено создание артиллерийских бригад в составе корпусов;
  • усиливается технологическая составляющая, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что уменьшает нагрузку на личный состав, а следовательно, и наши потери.

Сколько военных уже перемещено?

В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекса.

"Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления и значительно улучшил управляемость войсками.

Также корпусная реформа позволила более эффективно и качественно планировать и выполнять боевые задачи", - подчеркнул Сырский.

Це ж було вже.
10.02.2026 09:41 Ответить
Нічого не змінилось, Генштаб як мутив мутки з бригадами, перекидаючи їх туди сюди і змінюючи комбригів як перчатки, так все і продовжуєьтся! Питання було не у відсутності армійських корпусів, а у бажанні Генштабу мутити мутні схеми. В Генштабі корінь зла!
10.02.2026 10:28 Ответить
Безглузді переміщення з місця на місце та додавання нових журналів обліку?
10.02.2026 10:16 Ответить
поліпшена керованість ,за корумпованими аферистами ,потребує поліпшеного фінансування, і в той самий час ,ні слова про збільшення витрат на озброєння захисників України, під корумповану керованість , під яку "поліпшено" забираються гроші із кишень українського народу...
10.02.2026 10:47 Ответить
Та! А якщо відмінити усіх цих мастер-сержантів і ввести нормальних прапорщиків, як це поліпшить керованість армією.
10.02.2026 10:50 Ответить
Знову десятий раз про ці корпуси, навіть перейменуйте у президентські полки , якщо там людина без досвіду чи карьерист ст совок , до дупи якісне керування
10.02.2026 10:56 Ответить
А віправка у відставку "сирка" принесе ще більше користі!
10.02.2026 11:50 Ответить
Звісно поліпшив ... питання - чому це не було зроблено значно раніше ?
10.02.2026 13:47 Ответить
 
 